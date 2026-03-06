Los Pumas: la lista de convocados por Felipe Contepomi para la primera concentración del año

Después de hacer debutar a 19 jugadores en la selección argentina de rugby en los últimos dos años, Felipe Contepomi parece estar conforme con el amplio grupo con que cuenta. A un año y medio del Mundial de Australia, el margen para la experimentación se achica. La misión de los Pumas para 2026 será terminar de consolidar el plantel.

Sin actividad por ocho meses, entre noviembre pasado y julio próximo, como es habitual, la selección realizará la semana que viene una concentración de tres días, del lunes al miércoles, en Londres. Antes que realizar ensayos rugbísticos o exámenes físicos, que también habrá, el objetivo es que los jugadores vuelvan a encontrarse, disfruten unos días en común y delimiten las metas para la temporada.

La convocatoria a 31 jugadores que realizó el entrenador no arrojó ninguna sorpresa. No hay jugadores carentes de experiencia, no hay nombres inesperados. Contepomi confió en los que fueron adquiriendo rodaje a lo largo de su ciclo.

Santiago Carreras fue uno de los Pumas ms destacados en 2025; en la accin le gana una pelota area a Duhan van der Merwe, de Escocia, el primer rival este ao. PA

Entre las ausencias, la más notable es la de Julián Montoya, el capitán, que por razones personales no viajará a Londres. Tampoco aparecen Pedro Rubiolo, Bautista Delguy, Francisco Coria Marchetti, Lucas Paulos ni Facundo Isa. Naturalmente, por cuestiones logísticas no están los cuatro que actúan en el Super Rugby Pacific: Franco Molina (Western Force) y Agustín Moyano (Western Force), que son parte de la rotación habitual, y Leonel Oviedo (Western Force) y Tomás Lavanini (Highlanders), que estuvieron en citaciones esporádicamente; tampoco Pablo Matera, que milita en Honda Heat, de Japón. Esta vez, tampoco hubo espacio para los quienes actúan en el Súper Rugby Américas, como en otras ocasiones.

Por su actualidad en Europa, se especuló con la posibilidad de que apareciera algún nombre nuevo, pero esto no ocurrió. Por ejemplo, el del apertura tucumano Domingo Miotti, que está atravesando un gran momento en Montpellier. Contepomi ratificó la confianza en los dos debutantes de este año en el puesto: Gerónimo Prisciantelli (actúa como fullback en Racing) y Nicolás Roger (apenas dos partidos en Benetton). Tampoco hubo espacio en una zona superpoblada, la tercera línea, para Joaquín Moro, jugador al que Contepomi convocó en sendas ventanas de julio, y de buen presente en el poderoso Leicester Tigers.

Esto no implica que la puerta esté cerrada. En primer lugar, se trata sólo de una concentración en la que el rugby queda en un segundo plano. Además, Contepomi ha dado sobradas muestras de ser abierto y receptivo a la hora de citar jugadores. En sus dos años al frente del equipo tuvieron acción 58 rugbiers en 25 test matches. De ellos, hubo siete debutantes en 2024 y 12 el año pasado.

En contra de los que aspiran a ganarse un lugar está la cuestión del calendario. En oposición a lo que ocurrió en los dos años anteriores, el fixture de los Pumas en 2026 es más flexible y da la posibilidad al entrenador de dosificar más las cargas sin necesidad de dar descansos, por ejemplo, durante la ventana de julio, que en esta temporada tendrá el aliciente de que estará en juego el Nations Championship. Una razón más para evitar la rotación.

“Si bien el año ya comenzó y todos los jugadores están actuando en sus clubes, éste será nuestro primer encuentro como equipo y estamos esperándolo con mucha expectativa”, dijo Contepomi en un comunicado. “Siempre es muy productivo tener este tipo de concentraciones, ya que nos permiten trazar la hoja de ruta de lo que será un desafiante año. Cada vez falta menos para reencontrarnos con nuestra gente en Argentina y este Camp es un paso más que nos acerca a ese ansiado momento”.

Joaqun Moro (Leicester Tigers), uno de los argentinos de mejor rendimiento en Europa, no tuvo lugar en la convocatoria, en una zona superpoblada de figuras, la tercera lnea.

La temporada de los Pumas comenzará en julio con tres partidos en casa, por el Nations Championship: el 4 recibirán a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba; el 11, a Gales en el San Juan del Bicentenario, y el 18, a Inglaterra en el Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Ante la ausencia de Rugby Championship, Argentina afrontará tres test-matches: será local frente a Sudáfrica en Vélez, el 8 de agosto, y ante Australia el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. En noviembre cerrará el Nations Championship con cuatro compromisos en Europa: el 6 en Irlanda, el 14 contra Italia y el 21 vs. Francia. Entre el 27 y el 29 jugará en Twickenham el encuentro que determinará su posición final en el flamante certamen.

Los convocados

Forwards

Matías Alemanno, segunda línea, Gloucester (Inglaterra)

Bautista Bernasconi, hooker, Benetton (Italia)

Pedro Delgado, pilar, Harlequins (Inglaterra)

Efraín Elías, segunda línea, Toulouse (Francia)

Thomas Gallo, pilar, Benetton (Italia)

Juan Martín González, tercera línea, Saracens (Inglaterra)

Benjamín Grondona, tercera línea, Bristol Bears (Inglaterra)

Santiago Grondona, tercera línea, Bristol Bears (Inglaterra)

Marcos Kremer, tercera línea, Clermont (Francia)

Joaquín Oviedo, tercera línea, Pergpignan (Francia)

Guido Petti Pagadizábal, segunda línea, Harlequins (Inglaterra)

Tomás Rapetti, pilar, Toulouse (Francia)

Ignacio Ruiz, hooker, Perpignan (Francia)

Joel Sclavi, pilar, La Rochelle (Francia)

Mayco Vivas, pilar, Oyonnax (Francia)

Boris Wenger, pilar, Harlequins (Inglaterra)

Backs