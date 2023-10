escuchar

PARÍS, Francia.– Las imágenes recorrieron el mundo ovalado. “Están pisando a un compañero, es una falta de respeto. Yo juego por mi país, no puedo permitir eso”. Pablo Matera se le plantó fuerte el árbitro Angus Gardner y éste no tuvo más remedio que concederle la razón. Apenas comenzaba el partido y los Pumas ya daban una muestra de autoridad frente a los mismísimos All Blacks. Una hora y media más tarde estaban festejando el primer éxito en la historia del seleccionado argentino ante Nueva Zelanda.

¿A qué viene esta anécdota del 14 de noviembre de 2020 en Parramatta, Sydney? A que el encargado de impartir justicia en la semifinal del viernes será el mismo australiano. Angus Gardner fue designado por World Rugby para dirigir el partido entre Pumas y All Blacks, a las 21 en el Stade de France (16 de la Argentina).

El australiano Angus Gardner, en acción durante el choque entre Tonga y Rumania, en la fase de grupos de la Copa del Mundo Mike Egerton - PA Images - PA Images

Para Sudáfrica vs. Inglaterra, 24 horas más tarde en el mismo escenario, sorpresivamente fue designado Ben O’Keeffe, que también había dirigido a los Springboks vs. Francia en los cuartos de final de este domingo, un arbitraje no exento de polémica que despertó la protesta del capitán francés Antoine Dupont.

Aunque fue cuestionado por los kiwis, Gardner tuvo una gran actuación aquella tarde en Parramatta, cuando en pleno Covid los Pumas consiguieron quebrar la racha de 33 enfrentamientos seguidos sin poder vencer a los hombres de negro. No les permitió salirse con la suya en esas acciones que a veces son 50 y 50, y que casi siempre, por el peso de la historia, terminan cayendo de su lado. Si se equivocó, fue para los dos equipos por igual.

Gardner estuvo al mando en otros dos resultados positivos en la historia del seleccionado argentino: la victoria por 32-19 ante Sudáfrica en el Rugby Championship 2018, en Mendoza, bajo el mando de Mario Ledesma y con Gonzalo Quesada como entrenador de ataque, y en el empate 16-16 ante Australia en Sydney, último partido de aquel Tri-Nations 2020, inmediatamente posterior al affaire de los tweets.

De cualquier manera, Nueva Zelanda no tiene motivos para preocuparse. Además de aquel partido de 2020, Gardner dirigió otros tres enfrentamientos entre los dos equipos, y en todos se impusieron los All Blacks. El último fue el primer Test Match de los Pumas en la presente temporada, en Mendoza por el Rugby Championship, con victoria cómoda por 41-12 para los visitantes. Antes: derrotas 39-22 en 2017 en New Plymouth y 20-16 en Vélez, previo al Mundial 2019, partido en que los Pumas tuvieron un line-out a favor en cinco yardas pero no pudieron entrar.

Gardner dirigió a los Pumas en ocho oportunidades Mark Kolbe - Getty Images AsiaPac

En total, Gardner dirigió en ocho partidos a los Pumas. De entre los otros cuatro se destacan el primero de Japón 2019, cuando los argentinos cayeron ajustadamente ante Francia (23-21), encuentro que terminó con un penal de Emiliano Boffelli que pasó sobre el poste derecho y dejó dudas si pasó entremedio de la hache o no. El primero fue en noviembre de 2016, derrota 24-20 ante Gales en Cardiff. El registro final es de dos victorias, cinco derrotas y un empate.

Será el cuarto partido de Gardner en la RWC 2023. El australiano tendrá como asistentes a su compatriota Nic Berry y al inglés Karl Dickson, el mismo que estuvo al frente de Pumas vs. Gales el sábado en Marsella a partir del minuto 15, cuando Jaco Peyper debió abandonar por lesión; el sudafricano se quedó afuera del resto del Mundial. El galés Ben Whitehouse será el TMO. El sábado, O’Keeffe estará acompañado por Andrew Brace (Irlanda) y Paul Williams (Nueva Zelanda), con Brendon Pickerill (Nueva Zelanda) por TMO.

Francia 2023 viene teniendo buenos arbitrajes, al punto de que no hubo polémicas significativas, excepto casos aislados como el de Sudáfrica vs. Francia, que luego le dieron la razón al árbitro. Gardner es uno de los mejores del mundo, acaso el segundo detrás del inglés Wayne Barnes, y es garantía de ecuanimidad. Al margen de los antecedentes favorables, por eso lado los Pumas tienen un motivo menos de preocupación. Suficiente con abocarse a los All Blacks.