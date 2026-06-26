Los Pumitas en el Mundial M-20: este sábado, el debut en Georgia 2026, contra Estados Unidos

El inicio del Nations Championship, que será en julio, acapara las miradas del mundo del rugby, pero muchos ojos se desviarán hacia Georgia durante varios días. Mañana comenzará el Mundial de menores de 20 años, con más equipos, ajustes reglamentarios y estrellas emergentes que competirán durante tres semanas. Argentina será protagonista en la apertura del torneo, frente a Estados Unidos, a partir de las 6, con transmisiones de ESPN 2 y la plataforma Disney+.

La Iglesia de la Virgen de Meteji, en Tiflis, fue un punto de encuentro de los 16 capitanes para una foto de presentación, novedad en esta división. Por primera vez desde 2009, el torneo contará con 16 países, gracias a los regresos de Fiji, Estados Unidos, Japón y Uruguay, que se sumaron a los 12 que participaron en el 2025. En consecuencia, se modifica el formato de competencia: cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno en los que solamente los líderes se clasificarán, y lo harán directamente para las semifinales. Hasta el año pasado, el mejor segundo quedaba entre los cuatro que avanzaban (había tres zonas). De hecho, Argentina consiguió el pase en el 2025 luego de perder ante Francia y de superar a España y Gales, en todos los casos con puntos de bonus.

Los Pumitas son habitués de los mundiales; en Georgia el certamen se ampliará a 16 selecciones y se estrenará una restricción reglamentaria para los tackles. @lospumitasarg

Nicolás Fernández Miranda sigue al mando de los Pumitas, después de lograr la medalla de bronce en Italia. Esa tercera fue la mejor posición de Argentina en la división, e igualó la de 2016. Apenas seis jugadores se repiten este año: Pedro Coll, Tomás Dande, Ramón Fernández Miranda, Nicolás Cambiasso, Bautista Lescano y Valentino Reggiardo. Pascal Senillosa sufrió un desgarro pocos días antes de viajar y será una baja sensible por su desequilibrio desde el fondo de la cancha y su uso del pie.

Los Pumitas vienen de actuaciones dispares en el Rugby Championship juvenil, en el que cayeron abultadamente contra Sudáfrica, superaron a Nueva Zelanda por primera vez en la historia y perdieron ajustadamente a manos de Australia en un encuentro en el que corrieron desde atrás y batallaron hasta el final. En ese certamen mostraron destellos de un rugby dinámico e intenso, con nombres por tener en cuenta. El jugador más destacado es el salteño Coll, un corpulento centro de 1,92 metros y 96,5 kilos. Joaquín Pacual Viale (sumó minutos en Pampas, campeón del Súper Rugby Américas), Benjamín Ordiz, Federico Torre, Luciano Avaca y Juan Preumayr son otros que se destacaron en el Championship.

¡Se viene el debut! ¡Vamos Argentina! 🇦🇷



🏆 Copa del Mundo M20

🏉 Fecha 1

📅 Sábado 27 de junio

🆚 Estados Unidos 🇺🇸

⏰ 06:00 hs (de 🇦🇷)

🏟️ Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia)

📺 ESPN2 y Disney+ pic.twitter.com/L2b3EM9Ud2 — Los Pumitas (@lospumitasarg) June 25, 2026

El capitán, Dande, se caracteriza por la entrega y el compromiso a la hora de defender. El tercera línea de Huirapuca es el primer tucumano en liderar a los Pumitas desde que lo hizo Santiago Guzmán en el 2009. El tackle será uno de los aspectos que observará con atención World Rugby: los aplicados por encima del esternón pasaron a estar prohibidos en el Mundial. Se permitirá una excepción específica en situaciones de pick-and-go a poca distancia del in-goal, donde los atacantes suelen ir agachados y los defensores tienen poco espacio para ajustar su técnica. Esta prueba reglamentaria forma parte del intento de World Rugby de reducir las conmociones cerebrales y hacer del rugby un deporte más seguro. En el Championship los equipos se adaptaron a esta medida.

Argentina, con una impronta federal y jugadores provenientes de nueve uniones, integra el grupo C junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos. Este sábado debutará contra los norteamericanos, los rivales más débiles en cuanto a nivel y carentes de rodaje, mientras la federación procura que esta camada sea un punto de partida para construir un equipo competitivo para el Mundial absoluto, que Estados Unidos albergará en el 2031. Inglaterra e Irlanda son adversarios de riesgo; el Trébol terminó como escolta de Francia en el Seis Naciones, y la Rosa finalizó tercera y es una potencia en juveniles.

Nicolás Cambiasso ensaya un line-out; el forward participó en el Mundial M-20 del año pasado. @lospumitasarg

Los Pumitas históricamente han alimentado abundantemente a los Pumas. Entre las últimas camadas, de la 2003 ya debutaron en la selección mayor Benjamín Grondona y Agustín Moyano; de la 2004 lo hicieron Efraín Elías, Benjamín Elizalde y Faustino Sánchez Valarolo, y de la 2005, Tomás Rapetti. La competencia y la introducción de los jugadores al alto rendimiento son esenciales en esta división, como también la formación para potenciar la estructura de la selección grande en los próximos años. Los frutos a veces aparecen con el correr de los años.

Formaciones de Argentina vs. Estados Unidos