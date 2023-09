escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC.– Las fortificaciones asentadas en las playas del norte, que atestiguan la presencia del yugo nazi hasta que se produjo el desembarco de Normandía, aun más al norte, le dieron la bienvenida dos días atrás al seleccionado argentino. Más cálido fue el recibimiento que brindaron los habitantes de este pueblo balneario, situado en la costa occidental de Francia, sobre el Océano Atlántico: el viernes, el plantel completo de los Pumas fue homenajeado en un acto en el que participaron el alcalde, Frank Louvier; Julien Collette, director general de Francia 2023, y el ex centro irlandés Brian O’Driscoll, representante de World Rugby.

No son los mismos 33 jugadores que hace 20 días se mudaron a Portugal para terminar de darle forma a la obra que idealiza Michael Cheika. En el camino quedaron Nahuel Tetaz Chaparro y Santiago Grondona, dos engranajes, si no vitales, sí sensibles en la estructura del equipo. No es el escenario ideal, pero tampoco alcanza para alterar el aura con que desembarcó el conjunto de la UAR.

Nahuel Tetaz Chaparro fue la primera baja en la lista de los Pumas, por una lesión; al poco tiempo se le sumó Santiago Grondona.

En cambio, otros equipos llegaron a Francia con heridas más severas, tanto que esas figuras no son susceptibles de ser sustituidas sin efectos colaterales. Ausencias grandes que por lesiones, arbitrarias decisiones de los entrenadores y determinaciones de ellas mismas, harán que el Mundial que se avecina brille algo menos.

La estrella más fulgurante que se quedó al margen de la gran cita es Romain Ntamak. Van a extrañarlo sus compañeros, el público local y todos los amantes del rugby. El apertura de Francia estaba llamado a ser una de las figuras de este torneo. Asentado como titular a partir de 2020, en el último año había añadido a su innata osadía y su perspicacia una buena dosis de capacidad de conducción, que lo elevó a pelear con Richie Mo’unga y Jonny Sexton ser considerado el mejor del mundo en su posición. Ntamak, de 24 años, sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el segundo partido de preparación ante Escocia.

Ntamack se luce en la generación de juego de Francia y del club Toulouse; junto al medio-scrum Antoine Dupont conforma la mejor pareja de medios del mundo. ADRIAN DENNIS - AFP

Por lo que se advirtió en los encuentros posteriores, su reemplazante será Matthew Jaminet, un jugador igualmente desequilibrante con la pelota en las manos pero que no alcanzó el nivel de estratega de Ntamak. Superados algunos problemas de conducta que en un momento lo alejaron del seleccionado (según la prensa francesa, reclamaba más minutos de juego), tiene la oportunidad de mostrar su valía. Otras alternativas son Antoine Hastoy, el conductor del campeón de Europa La Rochelle, y darle la camiseta 10 al fullback Thomas Ramos.

Más allá de la calidad de quien lo reemplace, donde más pierde Francia es el entendimiento que tenía Ntamak con Antoine Dupont, el mejor medio-scrum del mundo, compañero también en Toulouse. Así, el local es un poco menos favorito a levantar la Copa Webb Ellis, por primera vez.

Así como les Bleus perdieron a la figura más saliente, el equipo que llega más diezmado es Gales. A poco de iniciada la preparación, en una sucesión de acontecimientos cuyas justificaciones fueron difusas, tres jugadores decidieron poner punto final a sus carreras internacionales. Uno de ellos, nada menos que el emblemático Alun-Wyn Jones, el rugbier que test matches jugó en el mundo (170). El batallador segunda línea es noticia también en Francia: después de terminar un partido en su nuevo club, Toulon, se quedó recogiendo botellas y basura que el público había arrojado detrás de los postes. También se bajaron el medio-scrum Rhyss Webb y el veterano tercera línea Justin Tipuric. Finalmente, una lesión en la espalda dejó fuera de acción al hooker y ex capitán Ken Owens, acaso la pérdida más significativa. En total, son 419 caps menos de experiencia. El regreso del DT Warren Gatland y su régimen de máxima exigencia propiciaron un recambio. ¿Habrá sido prematuro?

