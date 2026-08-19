Los Wallabies confirmaron el plantel para los tests matches ante Los Pumas en Jujuy y Mendoza

Los Wallabies dieron a conocer el plantel que viajará a la Argentina para disputar dos tests matches ante Los Pumas, el sábado 29 de agosto en Jujuy y el sábado 5 de septiembre en Mendoza. La designación australiana tiene algunas novedades.

Los centros Len Ikitau y Joseph-Aukuso Suaaliison representan los regresos más destacados entre los 34 convocados por Les Kiss, el head coach de los Wallabies. Ikitau vuelve al equipo luego de superar una lesión de tobillo padecida en el Nations Championship, mientras que Suaaliison tampoco pudo estar presente por dificultades en los isquiotibiales en la última victoria australiana, ante Japón.

El australiano Joseph-Aukuso Suaalii, felicitado por sus compañeros después de anotar un try en un partido de prueba del Campeonato de Rugby entre los Wallabies y los Pumas, en Sydney 2025 Mark Baker - AP

“La gira por Argentina representa otro desafío difícil para nosotros como nuevo grupo y sabemos que nos exigirá elevarnos a otro nivel mientras seguimos buscando construir y desarrollar nuestro juego”, señaló Kiss, según ESPN.

El pilar Zane Nonggorr quedó descartado de la gira por la Argentina debido a una lesión, mientras que el segunda línea Miles Amatosero tampoco viajará a nuestro país ya que debe cumplir dos fechas de su suspensión.

All eyes on Argentina 🦘 pic.twitter.com/aVbUZJCgmn — Wallabies (@wallabies) August 19, 2026

El plantel de Australia, compuesto por 19 forwards y 15 backs, se reunirá este sábado en Sydney y un día más tarde viajará a la Argentina para preparar el primer partido frente a la selección dirigida por Felipe Contepomi.

El plantel de Australia que viajará a la Argentina:

Forwards: Allan Alaalatoa, Angus Bell, Charlie Cale, Josh Canham, Massimo de Lutiis, Tom Hooper, Isaac Kailea, Fraser McReight, Josh Nasser, Brandon Paenga-Amosa, Billy Pollard, Aidan Ross, Lukhan Salakaia-Loto, Lachlan Shaw, Carlo Tizzano, Taniela Tupou, Rob Valetini, Jeremy Williams y Harry Wilson (c).

Backs: Filipo Daugunu, Ben Donaldson, Carter Gordon, Isaac Henry, Len Ikitau, Max Jorgensen, Ryan Lonergan, Tate McDermott, Declan Meredith, Hunter Paisami, Dylan Pietsch, Harry Potter, Joseph-Aukuso Suaaliison, Kalani Thomas y Tom Wright.

Preparación de los Pumas

La selección argentina volverá a concentrarse esta semana para los compromisos ante los Wallabies. En este contexto, Contepomi comienza a definir convocatorias y una novedad es la vuelta al equipo de Franco Molina, quien estuvo ausente ante Sudáfrica, se sumará al plantel en lugar de Franco Carrera.

Además, Pablo Matera y Mayco Vivas recién se unirán a la concentración el jueves por motivos personales, según la Unión Argentina de Rugby (UAR). De este modo, ambos serán temporalmente reemplazados por los invitados Agustín Sarelli y Martín Vaca. También aparece como invitado Benjamín Ordiz, uno de los backs que tendrá la posibilidad de entrenarse junto a la selección de rugby.

Felipe Contepomi, head coach de la selección argentina de rugby JUAN GASPARINI - AFP

El equipo conducido por Contepomi comenzará una nueva etapa de preparación después de los partidos en el Nation Championship: la caída ante Escocia (47-38), la victoria sobre Gales 35-21 y la otra derrota, frente a Inglaterra, por 31-24. Se agrega la frustración en el test match internacional frente a Sudáfrica por 17-10. Ahora comienza los trabajos con la mira puesta en los Wallabies. Luego de la serie ante Australia, el siguiente paso de Los Pumas será por el tramo final del Nations Championship. Todos serán como visitante en Europa ante Irlanda, Italia y Francia.