LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– No habían pasado seis minutos cuando Will Jordan voló al in-goal, con una plasticidad propia de un crack. El wing tomó un kick cruzado de Jordie Barrett a la carrera, aguantó un tackle de Stephen Varney y anotó el primer try. Si Italia tenía una mínima ilusión de competir este viernes contra los All Blacks, ella se diluyó en un comienzo demoledor, de las mejores actuaciones colectivas en lo que va del Mundial Francia 2023. Un asedio y una presión constantes a un rival que no opuso resistencia y se rindió fácilmente: Nueva Zelanda apabulló con un 96-17, en el grupo A, que comparten con el local, Uruguay y Namibia.

Por alguna razón se había dejado de hablar de los All Blacks. Quizá, porque tras la derrota en el partido inaugural frente al anfitrión se habían enfrentado solamente con Namibia, un adversario de menor envergadura. O porque el espectáculo que resultó Irlanda vs. Sudáfrica en Saint-Denis se había llevado todos los flashes. O por la novela de Antoine Dupont, la estrella local que sufrió una lesión en un pómulo y tiene en vilo a toda Francia acerca de si estará disponible para los cuartos de final. Hoy Nueva Zelanda vuelve a estar en los primeros planos, tras una actuación contundente.

Will Jordan se saca de encima a Stephen Varney y abre el marcador para los All Blacks a los 6 minutos de juego. FRANCIS BOMPARD - AFP

A la palomita de Jordan siguió un vendaval de tries y superioridad en todas las facetas. Desde el line y el scrum, pasando por el contacto físico, Italia no ofreció resistencia y no estuvo a la altura en la prestancia defensiva. Hubo 14 tries del conjunto negro, que estableció su quinta goleada en magnitud en la historia de los mundiales. Ardie Savea, Mark Telea y Aaron Smith, en tres ocasiones, se sumaron a la lista de anotadores en la primera mitad. El medio-scrum logró su primer hat-trick en su carrera internacional, que consta de 122 partidos en más de una década.

En la segunda etapa, en lugar de quitar el pie del acelerador, los All Blacks fueron por más. Ange Capuozzo descontó para Italia y de alguna manera enfureció al conjunto oceánico, que fue una máquina implacable. A pesar de los cambios, no detuvo su marcha. Savea (la figura), Brodie Retallick, Dalton Papali’i, Dane Coles (2), Jordan, Damian McKenzie y Anton Lienert-Brown se sumaron al baile. Richie M´ounga (9) y McKenzie (4) acertaron 13 de los 14 intentos a los palos.

Todo negro... para Italia; Nueva Zelanda logró su segunda victoria en Francia 2023 y está a un paso de los cuartos de final. JEFF PACHOUD - AFP

En Lyon, los All Blacks celebraron también vueltas importantes en su estructura con miras al tramo decisivo del Mundial. Jordie Barrett se recuperó de una lesión y fue uno de los puntos altos en el centro de la cancha. Es un jugador vital, que los neozelandeses extrañan cuando no está. También se recuperó Shannon Frizzell, un peso pesado en el pack, mientras que el capitán Sam Cane, que quedó fuera del partido inaugural por un golpe, ingresó en la segunda mitad. Nueva Zelanda ya no tiene averiados y están todos a disposición del entrenador Ian Foster.

Hubo tiempo también para que Sam Whitelock se convirtiera en hombre récord y recibiera una cálida ovación del público. Cuando ingresó en el segundo tiempo por Frizell cumplió 149 partidos en el seleccionado y superó a Richie McCaw como el jugador de más presencias en la historia de los All Blacks. El legendario segunda línea, campeón del mundo en 2011 y 2015, sigue haciendo historia e intentará convertirse en el primer tricampeón mundial. En las tribunas, el propio McCaw aplaudió a su ex compañero, que está detrás del galés Alun Wyn Jones, que suma 170, entre los rugbiers que más caps acumulan en la historia.

Compacto de la goleada de All Blacks

Italia retrocedió muchísimos pasos en la fatídica noche de Lyon. En los últimos dos años la Azzurra había avanzado varios en su propuesta de juego y en competitividad, con una generación de jóvenes que procura afianzarse entre las potencias. Después de superar con claridad a Namibia y Uruguay, sufrió el poderío neozelandés en una jornada en la que no le salió nada. Aun así, llegará a la última fecha con chances de clasificarse para los cuartos de final. El próximo viernes, también en Lyon, se enfrentarán con el local, Francia, que no dispondrá del emblemático Dupont. Después del golpe de este viernes, suena utópica una reacción.

Aaron Smith supera un tackle de Paolo Garbisi y anota; contra Italia, el neozelandés logró su primer hat-trick en el seleccionado. JEFF PACHOUD - AFP

Los All Blacks nunca dejaron de ser candidatos serios al título de campeón. Aun con vaivenes en los últimos años, cuando se encienden son temibles y un peligro para todos. Mientras el mundo del rugby quedó impactado con la intensidad de Irlanda y Sudáfrica, Nueva Zelanda dio un claro mensaje. Este jueves, frente a Uruguay, tratarán de sellar la clasificación.

Síntesis de Nueva Zelanda 96 vs. Italia 17

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Mark Telea; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Dalton Papali’i, Ardie Savea (capitán) y Shannon Frizzell; Scott Barrett y Brodie Retallick; Nepo Laulala, Codie Taylor y Ofa Tuungafasi.

Cambios: ST, 9 minutos, Cam Roigard por Smith, Tamaiti Williams por Tuungafasi, Tyrol Lomax por Laulala y Samuel Whitelock por Frizzell; 17, Dane Coles por Taylor, y 24, Anton Lienert-Brown por Jordie Barrett y Damian McKenzie por Mo’unga.

Italia: Tommaso Allan; Ange Capuozzo, Juan Ignacio Brex, Luca Morisi y Montana Ioane; Paolo Garbisi y Stephen Varney; Michele Lamaro (capitán), Lorenzo Cannone y Sebastian Negri; Federico Ruzza y Dino Lamb; Marco Riccioni, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti.

Cambios: PT, 18 minutos, Ivan Nemer por Gischetti; ST, Niccolò Cannone por Lamb (I); 9, Martin Page-Relo por Varney; 10, Manuel Zuliani por Negri; 17, Simone Ferrari por Riccioni, y 26, Toa Halafihi por Lamaro.

Primer tiempo : 5 minutos, gol de Mo’unga por try de Jordan (NZ); 10, penal de Allan (I); 17, gol de Mo’unga por try de Smith (NZ); 19, gol de Mo’unga por try de Telea (NZ); 22, gol de Mo’unga por try de Savea (NZ); 27, gol de Mo’unga por try de Smith (NZ); 34, gol de Mo’unga por try de Smith (NZ), y 40, gol de Mo’unga por try de Savea (NZ). Resultado parcial: Nueva Zelanda 49 vs. Italia 3.

Matthew Carley (Inglaterra). Estadio: Lyon.

Las posiciones de la zona A

GRUPO A