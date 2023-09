escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– Inglaterra, el primer rival de los Pumas en Francia 2023 , llega golpeado. Lesiones, suspensiones, polémicas, críticas, dudas. Al punto tal que los propios medios locales y hasta algunos jugadores dan por favorita para el debut a la Argentina y ponen a Japón y a Samoa como amenazas que la Rosa debe sortear para pasar a los cuartos de final. Así de mal. La prueba es la derrota en el último amistoso de preparación ante Fiji, en Twickenham, que marcó la primera caída frente a un seleccionado del Tier 2. Esa derrota hundió a los ingleses hasta el octavo lugar del ranking mundial, su peor ubicación histórica. Pero...

Cuando se habla de Inglaterra, se habla de la cuna del rugby . Se habla del subcampeón vigente, del único equipo europeo que levantó la Webb Ellis Cup, del país que más jugadores tiene en el mundo, de una liga profesional de elite, de la unión que más recursos posee para preparar a su seleccionado. Sobre todo, de un equipo de jugadores de primera clase y un orgullo muy grande.

Steve Borthwick, ex capitán del seleccionado, no logra rescatar del pozo a Inglaterra. DANIEL LEAL - AFP

Luego de perder contra Sudáfrica la final del Mundial Japón 2019, Eddie Jones continuó en el cargo de entrenador e intentó una renovación. Renovación que nunca terminó de materializarse. La derrota a manos de los Pumas en noviembre, la segunda en la historia en Twickenham, desencadenó la salida abrupta del australiano. A un año del Mundial, los conservadores blazers de la Rugby Union pegaron un golpe de timón y apostaron por un inglés de pura cepa: Steve Borthwick, ex capitán del seleccionado, que había sido asistente de Jones en los primeros cuatro años y que venía de sacar campeón a Leicester Tigers.

El ex segunda línea apostó por un regreso extremo a las bases del rugby inglés: obtención, imposición física con los forwards, backs frontales y mucha utilización del pie. Pero ni eso funcionó. El problema, evidentemente, es más profundo. ¿Insistirá con ese plan o intentará sorprender? Difícil que opte por lo segundo.

Maro Itoje, una garantía de tackle; el segunda línea es uno de los grandes jugadores de un plantel dotado de calidad, pero perdido en la confusión general y golpeado por lesiones y suspensiones. Alastair Grant - AP

Inglaterra tiene un punto importante en favor. El grupo es, salvo un batacazo mayúsculo –quedó comprobado que está dentro de las posibilidades–, accesible. Los Pumas llegan con la confianza por las nubes, pero no dejan de ser una incógnita. Y aun perdiendo en el debut, Japón (el 17 de este mes), Chile (el 23) y Samoa (el 7 de octubre) representan una buena oportunidad de recuperación para los ingleses. Después, un cruce de cuartos de final que no será con los favoritos, y a partir de las semifinales cualquier cosa puede pasar. Así que no hay que descartarlo.

El medio-scrum Jack van Poortvliet y el wing Anthony Watson, dos titulares indiscutidos, son bajas por lesión. Owen Farrell y Billy Vunipola se perderán el primer partido por estar suspendidos. Son todos clave. Así y todo, Inglaterra conserva en su plantel otros jugadores de elite: Maro Itoje, Courtney Lawes, Tom Curry (se perdió toda la preparación por una lesión en la final de la Premiership y llega con lo justo), Manu Tuilagi (más allá de que no esté en el nivel de sus mejores épocas), Freddie Steward… Es cuestión de que hagan un clic; en cualquier momento tienen la capacidad de revertir las cosas e imponerse a cualquiera.