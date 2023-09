escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC (Francia).– El entrenamiento más importante de la semana es el que se realiza tres días antes del partido. Doble turno en la cancha, intensidad máxima, ensayo de scrum, line-out, maul, jugadas de ataque, de semiataque; forwards por un lado y backs por el otro por la mañana, todos juntos por la tarde. Es lo que ocurre este martes, a 24 horas de dejar la tranquilidad de esta localidad para trasladarse al bullicio de la industrial Saint Étienne, bajo una estricta vigilancia para evitar espías. Ningún detalle queda librado al azar. Los Pumas ya lucen totalmente recuperados y, después de un fin de semana en el que descansaron, no ven la hora de salir a buscar revancha ante Samoa, un partido que se volvió vital para, primero, mantenerse en carrera en el Mundial de Francia 2023 y, segundo, retomar confianza en sí mismos de cara al objetivo de llegar lejos en esta copa.

Es, también, el día en que los jugadores tienen la última oportunidad de ganarse un lugar entre los 23 que se enfrentarán con Samoa. Y si bien los entrenadores no dan indicios de cómo saldrán a jugar en el Stade Geoffroy Guichard, se pueden anticipar dos cosas. De un lado, que Michael Cheika no hará cambios estructurales. El plantel sigue confiando en el sistema que los trajo hasta aquí y un mal resultado y una mala actuación no les harán cambiar drásticamente el rumbo. Del otro, que sí puede haber pequeños retoques tendientes a darle una inyección de energía al equipo. La posibilidad de que regrese Tomás Cubelli, cuanto más no sea entre los 23, es cierta, más allá de que no parece estar en la preferencia de los entrenadores. Difícilmente vuelvan a cometer el error de no incluir a Nicolás Sánchez entre los suplentes. Difícilmente, también, arriesguen a Joel Sclavi, que se recupera favorablemente de una fisura en los cartílagos de la costilla izquierda. No tendría sentido arriesgarlo en un partido que, si bien es a todo o nada, no debería ser problemático para los Pumas; en ese caso al banco entraría Mayco Vivas. ¿Hay espacio para la chispa que trae Facundo Isa como jugador de impacto?

Michael Cheika no variará la estructura de los Pumas

De todos, quien tiene más posibilidades de meterse en el 15 inicial es Guido Petti Pagadizábal. El segunda línea está totalmente recuperado de una prolongada lesión en la rodilla derecha y ante Inglaterra fue uno de los pocos que infundió algo de pánico en la defensa rival cuando se cortó a la salida de un line-out apenas había ingresado desde el banco.

“Me sentí bien adentro de la cancha así que contento con eso”, dice el segunda línea surgido del SIC. “Fue duro perder con Inglaterra para todo el grupo, pero es algo que tenemos que absorber y ya lo dejamos atrás. Ahora ya estamos pensando en Samoa, metidos en la preparación. El equipo está muy positivo, confiado en lo que tenemos que hacer, sabiendo cada uno su rol. Vamos a salir a buscar nuestro juego y tratar de plasmarlo en la cancha”.

Recién volvió a jugar en el partido ante Sudáfrica en Vélez luego de 10 meses afuera de las canchas, un regreso que se complicó y se demoró más de lo esperado. En esa oportunidad ingresó poco antes del final del primer tiempo por Pedro Rubiolo y terminó siendo de los mejores (sino el mejor) de los Pumas. Ante España, el último partido de preparación, jugó los 80 minutos.

Se trata de un jugador fundamental en la estructura del equipo argentino. Es un especialista en el line-out y uno de los mejores del mundo en el costado defensivo de esa formación. Además, combina velocidad inusual para un jugador de su tamaño (1,93m, 104kg) y potencia que lo hacen valioso en el juego suelto, tanto en ataque como en defensa.

