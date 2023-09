escuchar

NANTES, Francia.– En el discurso monocorde y unitario que se ensaya en la delegación Puma se dirá que se ganó la segunda de las tres finales. Si el análisis se extiende un poco más allá del simplismo y del lugar común, los Pumas superaron este sábado a un rival, Chile, que está desde toda perspectiva varios escalones por debajo, pero el rendimiento colectivo e individual sigue sin aprobar el examen que despierte seguridad y entusiasmo para la verdadera final que resta, la del domingo próximo, en este mismo escenario, ante Japón.

La goleada no debe leerse como una producción superlativa. Los Pumas cometieron errores primarios como pérdidas de pelota en el contacto, cayeron en penales evitables y, por momentos, tuvieron descontrol en el juego y, además, falta de fiereza cuando Chile salió a llevárselos por delante. Hay algunos termómetros que siguen marcando por dónde transita la selección argentina en este Mundial: los chilenos, minoría notoria en el estadio, gritaron más que los argentinos.

El partido entre los Pumas y los Cóndores dejó conclusiones claves de cara a la definición del grupo D, el domingo próximo frente a Japón Agencia AFP - AFP

La tarde soleada y cálida de Nantes sí dejó conclusiones importantes para el partido con Japón. Los Pumas rinden como se espera de ellos cuando el octavo es natural (Isa o Bruni), cuando González juega de ala y cuando el medio scrum (Cubelli) le da ritmo y la pelota sale rápida. El reemplazo temprano de Cubelli (no bien comenzó el segundo tiempo) es un indicio de que puede ser el titular el domingo próximo.

Nicolás Sánchez tuvo su tarde. Jugó su partido número 100 y batió el récord goleador que le faltaba: con los 20 tantos que logró (incluido el primer try del equipo) superó a Gonzalo Quesada como máximo anotador argentino en los Mundiales. Pero es poco probable que los entrenadores saquen a Carreras en el partido decisivo. Cuando el equipo se lanza y va para adelante, el cordobés es letal. Lo demostró en el último try, en la parte final en la que los Pumas mostraron su mejor versión, pero ante un Chile que ya había dado todo cuando anotó el try que fue un premio a su actitud.

Nicolás Sánchez (10) abrió el camino de la goleada con un try, anotó 20 puntos y se convirtió en el argentino que más anotó en la historia de los Mundiales de rugby. ap - AP

Con un octavo que entienda el puesto, que maneje la base del scrum y con un 9 que le de velocidad al juego, los Pumas tendrán posibilidades de ganarle a Japón y llegar a los cuartos de final en Marsella. Pero no alcanzará sólo con eso. Se deben mejorar las fallas en el contacto y emparchar los baches mentales en los que todavía cae el equipo en algunas situaciones.

Fue un gran partido de Creevy (el único al que no se le cayó la pelota cuando fue al contacto) y una buena oportunidad para que los 33 tengan su test en este Mundial, sobre todo para los debutantes.

Agustín Creevy marcó un try y fue el único al que no se le cayó la pelota en un contacto con un rival ap - AP

Japón no demostró gran nivel en este torneo. La única diferencia es que le hizo algo más de fuerza a Inglaterra, pero en el segundo tiempo fue superado ampliamente. Le ganó con bonus a Chile como los Pumas (aunque lo de los argentinos fue más contundente) y con Samoa terminó ajustado, como los Pumas. Ambos llegan parejos a la “final” del domingo. Si los argentinos logran al fin soltarse y encontrar el foco que vienen buscando –quizás el partido ante Los Cóndores, más allá de los errores, sirva como despegue, sobre todo por la goleada- pueden sortear la primera rueda.

Para ello deberá funcionar bien el eje 8-9-10, y también el 15. Queda una semana para saber dónde estaban parados verdaderamente los Pumas. Al mediodía francés se sabrá si siguen viaje a Marsella o se vuelven para la Argentina. Si cumplen las expectativas primarias o concretan una de las mayores frustraciones en un Mundial.

Chile sirvió para aliviar más tensiones, para hacer jugar a los debutantes y para celebrar la historia grande de Nicolás Sánchez. Pero para seguir en el Mundial todavía falta. Con lo mostrado hasta ahora no alcanza. Hace falta una vuelta de tuerca más.

