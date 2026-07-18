Los Pumas vs. Inglaterra, en vivo por el Nations Championship

Felipe Contepomi, entrenador argentino, hará dos modificaciones con respecto al equipo que la semana pasada derrotó a Gales por 35 a 21 en San Juan: Mayco Vivas jugará por Boris Wenger y Matías Moroni lo hará en el lugar de Lucio Cinti.

Así, el equipo titular es el siguiente: Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras. Esperan en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Cinti.