Los Pumas vs. Inglaterra, en vivo por el Nations Championship
El equipo dirigido por Felipe Contepomi juega en Santiago del Estero
Los Pumas buscan el try
Los Pumas se plantan en territorio enemigo, empujando con los forwards. Pero la Rosa se defendió con fiereza y evitó que los argentinos se volvieran a su campo con puntos. La jugada se resuelve por un scrum para los visitantes.
¡Try de Inglaterra!
La Rosa llega al in-goal argentino en su primer ataque a fondo. El árbitro llama al número seis inglés por un encontronazo con los argentinos. Freeman es el que recibe el kick en lo allto y perfora a la defensa de los Pumas. No hay conversión y los visitantes ganan por 5-0.
Se juega
Ya juegan Argentina e Inglaterra en Santiago del Estero.
Los Pumas y un homenaje a la selección de fútbol
Los Pumas salen a la cancha con la camiseta conmemorativa de los 40 años del título en México 1986. Todos se visten de azul. E incluso el tablero del estadio Madre de Ciudades tiene los dígitos a la manera del mítico Estadio Azteca. La gente responde en las tribunas: “¡Y ya lo ve, y ya lo ve... el que no salta... es un inglés!“. Entre silbidos, suena en Santiago del Estero el himno inglés: ”God save the King". A continuación, la canción patria argentina. Luego, la canción de Qatar 2022: “Muchachos”. El rugby, con algo de fútbol.
Recuerdos que atraviesan generaciones y permanecen vivos en la memoria colectiva. 🇦🇷🇦🇷 Hoy ese legado vuelve a vestirse. Le Coq Sportif x Los Pumas — Edición Limitada ‘86. pic.twitter.com/ksMgtCfsE5— Los Pumas (@lospumas) July 18, 2026
Matera: "Semana espectacular"
Pablo Matera (hoy cumple 33 años) también habla en la previa del partido en Disney+: “Semana espectacular. Siempre Santiago te recibe con una generosidad exagerada. He disfrutado mucho. Se busca ser un mejor equipo que el sábado anterior. Creo que desde Escocia hasta Gales hubo una mejora. Y hoy estamos con esa oportunidad que el sábado pasado. Corregir en varios aspectos”.
¡Le deseamos un muy feliz cumpleaños a Pablo Matera, nuestro Puma #801 y el jugador con más caps en la historia de Los Pumas! 🔝— Los Pumas (@lospumas) July 18, 2026
🧢 123 caps
🏉 14 tries
🏆 13 caps en 3 RWC (2015, 2019 y 2023)
🫡 17 caps como capitán (2018-2021)
¡Que pases un excelente día! 🎉 pic.twitter.com/FGNse3k2sp
La palabra de Felipe Contepomi
Felipe Contepomi, entrenador de los Pumas, habla en la previa del partido ante Inglaterra en Disney+: “Posiblemente algo más de cohesión en algunas partes del juego donde se requiere un poco de tiempo de trabajo. Pero como siempre, la tercera semana cuesta más. Ya hay muchos con cuerpos más golpeados. Pero si podemos manejar la energía y tratar de darle la intensidad que queremos darle… eso vamos a evaluar".
El XV de los Pumas
Felipe Contepomi, entrenador argentino, hará dos modificaciones con respecto al equipo que la semana pasada derrotó a Gales por 35 a 21 en San Juan: Mayco Vivas jugará por Boris Wenger y Matías Moroni lo hará en el lugar de Lucio Cinti.
Así, el equipo titular es el siguiente: Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras. Esperan en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Cinti.
Juegan 23, alienta un país. 🇦🇷— Los Pumas (@lospumas) July 16, 2026
¡Todos juntos el sábado! 🏉
🏉 Nations Championship
🆚 Inglaterra 🏴
📅 18 de julio
⏰ 16:00 h
🏟️ Estadio Único Madre de Ciudades
🎟️ Conseguí tu entrada exclusivamente por Ticketek pic.twitter.com/ycXawx3CVl
La formación de Inglaterra
El siguiente es el equipo de La Rosa para jugar con los Pumas en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero:
Ellis Genge, el capitán Jamie George, Joe Heyes, Alex Coles, George Martin, Ollie Chessum, Guy Pepper, Ben Earl, Jack van Poortvliet, Fin Smith, Immanuel Feyi-Waboso, Seb Atkinson, Henry Slade, Tommy Freeman y Marcus Smith. Son suplentes Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, Asher Opoku-Fordjour, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Benhard Janse van Rensburg y Noah Caluori.
Ready for Argentina 👊— England Rugby (@EnglandRugby) July 16, 2026
Steve Borthwick has named his team for our last summer Nations Championship fixture on Saturday at 20:10 BST.@O2 | #WearTheRose
Invictos en Santiago del Estero
El equipo argentino pondrá en juego este sábado una localía que, hasta acá, funcionó como una fortaleza. Los Pumas jugaron dos partidos en Santiago del Estero y ganaron ambos: en 2022 derrotaron a Escocia por 34-31 y en 2024 vencieron a los Springboks sudafricanos por 29 a 28.
Los Pumas cierran la ventana de julio
Los Pumas cierran la ventana de julio del Nations Championship ante Inglaterra. Hasta acá, cayeron en el debut ante Escocia y vencieron a Gales el sábado pasado. Ahora van por la Rosa, que tiene un historial muy favorable ante la formación argentina: ganaron 24 de los 31 encuentros disputados, con dos empates. El partido podrá seguirse a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.
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