Sebastián Villa extiende el conflicto con Boca: dejó la Argentina y se volvió a Colombia para estar con su familia

El delantero colombiano Sebastián Villa abandonó este sábado la Argentina y viajó rumbo a su país natal, en pleno conflicto con Boca, a partir del enojo que le generó al futbolista que la entidad xeneize no aceptara una propuesta del Brujas de Bélgica para venderlo, según fuentes boquenses. El atacante, de 25 años, partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y avivó el fuego existente entre él y la entidad de la Ribera, a la que no acude a entrenarse desde el pasado 29 de julio. Ese día, el jugador, por quien la entidad belga ofreció un monto de 7 millones de dólares, le comunicó al técnico Miguel Angel Russo su intención de no quedarse más en la institución xeneize.

El lunes pasado, Villa y sus representantes mantuvieron una reunión con Juan Román Riquelme (vicesegundo y encargado del fútbol), quien le informó que -ante su insistencia de no regresar a las prácticas- el departamento de Legales de la entidad tenía previsto mandarle una carta documento, por presunto “abandono de trabajo”.

Lamento de Villa luego de malograr el penal frente a Independiente en el final del encuentro. ALFIERI MAURO

El jugador pidió en las últimas horas -a través de un mensaje a la dirigencia- una licencia para viajar a su tierra natal. La misma le fue negada, pero Villa desoyó la respuesta y este mediodía partió rumbo a Colombia. “El único que pone los valores de los jugadores de Boca, es Boca” dijo Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría de fútbol hace dos días en una entrevista televisiva.

Boca es dueño del 70 por ciento de la ficha del futbolista, mientras el 30 restante corresponde a Deportes Tolima. Los directivos xeneizes están dispuestos a transferir al atacante, en caso de que los belgas “eleven su propuesta” o bien que surja otra propuesta “superadora” de parte de alguna otra institución europea. Independientemente de ello, Boca ya está buscando alternativas de reemplazo.

Boca vs Strongest Pool Argra

Una de ellas es el uruguayo Juan Ignacio Ramírez, quien actúa en el Liverpool de Montevideo, La otra sigue siendo Franco Di Santo, el mendocino que milita en San Lorenzo, por quien ya se habían iniciado negociaciones, aunque las mismas no prosperaron en virtud del elevado salario que pretende ganar el ex Chelsea de Inglaterra. Villa, quien llegó a Boca en julio de 2018, mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2024. Su cláusula de salida fue tasada en 40 millones de dólares.