Alun Wyn Jones, el rugbier que más partidos de seleccionado nacional afrontó en la historia, 170, sorprendió al retirarse del equipo nacional de Gales. CHRISTIAAN KOTZE - AFP

Otro entrenador que llegó sobre la hora y con el hacha bajo el brazo es el australiano Eddie Jones. El puesto de apertura fue todo un karma. De entrada segregó a quien venía siendo titular, Noah Lolesio. Probó con Quade Cooper, pero terminó privándolo de entrar a la lista de 33. Irá un solo 10 natural, el joven e inexperimentado –aunque imprevisible– Carter Gordon. No conforme, Jones, que asumió a principios de este año tras ser despedido de Inglaterra, prescindió de Michael Hooper, capitán del ciclo anterior. En total, 25 de los convocados afrontarán su primer Mundial.

Michael Hooper, tercera línea versátil, fue varios años capitán de Australia; Wallabies, en su peor momento en bastante tiempo, ya no lo tiene y disputará la Copa con 25 debutantes en mundiales entre 33 citados. Cameron Spencer - Getty Images AsiaPac

Sin Jones, Inglaterra tiene sus propios dilemas. El flamante entrenador Steve Borthwick dejó al margen al habilidoso Henry Slade para inclinarse por centros más potentes. Pero las bajas más significativas llegaron por obra del azar: la lesión del medio-scrum Jack van Poortvliet (22 años) lo obligó a virar hacia los más experimentados –y más lentos– Ben Youngs y Danny Care, y la de su back más desequilibrante Anthony Watson. Ante los Pumas, además, no contará con Owen Farrell ni Billy Vunipola, suspendidos, que están en condiciones de sumarse más adelante.

La habilidad de Henry Slade no fue prioritaria para Steve Borthwick, el entrenador de Inglaterra, que prefirió backs más potentes. Clodagh Kilcoyne - Reuters

Sudáfrica también fue duramente golpeado por las lesiones, aunque en su caso el impacto resulta menor, ya que ostenta el plantel más competitivo del mundo. La ausencia más sensible es la del apertura Handré Pollard. Ni Mannie Libbok (quien heredó el 10) ni Damian Willemse, aunque más incisivos, tienen la capacidad estratégica, el uso del pie ni, especialmente, la infalibilidad a la hora de patear a los palos del jugador de Leicester, que no llegó a recuperarse de una lesión en una pantorrilla. También se sentirá la baja del omnipresente Lukhanyo Am, uno de los centros más activos y completos del mundo, aunque el entrenador Jacques Nienaber parece haber encontrado oro ubicando al joven Caanan Moodie, wing por naturaleza, como número 13. Para sustituir al segunda línea Lood de Jager, en cambio, sobran opciones.

Handre Pollard, experiencia y efectividad ante los palos... de las que Sudáfrica no dispondrá en la defensa del título de campeón. RODGER BOSCH - AFP

El caso más curioso es el del escocés Stuart Hogg. Considerado uno de los mejores fullbacks del mundo, hasta hace poco capitán del seleccionado, con apenas 31 años optó por poner fin a su trayectoria internacional a poco de comenzar la preparación para Francia 2023: “En los entrenamientos estaba a kilómetros de distancia del resto. Era el back más lento. Prefiero dar un paso al costado ahora antes que sentir que no estoy a la altura”, justificó con simpleza.

Stuart Hogg, un caso de honestidad brutal: el fullback de 31 se autoconsideró el back más lento "a kilómetros" de sus compañeros y se dio de baja de la preparación de Escocia. ANDY BUCHANAN - AFP

Sin todos ellos, el Mundial será un poco menos brillante.