KUMAGAYA, Saitama.- Si el Mundial 2023 empezó ante los Estados Unidos, como afirmó Mario Ledesma, Juan Cruz Mallía sentó un precedente como para ser protagonista. Con una formidable actuación se hizo conocer ante el gran público y se ganó, por lo menos, la buena consideración de los entrenadores de los seleccionados nacionales para el inicio de esta nueva etapa.

Una y otra vez, el polifuncional back cordobés rompió la defensa de los estadounidenses. Con buenos ángulos de carrera y regates consiguió seis quiebres defensivos, un récord para este Mundial de rugby de Japón 2019 según las estadísticas oficiales. Además, dos tries y dos asistencias para quien vivía su debut como titular con el seleccionado, claves para la victoria 47-17 en la despedida.

"Se hizo esperar. Estaba muy ansioso. La verdad es que soñaba con este partido, con ponerme la camiseta de los Pumas, debutar de titular en un Mundial", le dijo Mallía a LA NACION en la puerta del vestuario del Kumagaya Rugby Satadim. "Fueron muchas cosas, también muchas emociones juntas. Quedar afuera de la primera etapa del Mundial nos pegó mucho. Decidimos encarar este partido, disfrutarlo, jugarlo también por nosotros, por Legui [Leguizamón] que era su último partido con esta camiseta y creo que nos soltamos por fin a jugar. Ahora tenemos que empezar a crecer todos juntos."

Con 23 años recién cumplidos, Mallía es uno de los exponentes de la nueva ola de jugadores jóvenes que, como anticipó el entrenador, ya con un Mundial encima serían la base para 2023. Capitán de los Pumitas que fueron medalla de bronce en Manchester 2016, estuvo en las últimas dos temporadas de Jaguares. Él, sin embargo, se quita méritos: "Al equipo lo hacemos entre todos, crecemos todos juntos. No creemos que somos los que seguimos, sino que todos juntos tenemos que empezar a crecer a partir de acá. Aprovechar la enseñanza que nos dejó este Mundial. Nos dolió mucho, no queremos volver a vivir esta situación."

En concordancia con el resto del equipo, Juanchi, tal su apodo, prefirió no ahondar en las causas que llevaron a la pronta eliminación de los Pumas, cuando el equipo claramente estaba para más como quedó en claro en este partido. "Es difícil hacer un análisis ahora", se escudó. "Es importante dejar pasar un poco el tiempo, ver el contexto. Rápidamente puedo decir que nos faltó soltarnos, tirar todas las variantes como lo hicimos hoy."

Los 164 metros corridos con la pelota son el máximo para un argentino en este Mundial, lo mismo que los 10 defensores eludidos. Además se lució en la defensa con 10 tackles efectivos (uno solo errado) y un off-load. Y se entendió a la perfección con Jerónimo de la Fuente, su pareja en el centro de la cancha, y sobre todo con el apertura Nicolás Sánchez, que le abrió varios espacios que él supo capitalizar. "Fue un partido en el que nos soltamos y pudimos aplicar todas las variantes que tenemos. El partido se abrió, tuvimos muchos espacios y los supimos aprovechar al máximo", aceptó. "Por ahí esa es la deuda que nos queda de los primeros partidos, porque lo laburamos mucho y teníamos plantel para hacerlo, y en la cancha no logramos explotar. En este partido nos liberamos un poco de la presión y pudimos desarrollarlo los 80 minutos."

Mallía había jugado cuatro partidos con los Pumas, todos el año pasado, todos ingresando desde el banco. No había sido tenido en cuenta en el Rugby Championship preparatorio para el Mundial, pero lo que había mostrado en el Super Rugby y su actuación en Jaguares XV en la Currie Cup le alcanzaron para que Ledesma lo trajera a Japón.

"Yo había hablado con los entrenadores previo a ir con Jaguares XV a y me habían comunicado junto a otros que teníamos que pelear el puesto allá en Sudáfrica", recuerda. "Fuimos convencidos, laburando todo el tiempo y aprovechando cada minuto para lograr este objetivo. Traté de trabajar siempre al máximo. Esperé el llamado todo el tiempo. Hubo noches en que los veía más lejos, pero nunca dejé de creer en poder estar acá, nunca dejé de soñar. Jamás dejé de esforzarme para esto que es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista."

El miércoles fue uno de los cuatro cordobeses presentes en el seleccionado argentino, junto con Matías Alemanno, Santiago Carreras y Enrique Pieretto. Surgido del Jockey Club, se caracteriza por su versatilidad: en Jaguares y Pumas ha jugado en todos los puestos del 11 al 15. "He pasado por varias posiciones. Al principio rotaba bastante, últimamente me están poniendo más de centro. En Jaguares XV de 12, donde hoy también jugué un rato [cuando Moroni reemplazó a De la Fuente]", admite. "De fullback también jugué bastante. Para este Mundial me entrené más de 13. Son las tres posiciones en las que me siento más cómodo. Todos tenemos que estar preparados para jugar de todo. El rugby de ahora es así. Todos sabemos el plan de juego en cada rol que te toque y esa es parte de mi función."

Cuando terminó el partido, se dirigió hacia una de las cabeceras de la cancha de Panasonic Wild Knights para saludar a su papá Ezequiel, su mamá Soledad Blasco, conmovidos hasta las lágrimas, y seis amigos que llegaron de Córdoba. "Mi familia y mis amigos me han bancado siempre en las buenas y en las malas. He tenido varias lesiones también y ellos son los que me han ayudado a no bajar los brazos nunca, a seguir, a redoblar el esfuerzo", cuenta también emocionado. "Un jugador no llega acá solo sino también con el apoyo de familia y amigos. Todo eso resume mi club, también."

La renovación Puma está en marcha. Juan Cruz Mallía es parte de ella.