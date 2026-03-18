La Argentina se propuso para ser sede del Mundial de Rugby de 2035

BUENOS AIRES (AP).- La Argentina encabeza una candidatura sudamericana para albergar la Copa Mundial de Rugby masculina en 2035.

La Unión Argentina de Rugby informó que avanza con una propuesta oficial para organizar el torneo en el continente por primera vez, con las federaciones de Brasil, Chile y Uruguay también involucradas en la candidatura.

La unión argentina indicó que se realizará una sesión de trabajo el martes con el director ejecutivo de World Rugby, Alan Gilpin, “para demostrar que Sudamérica está preparada para organizar un Mundial”.

La candidatura “representa un objetivo federal y un proyecto que trasciende nuestras fronteras”, manifestó Gabriel Travaglini, presidente de la unión argentina. “Queremos un Mundial que muestre la pasión y el desarrollo que este deporte ha logrado en cada rincón del país”, agregó. El torneo de 2035 será la 13ra edición de la Copa del Mundo masculina.

Pumas

El próximo mundial se disputará en Australia el próximo año -cuando Argentina, Chile y Uruguay serán los representantes de Sudamérica- y en Estados Unidos en 2031.

Argentina es la principal nación de rugby de Sudamérica, y alcanzó las semifinales del Mundial en tres ocasiones: 2007, 2015 y 2023.

Mundial de Rugby 2027

La World Rugby ya sorteó los grupos y diagramó el fixture del primer campeonato con 24 participantes de la historia, entre ellos los Pumas que intenterán romper la barrera de las semifinales.

El torneo se disputará entre el 1° de octubre y el 13 de noviembre del año próximo. La selección argentina conforma el Grupo C con Canadá, España y Fiji y los enfrentará en ese orden: debutará el lunes 4 vs. los norteamericanos en el Stadium de Brisbane; seis días después el rival será el combinado europeo en el Docklands Stadium de Melbourne; y en la última fecha chocará contra los oceánicos el viernes 15 en el Adelaide Oval de Adelaida.

Todos los grupos del Mundial de Rugby 2027; los Pumas integran el C junto a Fiji, España y Canadá World Rugby

Los papeles anticipan que la Argentina debería finalizar en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona porque es el seleccionado más poderoso entre los cuatro integrantes. De conseguirlo, se enfrentará en octavos de final a uno de los cuatro mejores terceros. En caso de quedar segunda jugará ante el segundo del Grupo F, integrado por Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue. Si termina tercera, avanzaría a la fase de eliminación directa si está entre los mejores cuatro de esa ubicación mientras que si culmina en el último lugar, quedará eliminada mucho antes de lo planificado.

La tabla de campeones del Mundial de Rugby