Guido Petti está recuperado de una larga lesión y es probable que esté de entrada ante Samoa

El calvario de Petti comenzó en enero del año pasado, cuando jugando para Bordeaux-Bègles sufrió una lesión en los meniscos de la rodilla derecha que lo marginó de las canchas por casi cinco meses. Volvió en buena forma, pero a fin de año, en el último partido del Rugby Championship ante Sudáfrica en Durban se resintió en la misma zona. Luego de pasar por el quirófano y se esperaba que la recuperación le demandaría un par de meses, aunque se retrasó dos veces. Parecía que estaba listo para regresar para el final de la temporada del Top 14, luego para el Rugby Championship, pero sólo pudo reaparecer en el partido de despedida de la Argentina antes del Mundial.

“Hubo muchas idas y vueltas. Fue bastante duro psicológicamente, además de la cuestión física”, lamentó Petti, afirmado en el seleccionado desde que hizo su debut en 2014 de la mano de Daniel Hourcade, poco después de jugar el Mundial Juvenil. “Cuando estás a punto de cumplir el objetivo de volver y vas para atrás, estás por llegar y volvés para atrás, eso es un factor psicológico que es muy cansador. Después de la última operación me tocó volver a la Argentina, me agarraron los kinesiólogos de los Pumas y pude hacer una gran preparación que terminó dejándome jugar ese último partido con Sudáfrica. Había dado sus frutos tanto trabajo en esos 10 meses sin jugar, así que creo que la preparación que hicimos en Portugal me puso a punto físicamente. Esas lesiones te hacen más fuerte también, así que estoy contento de haber podido salir y haber podido estar en la lista y poder estar acá para representar al país, que es lo que quiero desde chico. Intentaré hacer lo mejor y dejar la bandera argentina lo más alto posible.”

Por su vasta experiencia, la presencia de Petti representa también un plus para un equipo joven que necesita de líderes que se hagan cargo de tomar decisiones en momentos difíciles, uno de los notorios déficits en el debut. Con 28 años, está jugando su tercer Mundial: debutó con un try ante los All Blacks en 2015, fue el mejor de los Pumas en el frustrado paso por Japón 2019 y todavía tiene cuerda para rato.

Guido Petti sumó buenos minutos en los Pumas frente a Inglaterra Juan Gasparini / Gaspafotos

¿Cómo se transmite esa sabiduría a los más nuevos? “Estando juntos”, responde Petti, que acumula 76 caps con la celeste y blanca. “Los chicos también saben que tienen la confianza de abrirse y transmitirle cualquier cosa a los grandes, así que por ese lado la comunicación con los jugadores y el equipo está muy bien. Todo lo que se quiera hablar se habla, se lo pone arriba de la mesa, y esa es una gran manera de sacarse todas las dudas, los miedos. Lo que haya lo tratamos de hablar para estar más juntos todavía y poder dar vuelta la página que sea. Creo que esa es la manera: la comunicación y estar todos juntos.”

Si bien en su presentación en el Mundial ante Chile Samoa no mostró ser una amenaza de riesgo para el seleccionado argentino, se trata de un equipo experimentado, con mucho peso y poder entre sus forwards y formaciones fijas mucho más aceitadas a lo que en el pasado acostumbraban los isleños. Por allí pasará el mayor desafío del pack argentino. Si logran controlar esa faceta, después tienen muchas armas como para marcar diferencias.

“Samoa es un equipo muy físico, que tiene un pack de forwards muy duro”, agregó Petti. “Creo que todos conocen a muchos de los jugadores porque varios jugaron en los All Blacks o en los Wallabies, están en distintos equipos de Europa y creo que tienen jugadores de renombre Es un equipo muy fuerte. Creo que nos vamos a tener que empujar entre nosotros, en tratar de hacer nuestro juego. Creo que nos tenemos que fijar en nosotros y no tanto en lo que hace el rival.”

La ansiedad va en aumento. El partido con Samoa ya se empieza a palpitar. El miércoles Michael Cheika anunciará la formación a las 16 (11 de la Argentina) antes de partir a Saint Étienne. Puede que no haya muchos cambios, pero sí uno que vale un montón.