LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– Irlanda llega como siempre: gran candidato a dar el golpe. Resta saber si se va como siempre, eliminado en los cuartos de final, o si esta vez cruzará ese Rubicón. La gloria ha sido esquiva para el Trébol en la Copa del Mundo. Desde 1991, cuando estuvo a un minuto de eliminar al luego campeón Australia, pasando por los topetazos que recibió de los Pumas en 1999 y 2015 y hasta la aplanadora neozelandesa que lo pasó por encima en 2019, Irlanda nunca llegó al último fin de semana.

Es un caso lo del conjunto isleño porque, además, es el único de los diez grandes que jamás sobrepasó los cuartos de final. Siempre acompañado por una multitud que forma una ola verde, juegue donde juegue, y con planteles fuertes que llegan incluso con el cartel de campeones del Seis Naciones en ese mismo año, hay algo que falla u otro que está en su mejor día como para que ese sueño se trunque.

La consagración de Irlanda en el último Seis Naciones

En 2023 tampoco la tiene sencilla, pese a llegar quizá con el mejor plantel de su historia, jugando un rugby de altísimo nivel y con victorias continuas sobre todos los otros grandes, incluidos los All Blacks. Ahora no lo favoreció el sorteo. Está en la parte más brava del cuadro. En su grupo tiene que cruzarse con el campeón del mundo, Sudáfrica, y con un Escocia que también viene creciendo y que puede complicar a cualquiera. Y si pasa esa instancia, como primero o segundo, en los cuartos de final se enfrentaría con el local, Francia, o con los All Blacks.

Sí está claro que si atraviesa los cuartos de final, Irlanda es serio candidato a llevarse el título de campeón mundial. Andy Farrell, padre de Owen, el capitán de Inglaterra, armó en estos últimos cuatro años un equipo poderoso que prácticamente no tiene fisuras. Irlanda arrolló a cuanto rival se le cruzó por el camino en todo este tiempo. Guiado por la sapiencia de Johnny Sexton en su último capítulo como jugador y con un pack durísimo y el mejor line-out del mundo, el Trébol llega entonadísimo. Sexton ya dijo que dejó de lado todos los rituales que usó en los tres últimos mundiales.

Francia vive, además, una invasión irlandesa. A la práctica pública que realizó el equipo el domingo en el Stade de la Vallé asistieron 12 mil personas, que al final interactuaron con los jugadores. Una comunicación que será un combustible extra para los capitaneados por Sexton.

El legendario Johnny Sexton protagonizará sus últimos partidos con la camiseta verde en la Copa del Mundo. CLODAGH KILCOYNE - X03756

Irlanda se compone con un cóctel de medidas justas de sus dos clubes emblemáticos, Leinster y Munster, de estilos opuestos. Es el seleccionado que más se parece a Sudáfrica, por lo granítico de su juego y por procurar más la demolición física que los encuentros de espacios mediante pases. Farrell, criado en el rugby league, y asistente en Inglaterra y en los Lions en estos años, le dio a Irlanda la dureza física y mental que quizá le faltó a aquella otra camada dorada de los años noventas y dos mil que lideraba Brian O’Driscoll.

Los que entonan el emocionante Ireland’s Call llegan como favoritos. Esto no es novedad en la historia de los mundiales. Lo que sí lo sería es que cumplieran ese pronóstico.