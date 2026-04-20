Los dos tries de Santiago Carreras para acercarse a las semifinales de la Premiership y la preocupación por las lesiones

El público del Recreation Ground empieza a disfrutar una de las combinaciones más electrizantes de Europa. El tándem Finn Russell-Santiago Carreras se sigue afianzando en Bath, que superó con autoridad a Harlequins con una actuación brillante del cordobés. El fullback apoyó dos tries en el último campeón, que quedó a un paso de asegurarse un lugar en las semifinales de la Premiership.

Bath interception 😱🔥



Santi Carreras catches Quins napping and injects a flash of Argentine spice to open the scoring for @BathRugby 🛁



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Carreras abrió el marcador tras una intercepción, una de sus virtudes como jugador: su inteligencia para leer el juego lo hace estar un paso adelante y en esta oportunidad capturó el pase de Jarrod Evans para darle los primeros puntos a Bath. Sobrio y solvente en el fondo de la cancha, anotó su segunda conquista tras una gran combinación con Russell. En el tramo final, tras la salida del escocés, pasó como apertura y con la amplia ventaja distribuyó bien el juego y aportó una conversión pegada a la bandera. La televisión inglesa lo eligió como el mejor jugador de la cancha. “Dijimos en la semana que tenemos que rendir partido a partido y durante la semana. Eso hicimos. Cada jugador que está adentro de la cancha está rindiendo bien y esa es la fortaleza del equipo”, expresó en la entrevista post partido. El cordobés fue el jugador que más metros corrió (174), el segundo que más tackles rompió (7), el de más quiebres (2) y el segundo con más ataques (10) en su equipo.

Bath extend their lead 🛁



Finn Russell with the class, Santi Carreras with the finish - his second of the night 🔥



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Carreras había sido relegado al banco de reservas en los cuartos de final de la Champions Cup frente a Saracens y en esta oportunidad volvió a lucir la camiseta 15. “La competencia dentro del equipo es lo que hace a cada uno mejor. Eso es lo que nos hace mejorar en los entrenamientos”, añadió. En Harlequins fue titular Guido Petti, que aportó una asistencia de try luego de interceptarle un pase a Finn Russell. El conjunto de Londres transita una temporada para el olvido, marcha noveno y sufrió una serie de lesiones sin precedentes; para este fin de semana no pudo contar con 27 jugadores lastimados, entre ellos los Pumas Pedro Delgado, Boris Wenger y Rodrigo Isgró.

Hay varios jugadores argentinos que están atravesando un proceso de recuperación. Thomas Gallo sufrió una rotura del tendón del aductor largo el último fin de semana y completará pruebas médicas para evaluar si es necesaria operación. En caso que necesite intervención quirúrgica se perderá la mayor parte del 2026 de los Pumas. Con una fractura con desplazamiento en el pie derecho, Juan Martín González estará seis meses sin entrar a una cancha y Juan Cruz Mallía también se perderá al menos los tests de julio. En el triunfo de Bristol Bears sobre Gloucester se pudo observar a Pedro Rubiolo (lesión en la rodilla) y Santiago Grondona (lesión en el gemelo) en la tribuna junto a varios de sus compañeros en la victoria de su equipo, con la presencia de Matías Moroni y Benjamín Grondona.

Fue una fecha particular de la Premiership, con Gabriel Hamer-Webb (Leicester Tigers) y Noah Caluori (Saracens) con actuaciones estelares y cinco tries cada uno. A cinco jornadas de las semifinales, Northampton Saints (57 puntos), Bath (56), Leicester Tigers (51) y Exeter Chiefs (47) son los que se estarían clasificando, aunque Bristol Bears (43) está al acecho.

Marcos Kremer apoyó su primer try en la temporada en Clermont, que superó a Lyon 41-23 y sigue en la pelea por los play-off del Top 14. En el ganador también fue titular Bautista Delguy, muy activo en ataque y autor de una asistencia para el try de Baptiste Jauneau. Santiago Chocobares marcó el suyo en la victoria de Toulouse en el derby ante Castres 42-25. Efraín Elías arrancó como segunda línea y recibió una tarjeta amarilla en el cómodo líder del Top 14.

El try de Montoya

Metido entre los forwards, Justo Piccardo anotó un try en un encuentro plagado de argentinos; Montpellier venció a Perpignan 43-31 con try del jugador formado en el SIC y con diez puntos de Domingo Miotti. En el conjunto catalán Benjamín Urdapilleta aportó siete puntos y también fueron titulares Ignacio Ruiz, Joaquín Oviedo y Jerónimo De la Fuente, el capitán. A cinco fechas de los play-off, Pau se mantiene como el escolta del Toulouse y se estaría clasificando directo a las semifinales. Con el empuje del maul, Julián Montoya marcó el primer try de su equipo que se afianza como una de las sorpresas de la temporada.

La potencia de Chocobares