Los Pumas - Wallabies en vivo, en el Rugby Championship: Argentina - Australia minuto a minuto

14.00 Los cambios en los Pumas

Sin Nicolás Sánchez ni Benjamín Urdapilleta, lesionados otra vez, Cheika insiste con Santiago Carreras como conductor. Esta vez, con el regreso del experimentado Tomás Cubelli como pareja de medios. En el banco aparecen Lautaro Bazán Vélez (1 cap) y el posible debutante Tomás Albornoz como recambio. La formación: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (c) y Nahuel Tetaz Chaparro.

13.40 Mendoza, una sede con (buena) historia

Fue en esta ciudad donde los Pumas ganaron por última vez en casa por el Rugby Championship, fue acá donde consiguieron la primera victoria de su historia en el certamen. Pasaron cuatro años del triunfo 32-19 ante Sudáfrica en Mendoza, el último logrado por el Rugby Championship en casa, que marcó el punto más alto de rendimiento del seleccionado después del cuarto puesto en el Mundial de Inglaterra. Cuatro años antes, también aquí, se había logrado quebrar una racha de 17 partidos sin triunfos con el éxito 21-17 ante Australia, primera en la historia del certamen.

13.25 Una baja inesperada en los Wallabies

La noticia sorprendió el viernes a la noche: los Wallabies informaron que Michael Hooper, su capitán, regresaba de vuelta a Australia, por lo que no estará en el partido de hoy ni el del próximo sábado, en San Juan. “No estoy mentalmente en condiciones”, comentó el propio jugador. Una baja muy sensible, que impacta anímicamente en el plantel visitante y, por supuesto, en el juego. La formación: Tom Wright; Jordan Petaia, Len Ikitau, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Quade Cooper y Nic White; Fraser McReight, Rob Valentini y Jed Holloway; Matt Philip y Darcy Swain; Allan Alaalatoa, Folau Fainga’a y James Slipper (c).

13.05 Empieza el camino de los Pumas en el Championship

El estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, es el epicentro de la señal de partida. Allí, los Pumas inician su recorrido en el Rugby Championship 2022. Y lo hace frente a los Wallabies, el rival contra el que consiguieron su primer triunfo en este certamen. Desde ahora, la cobertura de LA NACION de Argentina-Australia, un duelo apasionante que empezará a las 16.10 y será televisado por ESPN2.