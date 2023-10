escuchar

PARÍS.- No tiene consuelo. Sentado en el piso, mira hacia abajo, a la nada. Mientras los compañeros lo abrazan y Lucas Paulos lo levanta, él sigue perdido en su mirada, como buscando respuestas. Mateo Carreras fue el Puma que levantó al equipo en la noche por el tercer y cuarto puesto contra Inglaterra, en el Stade de France. Con su energía, fue el que generó impulso para una remontada que no fue. El tucumano es autocrítico y sincero al extremo. “Es todo negativo. Ahora es cuando realmente me replanteo si lo que hice lo hice bien, si las decisiones adentro de la cancha son las correctas, si chocar en vez de pisar o patear está bien. El gusto es muy amargo por eso”, admitió en diálogo con LA NACION el wing formado en Los Tarcos.

Mateo Carreras es la gran aparición del rugby argentino post Mundial de Japón 2019. En ese año, brilló en los Pumitas en la Copa del Mundo disputada en el Litoral. Si medimos el tiempo por mundiales, en el anterior, Inglaterra 2015, era uno de los fanáticos que se inspiró con un equipo que expresó un gran rugby. “Yo estaba en Argentina y sentí lo que generaron…. Ojalá ahora en Argentina podamos haber causado el 15% de lo que hizo ese equipo. Yo quería que la gente se sienta representada con el equipo, que sepan que damos todo en los partidos”.

¡𝗧𝗿𝗶𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗽𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗼! 🏆 Repasamos el récord argentino compartido de más tries en un mismo partido en Mundiales.



➡️ Mateo Carreras vs. Japón - RWC 2023#SomosLosPumas pic.twitter.com/ZbEzAFEHt6 — Los Pumas (@lospumas) October 9, 2023

Con las tres conquistas que le apoyó a Japón, en un partido trascendental, Mateo Carreras fue el trymen argentino del Mundial. También fue el que más tackles rompió, con 32. Elusivo y con una mentalidad inquebrantable, frente a la Rosa mostró todo su poder de tracción de piernas y tiró para atrás a Owen Farrell, Ben Earl y Marcus Smith. Un jugador que vio desde afuera el inicio del ciclo de Michael Cheika en el 2022 y ayer tuvo tiempo para reflexionar lo que significó no haber sido convocado en esa primera lista. “Gracias a eso me hizo crecer en todos los aspectos de mi carrera. Te chocás contra la pared y son esos golpes que te hacen empezar de cero. Te hacen replantearte todo y construir. En mi caso, me tocó hacer autocrítica, empecé a ver qué es lo que tengo que hacer mejor y lo que hago bien, reforzarlo. ¿Qué le diría a ese Mateo? Que lo viva igual que lo ha vivido. Que le duela, porque si le ha dolido mucho y hubo días muy tristes. Que haga esa autocrítica que le ha servido mucho y que disfrute del proceso”, admitió.

Mateo Carreras, durante un entrevero con Aaron Wainwright, en el encuentro de los Pumas ante Gales Agencia AFP - AFP

Con 23 años y sólo 17 caps en los Pumas, se perfila para ser una de las estrellas en el próximo ciclo mundialista. Seguramente tendrá otro rol en el liderazgo, con respecto a este Mundial de Francia, que lo vivió como uno de los más jóvenes. “Se cierra una etapa, un ciclo muy largo. Ha sido todo de agradecimiento. En caliente, es muy difícil sacar algo positivo, pero salir cuarto del mundo no se da siempre. Veníamos de un Mundial en el que no nos clasificamos a cuartos de final y ahora salimos cuartos y no nos damos cuenta. No caigo que jugué la semifinal del mundo, este equipo se merecía mucho más. Estamos para mucho más”, comentó quien venía de ser el mejor de los argentinos ante los All Blacks.

A pura potencia, Mateo Carreras trata de zafar del tackle de Mark Telea, en la semifinal ante los All Blacks Pavel Golovkin - AP

Ninguno de los 34 Pumas mundialistas anunció su despedida del rugby internacional, a contracara de varias figuras de otros países. “A los que hoy son los más grandes, como Agustín (Creevy), Cubo (Cubelli), Nico (Sánchez), Frankie (Gómez Kodela), Juan (Imhoff) o Nahuel (Tetaz Chaparro), los ponés a entrenarse con los más chicos y están igual físicamente. Están para seguir. Agustín tiene un año más de contrato en Inglaterra, Nico creo que sigue. No va a ser decisión de ellos, sino del entrenador. Y lo que sigamos, ojalá agarremos la camiseta y la pongamos más arriba. Sabemos que vestir esta camiseta implica mucho trabajo y sacrificio, pero es lo que nos gusta”

La actuación de Carreras contra Inglaterra fue de alguna manera una reivindicación personal, tras una noche negra que tuvo ante el mismo rival, en Marsella, en el debut mundialista, en el que no logró resolver las patadas aéreas del rival. En las próximas semanas será tiempo de volver a Newcastle Falcons, el lugar donde explotó todas sus condiciones rugbísticas. Ya habrá tiempo para volver a vestir la celeste y blanca.