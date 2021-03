Marcos Moneta, volvió a destacarse en el Seven de Madrid, donde los Pumas 7s lograron su segundo título en semanas consecutivas. Crédito: IG Los Pumas 7s

El joven wing volvió a destacarse en el Seven de Madrid, donde los Pumas 7s lograron su segundo título en semanas consecutivas. Un arma letal para el ataque del equipo argentino en el año de los Juegos Olímpicos. Tiene una marcha más que los demás y necesita pocos metros para alcanzar su velocidad máxima. Cuenta con una aceleración envidiable y en el uno contra uno es determinante. Marcos Moneta ya es una realidad y lo volvió a demostrar con los Pumas 7s en el último fin de semana.

El seleccionado argentino se volvió a quedar con el Seven de Madrid, nuevamente de manera invicta y esta vez marcando una buena diferencia con sus rivales. Seis partidos jugados, seis ganados. 196 puntos a favor (30 tries) y 38 en contra (6 tries). Un tercio de esos tries los apoyó Moneta, el joven que el próximo domingo cumplirá 21 años.

Marcó en todos los encuentros del fin de semana y en el partido decisivo frente a Kenia, se despachó con un hat-trick: el primero con una gran aceleración en pocos metros, el segundo culminando una buena jugada del equipo, y el último utilizando el pie con un rastrón para ponerle el moño a la final.

"Siempre es lindo vestir esta camiseta y poder volver a jugar con todos los chicos. Tenemos un gran objetivo final que es Tokio. Estamos felices por haber ganado estos dos torneos los últimos fines de semana" destacó Moneta, una de las grandes apariciones de la nueva camada del rugby argentino. El jugador formado en San Andrés es una de las caras de la renovación del equipo que conduce Santiago Gómez Cora.

Marcos Moneta con Gastón Revol luego de consagrarse campeones del Seven de Madrid Crédito: IG Los Pumas 7s

Junto a Lucio Cinti, Ignacio Mendy y Tomás Vanni ganaron la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018 y hoy son parte del plantel que se prepara para Tokio. Combinados con los experimentados que llevan varias temporadas jugando el seven, buscarán mejorar la performance de Río de Janeiro 2016, donde quedaron eliminados en los cuartos de final en tiempo extra en manos de Gran Bretaña.

El promedio de tries de Marcos Moneta en los Pumas 7s es superlativo. Lleva 15 en 18 encuentros en el circuito mundial, la competencia anual con los mejores seleccionados del planeta. En la última etapa disputada en marzo de 2020, terminó la gira por América del Norte como tryman, igualado con el irlandés Jordan Conroy con 13 conquistas en los torneos de Los Ángeles y Vancouver.

Luego del torneo de Canadá, la pandemia produjo un parate en el World Rugby Seven Series, por lo que estas competencias como la de Madrid, con seis equipos, son una buena oportunidad para los jugadores de mostrarse e intentar ganarse un lugar para la gran cita olímpica. Moneta, jugador del Club San Andrés y Pumita en 2019, parece no haber sentido el parate y sigue marcando la diferencia con su velocidad y su indescifrable cambio de paso.

