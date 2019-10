Fuente: AFP

6 de octubre de 2019

TOKIO.- La ínfima posibilidad que le quedaba a los Pumas de seguir con vida en el Mundial de rugby de Japón 2019 quedó trunca con la victoria de Francia por 23-21 ante Tonga, que selló la suerte del Grupo C.

Un try de Tonga al minuto 6 del segundo tiempo los acercó a tres puntos (17-14) revivió los fantasmas de 2011 y encendió la ilusión de los fanáticos del rugby en la Argentina. Sin embargo, dos penales de Romain Ntamack sentenciaron establecieron una distancia insalvable.

Más allá del triunfo y de haberse garantizado la clasificación, en Kumamoto Francia otra vez dejó la sensación de ser un equipo apático, sin luces. Más difícil de explicar todavía la derrota de los Pumas en el debut.

Virimi Vakatawa, a los 5, y Aliverti Raka, a los 31 (dos isleños nacionalizados), marcaron los únicos dos tries de Francia, que a esa altura ganaba 17-0. No obstante, como ante los Pumas, Tonga siguió luchando y se acercó, al punto que también apoyó tres tries (Takulua, Hingano y Kapeli), el último con un minuto por jugar.

En el Mundial de Nueva Zelanda 2011, Tonga dio la sorpresa y venció 19-14 a Francia en la primera rueda, aunque no pudo pasar a cuartos de final ya que antes había perdido con Canadá. Francia luego avanzaría hasta la final, donde cayó por un punto con Nueva Zelanda (8-7).

Inglaterra mantiene el liderazgo del Grupo C con 15 puntos, seguido de Francia (14). El próximo sábado, los europeos definirán entre sí la zona, cuando se enfrenten en Yokohama. La Argentina (6) y Estados Unidos (0) se enfrentan el miércoles en Saitama con el tercer puesto y la clasificación directa a Francia 2023 en juego. Tonga (0) y Estados Unidos cierran el grupo el domingo, en Osaka.