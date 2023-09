escuchar

MARSELLA, Francia.– La décima disputa de la Copa del Mundo de rugby comenzará este jueves, a las 16 de la Argentina, con un choque estelar, una suerte de final anticipada, entre Francia, el local, y el tricampeón Nueva Zelanda. El Stade de France, único escenario cercano a París (está a 9 kilómetros de la capital), estará colmado por más de 80 mil almas que entonarán como nunca La Marsellesa y el “¡allez les bleus, allez les bleus!”. Así como los franceses desean llevarse el trofeo por primera vez, World Rugby apuesta a lograr otro salto en el crecimiento del deporte, como viene sosteniéndolo desde la anterior vez que Francia recibió a la Copa William Webb Ellis, en 2007. La entidad madre del deporte espera superar los 851 millones de televidentes que siguieron Japón 2019.

La quinta escala en Europa será la despedida de este continente hasta que se elija la sede de 2035, ya que la próxima, la de 2027, será por tercera vez Australia, mientras que la de 2031 se desarrollará en un escenario nuevo y en un mercado que World Rugby ansía conquistar: Estados Unidos. El formato de Francia 2023 será el mismo que se viene instrumentando desde Australia 2003: 20 selecciones divididas en 4 grupos de cinco cada una.

Antoine Dupont, crack francés y hoy por hoy el mejor rugbier del mundo; el medio-scrum no contará con el lesionado Romain Ntamack como compañero en la pareja de medios. Christophe Ena - AP

El torneo, cuya final será el sábado 28 de octubre en el Stade de France, recorrerá otras nueve sedes: Marsella, Toulouse, Saint-Étienne, Niza, Nantes, Lyon, Lille y Burdeos. También las semifinales y el partido por el tercer puesto tendrán lugar en Saint-Denis. Se prevé, como en 2007, estadios repletos en casi todos los partidos, ya que el rugby en Francia es un deporte popular, apenas superado por el fútbol.

Al mismo tiempo que se desarrollará el torneo, el rugby festejará los 200 años de su creación.

Tres seleccionados por Sudamérica

Para Sudamérica será una cita histórica: por primera vez habrá tres seleccionados de la región. A los Pumas, que jugaron todos los mundiales, y a Uruguay, que participará por cuarta vez, y tercera consecutiva, se incorpora Chile, que hará su debut. Uruguay quedó en una de las zonas más duras, la A, junto a los dos favoritos que abrirán el torneo (transmitirán ESPN y la plataforma Star+), Italia y Namibia. Para los Teros, la gran meta será quedar terceros en la zona, para clasificarse directamente para el próximo Mundial. Esas posibilidades se jugarán en el choque con los italianos.

Chile quedó en el grupo D, con la Argentina, Inglaterra, Samoa y Japón. Sería un milagro que sumara algún punto. Pero el encuentro del sábado 30 en Nantes entre los Pumas y los Cóndores marcará otro hito: por primera vez se enfrentarán dos seleccionados sudamericanos en la Copa del Mundo.

Santiago Chocobares, confirmado como titular para el estreno de los Pumas, que será el sábado frente a Inglaterra, es una de las cartas fuertes de la Argentina. Andrés Velásquez Marín - Prensa UAR

Francia 2023 será el Mundial post pandemia. La irrupción de la Covid-19, no bien concluyó Japón 2019, golpeó muy duramente al rugby en general. Fueron suspendidos torneos y hubo grandes pérdidas económicas, quiebras de clubes y salarios reducidos. Este certamen será la gran oportunidad de recuperarse.

El rugby se ha transformado en los últimos años en un juego mecánico, más obediente que creativo, con poco lugar para las sorpresas. En un juego de colisión antes que de evasión. Con las defensas dominando a los ataques. Por eso, entre otras cosas, el Seven ha atrapado nuevos mercados y audiencias, además de llevarlo a los Juegos Olímpicos.

También es el primer Mundial al que World Rugby llega con un problema grave: los juicios propiciados por decenas de ex jugadores por haber sufrido serias lesiones cerebrales. Si bien fueron establecidos nuevos protocolos para las conmociones, el tema está candente. Además serán estrenadas en este torneo normas impuestas tras Japón 2019. Una es la regla bunker, por la cual, tras una tarjeta amarilla, el árbitro o el TMO pueden tomarse los 10 minutos de suspensión para que otro TMO analice la jugada y decida si la sanción se agrava a roja. Otra es la regla 50/22, que prescribe que si un jugador patea desde atrás de la mitad de la cancha y la pelota pica antes de salir en los 22 metros de defensa del conjunto rival, el line-out es para su equipo. Y la regla de drop-ingoal, que se aplica cuando la pelota queda trabada en el in-goal, en cuyo caso, en vez de hacerlo con un scrum 5, el cuadro que defiende sale con una patada desde su in-goal).

