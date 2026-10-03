SIC - CASI: salteños, se conocen desde los 4 años, comparten un grupo de rock y se cruzarán en el clásico

El viento resopla mientras los últimos rezagos de sol se esconden en una tarde de jueves nublada. Es octubre y el frío persiste en San Isidro, mientras dos de los protagonistas del clásico más importante del rugby de Buenos Aires acuden a dialogar para LA NACION en lo previo al derbi, trascendental en la lucha por acceder a las semifinales del Top 14 de URBA, y que tendrá lugar este sábado a las 15.30, por la 24ª fecha.

Bernabé López Fleming y Santiago David se conocen desde los cuatro años. Compartieron desde el jardín de infantes hasta el club, el Jockey de Salta, hasta que su periplo por Buenos Aires los separó en cuanto a colores. López Fleming eligió la institución en el que brilló su tío, Lucio, multicampeón en SIC y de enorme recorrido por los Pumas 7s. David se inclinó por CASI por recomendación de Nahuel García, otro hombre del Jockey salteño, que pasó por la Academia y es el actual entrenador de las Yaguaretés, la selección femenina de seven.

“El rugby de acá es mirado en Salta. Algunos equipos, más; algunos, menos. Yo no era fanático de nadie, pero miraba las finales; me acuerdo de Hindú, que ganaba todo cuando yo era chico. Después seguía a Lucio, el tío de Berna, que estaba en SIC, y a CASI, que ya tenía algunos salteños”, evoca el rubio wing, que este sábado será de la partida en la Academia, visitante en Boulogne.

López Fleming y David jugando en Jockey Club Salta; una vida compartiendo rock y rugby, deporte que los pone cara a cara un par de veces por año en SIC vs. CASI.

David arribó a CASI en el 2020, en la categoría menores de 19, pero pronto volvió a Salta, tras la irrupción de la pandemia de coronavirus. Regresó en el 2021 y debutó en la primera en el 2022, con un triunfo sobre Newman. Acumula 38 encuentros y 19 tries en la división superior, y su único clásico, en 2024, resultó inolvidable: el back anotó un try de antología, dejando en el camino a prácticamente medio equipo de SIC y recorriendo más de 70 metros con la pelota.

“Creo que hice el mejor try de mi vida. Me tocó jugar pocas veces contra ellos; tuve muchas lesiones incluso cuando no estaba en la primera”, rememora. “Ese día, desde el principio, sentía que todo era muy especial. Lo viví tranquilo, pero era fuerte. Esa jugada en particular fue de esas cosas que a uno le salen y no las piensa. Terminó el partido y sentí que estaba viviendo un momentazo de mi vida. Lo disfruté mucho”.

⚫⚪ ¿EL TRY DEL AÑO DEL #URBATop12? Santiago David se despachó con una apilada fenomenal y apoyó una enorme conquista para el CASI en el clásico de San Isidro.



⭐ Mirá todo el #URBATop12, en @starplusla.#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/n2UZGCja5N — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 1, 2024

López Fleming llegó a San Isidro Club en 2022, debutó en 2023 y suma 64 presencias y 25 tries en la primera, además de un paso por Pampas en el Súper Rugby Américas. Este sábado estará en el banco de reservas sin haber jugado en la intermedia, para generar impacto en el segundo tiempo junto a Francisco Calandra, Ignacio Noel, Bautista Viero y Franco Delger.

“Los recuerdos que tengo de chico del clásico son de alentar a Lucio con mi viejo por televisión. Lo veía como a una locura. Hasta que llegué acá no imaginaba cómo era”, cuenta quien protagonizó seis capítulos del clásico, con un saldo positivo: ganó cinco y anotó tres tries. “El del año pasado es el que más recuerdo, por ser una semifinal. También el primero, de 2023, en el que jugué de fullback porque no estaba Francisco González Capdevila. Lo ganamos como visitante y me marcó”. Ese día consiguió dos conquistas y fue una de las figuras.

