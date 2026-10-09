Mario Ledesma vuelve a los Pumas en el rol que mejor le sienta y se activa el proyecto “Argentina campeón 2027”

Hay un grupo de WhatsApp conformado por integrantes del staff, altos dirigentes de la UAR y empresarios de elite de este país que se denomina “Argentina campeón 2027”. Aunque no esté relacionado con esta anécdota, el regreso de Mario Ledesma a los Pumas persigue el mismo fin: llevar al rugby argentino a lo más alto posible en el Mundial de Australia. La incorporación de Ledesma como asistente de Felipe Contepomi en carácter de entrenador de forwards puede resultar sorpresivo después de su intempestiva salida a principios de 2022, pero no deja de ser un refuerzo de lujo para el staff. Lo mismo puede decirse de la incorporación del inglés Shaun Edwards, uno de los especialistas de defensa más renombrados del mundo.

Ledesma asume en lugar de Andrés Bordoy, que fue despedido por Contepomi luego de un entredicho tras cuatro años en el cargo. El ex hooker de los Pumas había sido entrenador en jefe de la selección entre 2018 y 2022, cuando renunció tras una serie de malos resultados y una relación no del todo armónica con el plantel. Ahora regresa en el cargo en que más se destacó, cuando fue entrenador de forwards de Australia entre 2014 y 2017, incluido el subcampeonato mundial en Inglaterra 2015.

Juntos otra vez: Ledesma y Contepomi compartieron épocas de gloria con la camiseta de los Pumas

Con su incorporación, son cuatro los integrantes del staff que conformaron el plantel de los Pumas que consiguió el bronce en Francia 2007: Contepomi, Ledesma, Juan Martín Fernández Lobbe y Juan Martín Hernández.

Tan valiosa como la incorporación de Ledesma es la de Shaun Edwards en un rol clave como la defensa. Considerado uno de los mejores jugadores de rugby league de todos los tiempos, su carrera como entrenador estuvo abocada al rugby de 15. Comenzó con especialista defensivo en London Wasps como asistente de Warren Gatland, a quien luego reemplazó como head coach. Cuando el neocelandés asumió en la selección Gales, Edwards volvió a secundarlo y configuró una de las defensas más sólidas e innovadoras de este siglo. En ese lapso (2008-2019), los Dragones Rojos ganaron cuatro Seis Naciones (tres con Grand Slam). También cumplió ese rol en los British & Irish Lions, durante la gira por Sudáfrica de 2009. Entre 2019 y el Seis Naciones de este año, Edwards estuvo al lado de Fabien Galthié como entrenador de la defensa de Francia, también con excelentes resultados (incluidos tres títulos del Seis Naciones).

Shaun Edwards estuvo al frente de dos defensas temibles como las de Gales 2008/2019 y Francia 2019/2026. Julien Poupart

En estos momentos, Edwards está al frente de la selección femenina de Inglaterra, que participa de las WXV Global Series, que finalizan el 30 del corriente. Se especulaba con una posible incorporación al staff de Steve Borthwick en el primer equipo masculino, pero finalmente aceptó la propuesta de los Pumas.

Se convierte en el segundo asistente de Contepomi foráneo, sumándose al neocelandés Kendrick Lynn, especialista en ataque. Si bien los Pumas tienen una rica historia de colaboradores extranjeros, desde Izak van Heerden hasta Michael Cheika, pasando por Alex Wyllie, Galthié y Graham Henry, por citar algunos, nunca habían tenido dos en simultáneo.

Una formación problemática

El scrum, que históricamente ha sido una marca insignia de los Pumas y todo el rugby argentino, en los últimos 15 se tornó problemático y ha perdido considerablemente la preeminencia que tuvo. Las causas son múltiples y responden a cuestiones estructurales y formativas antes que coyunturales. En ese sentido, sería injusto achacarle a Bordoy las irregularidades que padeció la formación en los últimos años, máxime considerando el profundo recambio que hubo (y sigue habiendo) entre los pilares.

En los últimos 15, los Pumas no conseguido tener un scrum sólido y dominante, a la altura de su tradición histórica Agencia AFP - AFP

Lo cierto es que luego de advertir que la formación no evolucionaba, Contepomi optó por prescindir de Bordoy, que había llegado a la Argentina de la mano de Gonzalo Quesada para entrenar el scrum de Jaguares en 2018 y permaneció en el sistema desde entonces. “Es una decisión 100% técnica”, justificó Contepomi. “El Dogo es una excelente persona, un gran tipo y desde su laburo irreprochable le ha dado mucho a Los Pumas. Son decisiones difíciles pero que a veces hay que tomarlas y creemos que es lo mejor para el seleccionado.”

Ledesma es un especialista en la formación y fue un factor clave para apuntalar el scrum de los Wallabies cuando acompañó a Michael Cheika en el Mundial 2015. Dos años más tarde asumió la conducción de Jaguares en el Super Rugby y, tras la renuncia de Hourcade en 2018, se hizo cargo de los Pumas. Como entrenador principal, no alcanzó a entrar en sintonía con los jugadores y su ciclo se cortó abruptamente a principios de 2022. Desde entonces se ha mantenido vinculado al rugby ejerciendo distintos roles de asesoría, primero en la MLS y recientemente dentro de la estructura de la URBA. En el plantel actual permanecen jugadores como Julián Montoya (a quien nombró capitán), Pablo Matera, Matías Moroni, Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal, por nombrar a los más representativos.

Ahora regresa en un rol más específico, donde tendrá la posibilidad de aportar todo su conocimiento técnico. Esto no lo deslinda de responsabilidades de relacionamiento con los jugadores. De hecho, por ejemplo, los integrantes del staff se reparten la interlocución con los jugadores cuando la selección no tiene actividad. Con la experiencia previa a cuestas y con sus conocimientos, no hay dudas que será una alianza beneficiosa para los Pumas.

La primera prueba será el mes próximo, cuando el plantel pasará cinco semanas en conjunto: una adicional de preparación y cuatro más correspondientes al último tramo del Nations Championship, con partidos ante Irlanda, Francia e Italia más el encuentro que determinará la posición final en el certamen. Allí, como nunca este año (y pocas veces en todo su ciclo) Contepomi podrá contar con el plantel íntegro. Tendrá, también, un staff de asistentes de lujo. El proyecto “Argentina campeón 2027” está en marcha.