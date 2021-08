Máximo Provenzano, de la alegría a la distancia por el bronce del Seven en Tokio a un arranque a pura ilusión con Alumni

Máximo Provenzano está viviendo un año con sensaciones encontradas. Lo comenzó a pura ilusión con una convocatoria para entrenarse con el seleccionado argentino de Seven de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero finalmente quedó afuera de la lista final que entregó el entrenador Santiago Gómez Cora. A pesar de la noticia, alentó a la distancia al grupo que terminó ganando una histórica medalla de bronce.

Lo festejó como uno más, ya que tanto los que viajaron como los que se quedaron en el país sintieron que eran parte de un mismo grupo. “Fue increíble lo que hicieron los 14 que fueron, ya que lograr una medalla no es poca cosa. Es duro quedar afuera, pero estoy muy feliz por ellos”, expresó Provenzano a LA NACION. Quizás por el logro de sus compañeros y por la motivación de estar en Paris 2024 es que ya arrancó con todo el Top 12 con Alumni, venciendo 27-23 al CASI y sumando su tercera victoria en fila.

Alumni se reagrupa y defiende el ataque del CASI LANACION/Rodrigo Nespolo

“Siempre uno se siente parte del grupo del Seven y de hecho ellos no se olvidaron de que en los entrenamientos le metimos y dimos pelea hasta el final. Es así el rugby, le toca ir a 14 nada más pero somos un grupo grande y todos buscamos ese objetivo”, contó quien ayer actuó de centro y entendió a la perfección por qué el entrenador optó por otros jugadores: “Para ir a un juego olímpico hay que cubrir varios puestos y por eso juegan los más polifuncionales. Yo cubro solo un puesto y están dos cracks que son Gastón Revol y Lautaro Bazán Vélez”.

En Alumni suele alternar la posición de centro con la de fullback, a la que compara con la del arquero en fútbol ya que puede ser “héroe o villano” dependiendo del éxito de su gestión. Pero le gustan dos puestos. Es que, recibido en una tecnicatura en Recursos Humanos, entiende muy bien lo que significa brindarse en función del equipo. Y lo aplica en todos los aspectos de su vida: “Me di cuenta que la parte humana es todo, cuando hay un grupo humano que va por un mismo objetivo las cosas fluyen y se dan solas”.

“Siempre tengo la ilusión de ir a un juego olímpico. Si me llaman, estaré al pie del cañón”, proyecta, mientras integra un Alumni cada vez más protagonista, que somete a sus rivales y tiene carácter si hay que aguantar el resultado. Y así intentarán continuar: “Estamos para seguir como estamos. Tenemos muchas ganas de seguir corrigiendo lo que nos cuesta, que son el contacto y la intensidad, pero estamos para esperar al equipo que venga”.

Alumni ganó tres partidos consecutivos LANACION/Rodrigo Nespolo

La síntesis

Alumni (27): 1. Max Castrillo, 2. Tomás Bivort, 3. Ezequiel Oliva, 4. Tiziano Corvo Dolcet, 5. Santiago Alduncin, 6. Ignacio Milou, 7. Mariano Romanini, 8. Bautista Vassolo, 9. Tomás Passerotti, 10. Tobías Wade, 11. Tomás Corneille, 12. Franco Battezzati (C), 13. Máximo Provenzano, 14. Segundo Gaviña, 15. Alejo Gonzáles Chávez.

Entrenadores: Santiago Van der Ghote y Nahuel Neyra.

CASI (23): 1. Martín Brousson, 2. Bautista Bernasconi, 3. Ignacio Nieto, 4. Agustín Posleman, 5. Leo Massini, 6. Luis Briatore, 7. Eugenio Sartori, 8. Vicente Boronat (C), 9. Luca Canzani, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Nicolás Cotella. 12. Martín Roger, 13. Matías Phelan, 14. Tomás Descalzo, 15. Juan Akemeir.

Entrenador: Patricio O’Reilly.

Primer Tiempo: 5 y 21′, Goles de Wade por Tries de González Chaves y Oliva (A); 15′, Penal de Wade (A); 19 y 29′, Penales de Roger (C), y 39′, Try de Corneille (A).

Resultado Parcial: Alumni 22 - CASI 6.

Segundo Tiempo: 15′, Gol de Roger por Try de Massini (C); 17′, Penal de Roger (C); 22′, Try de Moyano (A), y 30′, Try-Penal (C).

Cancha: Asociación Alumni.

Árbitro: Pablo Deluca (h.).

Seguí leyendo Extiende el conflicto. Sebastián Villa dejó Boca y se volvió a Colombia para estar con su familia