Ambos se miran con cierta complicidad en la sesión de fotos. Nacieron en 2001, exactamente con un mes de diferencia. La rivalidad en la cancha no cambió su profunda amistad. En sus tiempos libres conforman un grupo de rock, Trece Gatos. “Yo tocaba la batería en Salta, pero no tenía ninguna banda. Solamente tocaba con un profesor”, explica López Fleming. “Cuando vinimos a Buenos Aires, un día Santi estaba tocando la guitarra y le dije de acompañarlo con la batería. Así arrancamos. De a poco fuimos armando un estudio; enganchamos a Mati, su hermano, que es productor musical, y se armó la banda. Nos gusta mucho la música y todo el tiempo hablábamos de eso. No hablamos tanto de rugby”, añade el jugador de SIC.

El de CASI comparte el entusiasmo: “La música nos apasiona mucho y un día la sumamos a las cosas que tenemos en común. Nos juntamos todas las semanas. Generalmente ensayamos los miércoles en sesiones de tres horas, y a veces los domingos. Después, nos entrenamos o cada uno tiene sus cosas”. El año pasado, por ejemplo, Trece Gatos tocó en los días previos al clásico de la semifinal, juntando a gente de ambos clubes.

Santiago será wing en el equipo visitante y a Bernabé le tocará por primera vez en la temporada no ser titular, pero ingresará en la segunda mitad como impacto en una suerte de bomb squad. Santiago Filipuzzi

Además de conllevar la importancia del clásico en sí, el duelo de este sábado será crucial en la lucha por acceder a una semifinal del Top 14. Con tres fechas por jugar incluida esta, y con Newman como único clasificado, CASI es el escolta, con 82 puntos, seguido por Alumni, con 76, y por el propio SIC, con 75, que apenas supera por uno a Hindú. Hay lugar para tres entre ellos cuatro y a la Academia, además de SIC, le quedan como adversarios Newman y Alumni. Si bien cuenta con cierto margen de unidades, se le avecinan tres rivales complejos, en una etapa del torneo en la que no se luce, pero revierte comienzos adversos de encuentros.

“Viene pasándonos eso de arrancar mal los partidos. Tenemos la sensación de que el equipo está bien y muy fuerte de la cabeza para salir de esos momentos. Antes nos pasaba al revés: jugábamos bárbaro pero no estábamos tan bien de la cabeza y nos lo daban vuelta al final. Tenemos que mejorar”, analiza David antes del enfrentamiento con un oponente frente al cual las cebras perdieron cuatro de los últimos cinco cruces. “Tenemos espinas de años anteriores y lo vemos como una oportunidad”, se entusiasma.

Desde hace varias fechas San Isidro Club entra a la cancha prácticamente sin margen de error. Ganó sus últimos cuatro compromisos, incluido un duelo directo con Los Tilos en La Plata. Una caída en el clásico comprometería la clasificación de un club que, desde 2019, siempre se hace presente en las semifinales. “Cuando nos salen las cosas somos un buen equipo. Vamos a tratar de ser nuestra mejor versión. Ellos tienen un pack muy pesado y fuerte y seguramente el partido va a definirse a lo último. Va a ser muy parejo”, puntualiza López Fleming, que acumula siete tries en el año.

Amigos desde la infancia, una vez que llegaron desde Salta eligieron las dos veredas de San Isidro para participar en el rugby de Buenos Aires; Bernabé festejó más veces que Santiago en el superclásico. Santiago Filipuzzi

El local estrenará tribunas laterales del lado de la calle Blanco Encalada. Entre las novedades más sobresalientes resaltan el regreso de Benjamín Chiappe, el corpulento pilar derecho que tuvo descanso obligatorio en las últimas tres semanas por haber recibido una tarjeta azul. Además, se recuperó Timoteo Silva, uno de los más desequilibrantes en la línea de backs. En el centro de la cancha retornará el experimentado Carlos Pirán. Por su parte, CASI contará con Benito Paolucci en lugar de Luis Briatore, habitual capitán, y Hugo García ingresará como pilar derecho por Félix Paolucci. Salvador Ochoa, el líder del line-out, reemplazará a Leo Mazzini.

Por la lluvia pronosticada se espera una cancha pesada en un encuentro fundamental en el campeonato. Se vive a flor de piel en San Isidro y tendrá un sabor especial a la distancia en Jockey Club Salta, con dos hijos de la casa como protagonistas.

Formaciones