Máximos goleadores del 2025: quién va ganando, cuánto goles y la tabla hoy

El 2025 está a punto de llegar a su fin. Restan apenas un par de días para bajarle el telón a un año repleto de fútbol, con decenas de partidos inolvidables y goles de ensueño. Y en esa misma línea, también falta poco para conocer al máximo goleador entre todas las ligas del mundo, con un detalle difícil de obviar: entre los argentinos, Lionel Messi terminará nuevamente en lo más alto.

El autor del mejor gol del año ya fue elegido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en la gala de los premios The Best. Y fue un argentino por segundo año consecutivo: Santiago Montiel, de Independiente, que pasó a ser el sucesor de Alejandro Garnacho como poseedor del Puskas. Ganó las votaciones gracias a un golazo de chilena ante Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Apertura 2025.

En cuanto a cantidad, como suele ocurrir, los jugadores con más goles en todo el año no juegan en las principales ligas del mundo. Los dos primeros en la tabla, a falta de algunos partidos para el “silbatazo final”, son puertorriqueños. Kevin Hernández hizo 47 goles en 35 partidos con Academia Quintana, y Jorge Rivera anotó 40 en 24 con Metropolitan.

En tercer lugar ya aparece una estrella global, Kylian Mbappé, quien ya se asentó como la máxima figura de Real Madrid y convirtió 39 tantos en 36 encuentros en 2025. El cuarto, nuevamente, es de Puerto Rico: Jhonathan Rivas, con 31 en 26 encuentros con la camiseta de Mayagüez, otro de los equipos de la Primera División de ese país.

Kylian Mbappé fue el futbolista con más goles en las principales ligas del mundo José Bretón - AP

El Top 5 lo completa Harry Kane, de Bayern Múnich, también con 31 goles pero convertidos en 33 partidos. Luego, ya aparece Messi, el único argentino entre los primeros 15, que ganó la Bota de Oro de la Major League Soccer (MLS) y culminó el año con 29 tantos en 28 encuentros. Acumuló la misma cantidad que el griego Vangelis Pavlidis, que lo logró en 33 compromisos con Benfica, y que el mexicano Paulinho, que necesitó de 40 partidos.

*Para esta tabla, solo se tienen en cuenta los goles en ligas locales.

Máximos goleadores del 2025

Kevin Hernández (Academia Quintana de Puerto Rico): 47 goles.

Jorge Rivera (Metropolitan de Puerto Rico): 40.

Kylian Mbappé (Real Madrid): 39.

Jhonathan Rivas (Mayagüez de Puerto Rico) y Harry Kane (Bayern Múnich): 31.

Lionel Messi (Inter Miami), Vangelis Pavlidis (Benfica) y Paulinho (Toluca): 29.

Otro año inolvidable para Messi: figura entre los cinco máximos goleadores entre todas las ligas del mundo JEFF DEAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Máximos goleadores argentinos del 2025

Lionel Messi (Inter Miami): 29 goles.

Nicolás Martínez (Deportivo Mixco de Guatemala): 26.

Damián Villalba (Independiente Petrolero de Bolivia): 25.

Brian Parada (Xewkija Tigers de Malta) y Facundo Callejo (Cusco de Perú): 24.

Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 19.