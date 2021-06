Premiership: Martín Landajo y Santiago García Botta, campeones en Harlequins

Hay finales cerradas, code poco brillo y mucho nerviosismo, como la que sostuvieron este viernes Toulouse y La Rochelle en el Top 14 francés. Y hay otras en las que ambos equipos toman riesgos, se animan a jugar y brindan un sensacional espectáculo, como la de Harlequins y Exeter Chiefs, por la liga Premiership. El 40-38 refleja el partido: de ida y vuelta, cambiante, dotado de muchos tries y de emociones hasta la última jugada. Los 78 puntos son la cifra más elevada en una final de Inglaterra. A diferencia de lo sucedido en la definición de Francia, esta vez los argentinos no intervinieron en el encuentro decisivo: Martín Landajo y Santiago García Botta quedaron como suplentes sin entrar al campo, pero consiguieron el primer gran trofeo de sus trayectorias.

El camino de Harlequins en esta Premiership no empezó bien y tuvo varios tropiezos. El equipo londinense inauguró la temporada con una derrota ante el rival de este sábado, por 33-3. En enero sufrió la renuncia del entrenador Paul Gustard y le costó afianzarse y encontrar equilibrio entre la defensa y el ataque. Fue el cuarto de los conjuntos que más puntos recibieron y el tercero en tries en contra en la etapa regular del certamen. Sin embargo, su poder de fuego y su capacidad para atacar los espacios le permitieron conseguir el cuarto boleto a las semifinales. Y en los playoffs el equipo de Landajo y García Botta no traicionó su estilo. El fin de semana pasado perdía por 28-0 en el primer tiempo de la semifinal frente a Bristol Bears, el puntero de la rueda inicial. Empató en los 80 minutos y ganó en el tiempo extra, con una remontada como para los libros de historia.

Compacto de Harlequins 40 vs. Exeter 38

En la final golpeó de entrada con un try-penal y un gran trabajo del pack, pero Exeter, que no dispuso a Facundo Cordero entre los 23 convocados para el partido, reaccionó rápido en un encuentro muy cambiante en el marcador y quedó arriba en el tanteador. Sin embargo, a los 33 minutos del segundo período Harlequins pasó al frente gracias a un try de Louis Lynag. El papá del joven wing es Michael Lynagh, una leyenda de Australia, que salió campeón del mundo en el mismo escenario hace 30 años. Esta vez se hizo presente en Twickenham para seguir de cerca a su hijo, que venía de destacarse en la semifinal. Y Louis sumó otro try para sacar una diferencia mayor. Marcus Smith confirmó su estatus de crack, con una actuación excepcional, muy bien acompañado en la conducción por Danny Care, un histórico del club y uno de los puntos altos en la temporada. El extrovertido Joe Marler completó otro desempeño impecable y fue distinguido como la figura de la final, como en representación de lo que trabajó el pack del campeón.

Martín Landajo, conmovido junto a su hijo: el medio-scrum logró en Twickenham la primera corona mayor de su carrera y se despidió de Harlequins, club en el que jugó dos años; su próximo destino es Perpignan, ascendido al francés Top 14. Instagram

Fue la despedida de Harlequins por parte de Martín Landajo, al que se vio celebrar emocionado el título junto a su hijo. A los 33 años, el medio-scrum que protagonizó 84 partidos en los Pumas se despidió luego de dos años en Londres y jugará la próxima temporada en Perpignan, de Francia. No tuvo minutos en la final, al igual que García Botta, que también figuró entre los suplentes. No obstante, ambos argentinos tuvieron considerable participación a lo largo del certamen: 16 encuentros el back formado en el CASI y 13 el forward que inició su carrera en Belgrano Athletic. De largo recorrido en distintos equipos de la Unión Argentina de Rugby, incluida la actuación en el Mundial Inglaterra 2015, ahora no son tenidos en cuenta por Mario Ledesma para los Pumas.

Santiago García Botta actuó en 13 encuentros de la campaña de Harlequins. Steve Bardens - Getty Images Europe

The Stoop, el estadio de Harlequins, queda a muy pocos metros de Twickenham. Por eso los jugadores llegaron caminando a la Catedral del Rugby, entre hinchas que cantaban. El equipo les respondió en la cancha jugando un rugby de alto vuelo y logró su segunda conquista de la Premiership. Con valentía para arriesgar ante dos rivales a priori superiores, Harlequins se coronó en el campeonato más importante de Inglaterra.

Uno de los dos tries de Louis Lynagh en los diez minutos finales, fundamental para que Harlequins terminara imponiéndose a Exeter, por apenas dos puntos. Nigel French - PA Images - PA Images

Síntesis de Harlequins 40 vs. Exeter Chiefs 38

Harlequins: Tyrone Green; Louis Lynagh, Joe Marchant, Andre Esterhuizen y Cadan Murley; Marcus Smith y Danny Care; Jack Kenningham, Alex Dombrandt y James Chisholm; Stephan Lewies (capitán) y Matt Symons; Wilco Louw, Scott Baldwin y Joe Marler.

Suplentes: Luke Northmore, Ben Tapuai, Martin Landajo, Tom Lawday, Dino Lamb, Will Collier, Santiago García Botta y Joe Gray.

Luke Northmore, Ben Tapuai, Martin Landajo, Tom Lawday, Dino Lamb, Will Collier, Santiago García Botta y Joe Gray. Exeter Chiefs: Jack Nowell; Alex Cuthbert, Henry Slade, Ollie Devoto y Tom O’Flaherty; Joe Simmonds (capitán) y Jack Maunder; Richard Capstick, Sam Simmonds y Jannes Kirsten; Jonny Hill y Jonny Gray; Harry Williams, Luke Cowan-Dickie y Alec Hepburn.

Suplentes: Stuart Hogg, Harvey Skinner, Stu Townsend, Don Armand, Sean Lonsdale, Marcus Street, Ben Moon y Jack Yeandle.

Primer tiempo: 5 minutos, try-penal (H); 17, gol de J. Simmonds por try de Jonny Gray (E); 28, gol de J. Simmonds por try de Hepburn (E); 37, try de Louw (H), y 44, gol de Smith por try de Dombrandt (H). Resultado parcial: Harlequins 19 vs. Exeter 14.

Segundo tiempo: 3 minutos, gol de Smith por try de Esterhuizen (H); 8, gol de J. Simmonds por try de S. Simmonds (E); 13, gol de J. Simmonds por try de Devoto (E); 25, penal de J. Simmonds (E)M 31, gol de Smith por try de Lynagh (H); 36, gol de Smith por try de Lynagh (H), y 38, gol de J. Simmonds por try de Hogg (E). Resultado parcial: Harlequins 21 vs. Exeter 24.

Estadio: Twickenham, de Londres.

Twickenham, de Londres. Árbitro: Matthew Carley.