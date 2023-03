Martín Landajo palpita su regreso a CASI con American Raptors: “Es extraño estar en el vestuario visitante pero va a ser un lindo desafío”

escuchar

Nueve años después, Martín Landajo vuelve a jugar en el CASI. El club donde vivió su infancia y se formó como jugador vuelve a cobijarlo en una etapa distinta de su carrera. A los 34 años, el ex medio-scrum de los Pumas es una de las figuras del Super Rugby Americas y líder de American Raptors, la nueva franquicia profesional de Estados Unidos que se sumó este año para expandir el certamen regional. El destino lo devolvió a su cuna, donde hoy a las 20 se enfrentará a Pampas, un nombre que también tiene reminiscencias nostálgicas para él.

“Fue espectacular cuando leí el fixture hace un mes y medio. El viernes fuimos al club a hacer el captain’s run. Es extraño ir al otro vestuario”, cuenta Marta, que también contó que toda su familia y sus amigos dirán presente en la Catedral, y que está con muchas ganas y feliz de volver al club donde inició su carrera.

Martín Landajo en acción con Perpignan; a principios de 2023 pasó a American Raptors, en el Super Rugby Americas GONZALOPRADOS

Su último partido en esa cancha fue en julio de 2014, con la camiseta de los Pumas. Ese día, 5000 espectadores presenciaron cómo los dirigidos por Daniel Hourcade vencieron a Grenoble por 44-21 en un partido preparatorio para el Rugby Championship.

Landajo es uno de los emblemas de la emergencia del profesionalismo en la Argentina. Del CASI saltó rápidamente a Pampas XV, el primer equipo rentado del país. De allí a los Pumas, donde llegó a jugar 84 caps, y Jaguares, del que fue una de las máximas figuras y trymen en los primeros tres años en el Super Rugby. Ahora tiene la posibilidad de transmitir esa experiencia en otro país emergente. Otros ex compañeros suyos del seleccionado como Lucas González Amorosino, Ramiro Moyano y Leonardo Senatore, éste como entrenador asistente, lo acompañan en tal misión (también están los hookers Rodrigo Fortuny, salteño que jugó un Test Match en los Pumas, y el rosarino Franco Palillo).

Martín Landajo palpita su regreso a CASI representando a American Raptors, que visita a Pampas en el Super Rugby Americas GONZALOPRADOS

“Hay jugadores de experiencia y aparte a nosotros hace más de 10 años nos tocó arrancar con algo parecido y podemos transmitir esa experiencia”, agrega Landajo, que luego de Jaguares jugó en Harlequins y Perpignan. “Es un proceso de empezar a ser profesional. Lo tomo con mucha alegría y mucha responsabilidad, también.”

-¿Cómo llegaste a Raptors?

-Yo estaba en Francia buscando club. Después de terminar mi contrato con Perpignan me quedé en Francia con mi familia, los chicos chicos ya habían empezado el colegio y todo. En noviembre o diciembre me llamó el Huevo [Daniel] Hourcade y me contó de esta posibilidad. Logísticamente para mí era una traba, pero el hecho de que hubiera varios argentinos y uruguayos, que Estados Unidos se estaba empezando a inclinar para este lado y que iba a haber más franquicias en el futuro me terminó de convencer. Así que me fui de Francia, dejé a la familia allá porque los chicos están en pleno ciclo escolar y cuando empiecen los partidos en Colorado me los llevo para allá.

Con Harlequins, Landajo se consagró campeón de la Premiership inglesa en 2021 Nigel French - PA Images - PA Images

-¿Con qué equipo te encontraste?

-El Huevo algo me había dicho, que querían transicionar hacia el rugby profesional. Logísticamente es increíble, la ciudad es muy buena, el staff de entrenadores es espectacular, y están muy abiertos a escucharnos. La mayoría de los jugadores no tenía experiencia profesional o venían de otros deportes, como el football americano, pero rescato que el equipo va creciendo.

-Tuvieron un arranque difícil en el que les tocó visitar a los dos finalistas de 2022 y ahora a un equipo argentino…

-Nos vino bien para darnos un baño de realidad. Chile y Uruguay son dos equipos que van al Mundial. En el primer partido Chile nos dominó ampliamente, fue llamado de atención para la otra semana. Contra Peñarol el equipo estuvo más presente. Jugamos contra el campeón, contra mayoría de jugadores que van a estar en el Mundial, y el equipo estuvo a la altura.

Landajo llegó a American Raptors a principios de este año, pero tuvo un comienzo difícil

-Después de ser el medio-scrum titular de los Pumas por seis años (2012-2018) de golpe desapareciste. ¿Qué pasó?

-A principios de 2019 tuve una fractura del maxilar que casi no me permitió jugar en Jaguares y cuando quise volver con Argentina XV me resentí de la lesión. Y después me fui a jugar a Inglaterra.

-¿Te pasa por la cabeza volver a jugar en los Pumas?

-Siempre que juegue al rugby mi sueño es jugar en los Pumas. Ese es mi objetivo, es algo muy lindo. Entiendo que uno tiene que jugar muy bien para que lo llamen.

-¿Creés que jugar en esta liga, donde tenés más visibilidad en la Argentina, te da más posibilidades de mostrarte, como pasó por ejemplo con Gonzalo García y Eliseo Morales?

-La liga está creciendo mucho. Prepara a los jugadores para la alta competencia. Me baso en estos jugadores, en lo que pasó con Uruguay y Chile, que con los mismos jugadores que juegan está liga van a ir a un Mundial. Está creciendo y va a ser aún mejor.

"Marta" jugó 10 encuentros en su último paso por Europa, en el Top 14 francés con Perpignan, antes de emigrar a los Estados Unidos GONZALOPRADOS