Ultimos preparativos en el Stade de France para el duelo de apertura entre Francia y All Blacks, que será este viernes a las 16 de Buenos Aires. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

En ese escenario, este Mundial está más abierto que otros. A los grandes del Sur, especialmente los Springboks y los All Blacks, que van por su cuarto título de campeón, se agregan como fuertes candidatos Francia e Irlanda. Y, ¿por qué no?, la Argentina. Pero también puede haber sorpresas, sobre todo por el lado de los seleccionados del Pacífico Sur, que se reforzaron con ex All Blacks. Fiji dará pelea en el grupo de Australia, Gales y Georgia (otro que puede dar algún golpe), mientras que Samoa (¡ojo, Pumas!), con cuatro ex All Blacks y buenos resultados en la serie premundial, será un adversario de cuidado.

La ilógica decisión de World Rugby de realizar el sorteo de las zonas tres años antes del Mundial (se lleva a cabo por el ranking mundial de ese momento), hace que dos de los cuatro grandes favoritos no estén en una semifinal. Francia y los All Blacks se cruzarán con Irlanda y Sudáfrica, en cualquier orden, en los cuartos, siempre que no haya batacazos que los eliminen antes, por supuesto. Escocia, que quedó en el grupo B junto a los Boks y los irlandeses, podría haberse clasificado primero en el C o en el D.

All Blacks llega precedidos por la conquista del Rugby Championship y con el deseo de lograr por cuarta vez la corona mundial del rugby, algo que ningún seleccionado consiguió. WILLIAM WEST - AFP

Esta superposición de favoritos generó que para el próximo Mundial World Rugby decidiera realizar el sorteo más adelante, con el ranking mundial más cercano al comienzo de la competencia.

En cuanto a lo político, será el último Mundial de Bill Beaumont como presidente de World Rugby. El inglés dejará su cargo luego de los Juegos Olímpicos París 2024. Ex capitán de la Rosa, asumió en 2016 con Agustín Pichot como vicepresidente y fue reelegido en marzo de 2020, esa vez con el argentino en la vereda de enfrente, como competidor. El ex medio-scrum de los Pumas suena de nuevo como gran postulante a ocupar la silla mayor del rugby. Puede tener como rival al actual vicepresidente, el escocés John Jeffrey. Pichot y el ex tercera línea del seleccionado del Cardo tuvieron fuertes intercambios en el período en que el sudamericano ocupó el Board y el británico estuvo al frente del cuerpo de los árbitros.

El campeón mundial de rugby levantará en Saint-Denis la Copa Webb Ellis, que homenaje al creador del deporte que cumple 200 años. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

En los últimos meses, Pichot ha salido a criticar públicamente a World Rugby. Desde el predominio anglosajón en el referato hasta el sistema que no permite progresar a los equipos de segundo y tercer órdenes. El ex capitán Puma promueve, entre otras cosas, un Mundial de 24 seleccionados.

El certamen en Francia tiene un sabor tan popular como en Nueva Zelanda, Gales e Inglaterra. Hasta el Mundial de fútbol celebrado aquí en 1998, que ganaron los franceses de la mano de Zinédine Zidane, el rugby era más popular que el fútbol. Ahora, por el envión de los logros y la clase de sus jugadores, el fútbol es el deporte número 1, pero el rugby logró luego de la Segunda Guerra Mundial un anclaje muy fuerte en las regiones rurales del sur del país. Si bien la dirigencia respondía a la aristocracia de París, el juego correspondía a los campesinos del sudoeste: Bayonne, Toulouse, Castres, Burdeos, La Rochelle, Pau, Perpignan.

Los grupos del Francia 2023: en caso de clasificarse, los Pumas se cruzarán en un cuarto de final con el primero o el segundo de la zona C, que tiene a Australia y Gales.

El origen del rugby en Francia es similar al de Inglaterra: lo iniciaron estudiantes de colegios privados o universitarios. De hecho, el primer club de rugby local, Le Havre, fue fundado en la ciudad-puerto que está enfrente de Inglaterra. Pero con el correr del tiempo fue extendiéndose al resto del país y a las demás clases sociales. El actual seleccionado de Francia tiene varios jugadores que provienen de zonas urbanas, de los suburbios de clases media y baja, con orígenes muy similares al de los integrantes del plantel de fútbol que jugó el Mundial de Qatar.

Incluso, el periódico del Partido Comunista de Francia publicó un artículo en el que, más allá de criticar al sector conservador que todavía sobrevuela y al profesionalismo, destaca las virtudes solidarias del rugby y convoca a alentar al equipo capitaneado por Antoine Dupont para que gane la Copa del Mundo.