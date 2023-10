escuchar

PARÍS.– La estatua de Apolo levantando un arpa y los bustos de Mozart y Beethoven no están visibles por estos días. Toda la fachada de la Ópera Garnier, en verdad, se esconde detrás de un gran telón con una publicidad de Tiffany’s que disimula los arreglos que se están realizando. Un refresh en la cara del teatro más famoso del mundo, que conjuga en su interior el ostentoso lujo con que lo ideó Napoleón Bonaparte y el aura de los espectáculos más refinados. Dos argentinos tendrán la posibilidad de inscribir sus nombres entre los consagrados en ese palacio insigne, aunque desde otro tipo de arte. Rodrigo Isgró y Marcos Moneta integran la terna al Mejor Jugador de Seven del año, distinción que se entregará allí el domingo en el marco de los World Rugby Awards.

Isgró y Moneta fueron protagonistas de una temporada histórica para los Pumas 7s, en la que consiguieron tres títulos del Circuito Mundial para finalizar segundos detrás de Nueva Zelanda, su mejor posición histórica. Los otros nominados son precisamente los neozelandeses Leroy Carter y Akuila Rokolisoa, el gran candidato a quedarse con el premio que Moneta ganó en 2021.

Marcos Moneta @lospumas7arg

“Representa un montón tener a dos jugadores en esa lista, más allá de que también podrían estar Lucho [González] y Tute [Osadczuk]”, dijo emocionado Santiago Gómez Cora, entrenador de Pumas 7s, a LA NACION. “Habla de lo que somos y fuimos como equipo en esta temporada. Escuchaba una nota de Galthié y hablaba de que Argentina puede producir muchos jugadores, que tiene jugadores que son atletas y lo demuestra en el seven. Eso te llena el alma y habla de un éxito de todo el rugby argentino, de que con dedicación y trabajo a largo plazo se puede. Estoy feliz y orgulloso por ellos dos, pero más por poder demostrar que si el rugby argentino tiene paciencia y se organiza, los clubes tienen la capacidad de generar jugadores como estos. Es la representación de que se puede, que hay que laburar y no esperar que las cosas pasen sino empujar para que sucedan”.

El caso de Isgró es paradigmático, ya que se encuentra en Francia disputando el Mundial con los Pumas y llegó a disputar un partido, ante Chile. El viernes estará con el plantel en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra y dos días más tarde será parte de la premiación en la Opéra. Moneta ya ganó estas distinción en 2021, luego de ser la figura de los Pumas 7s en la conquista de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, no podrá estar en la gala ya que los Pumas 7s viajan el lunes a Santiago para disputar, viernes y sábado, los Juegos Panamericanos, donde defienden la medalla de oro.

Rodrigo Isgró es parte del plantel de los Pumas que este viernes jugará por la medalla de bronce en el Mundial PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Para el premio a mejor jugadores fueron ternados Ardie Savea (Nueva Zelanda), Antoine Dupont (Francia), Eben Etzebeth (Sudáfrica) y Bundee Aki (Irlanda). Como nominados a entrenador del año aparecen Andy Farrell (Irlanda), Ian Foster (Nueva Zelanda), Jacques Nienaber (Sudáfrica) y Simon Raiwalui (Fiji). Pese a que la Argentina e Inglaterra están entre los cuatro mejores de Francia 2023, no tienen representantes en estos rubros.

Para Jugador Revelación World Rugby preseleccionó a Louis Bielle-Biarrey (Francia), Manie Libbok (Sudáfrica) y los All Blacks Mark Tele’a y Tamaiti Williams, mientras que para Try del Año, otra distinción atractiva, hay tres del Seis Naciones y uno de este Mundial. Entre los primeros aparecen el del escocés Duhan van der Merwe a Escocia y dos del partido Francia vs Irlanda (Damian Penaud y Hugo Keenan). De Francia 2023 sólo tiene chances el del fijiano Vinaya Habosi a Georgia. En esta categoría pueden participar los aficionados a través del sitio web de World Rugby.

Akuila Rokolisoa, de Nueva Zelanda, es el gran candidato a quedarse con el premio a mejor jugador de seven RODGER BOSCH - AFP

El sábado, Nueva Zelanda y Sudáfrica definirán un Mundial espectacular. Pero las luces del rugby seguirán encandilando a la Ciudad de las Luces. La Opéra Garnier volverá a vestirse de gala para honrar a los mejores del año. Entre ellos, dos argentinos que quieren amigarse con esta ciudad: el gran objetivo son los Juegos de París 2024.