Escándalo de dopaje sacude al rugby de Georgia a un año y medio del Mundial 2027

Un escándalo de dopaje sacude al rugby georgiano a un año y medio del Mundial que se disputará en Australia en 2027. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó que varios integrantes de la selección nacional manipularon controles, en un caso que, según advirtió su presidente, Witold Banka, “provocará un auténtico terremoto en el deporte”.

El organismo informó que cinco jugadores fueron declarados culpables de haber sustituido muestras de orina durante controles antidopaje. Los implicados admitieron la maniobra, mientras que un integrante del entorno del cuerpo técnico reconoció que facilitó la manipulación. Además, un sexto jugador quedó suspendido de forma cautelar hasta que finalice la investigación.

El caso surgió de una pesquisa iniciada en 2023 bajo el nombre de Operación Obsidian. El organismo encargado de la lucha global contra el dopaje analizó denuncias que señalaban que algunos jugadores recurrían a la sustitución de muestras para evitar sanciones, una práctica prohibida por las normas internacionales.

La selección de Georgia está clasificada al Mundial 2027, pero esta situación le genera un "terremoto" previo rugby.ge

El informe publicado este viernes detalla cinco episodios en los que se produjo esa manipulación. También señala irregularidades graves en el sistema de controles: empleados de la agencia antidopaje de Georgia habrían avisado con anticipación a los jugadores sobre los exámenes, a través de un miembro del cuerpo técnico que también fue suspendido.

La investigación detectó además fallas en los procedimientos durante los controles. Según la AMA, los oficiales responsables no observaban a los deportistas notificados ni presenciaban la emisión de la orina, lo que constituye un incumplimiento directo de las reglas antidopaje.

Banka fue categórico al referirse al impacto del caso. “Lo que ha estado ocurriendo en el rugby georgiano es indignante y provocará un auténtico terremoto en el deporte y el gobierno de Georgia, así como en el rugby mundial”, afirmó el dirigente en el comunicado oficial. El presidente de la AMA también destacó el rol de World Rugby, la federación internacional, que colaboró en el esclarecimiento de los hechos. Según explicó el organismo rector del rugby, la investigación incluyó la recopilación de muestras de referencia, su traslado a laboratorios especializados y la realización de numerosos análisis adicionales.

Las sospechas iniciales surgieron poco antes del Mundial de Francia 2023, cuando se detectaron irregularidades en muestras de orina a partir del análisis de los pasaportes biológicos de jugadores que estaban bajo seguimiento. A partir de esos indicios, los laboratorios profundizaron las comparaciones y confirmaron que no se trataba de casos aislados.

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, advirtió en un comunicado sobre la situación Lee Jin-man� - AP�

La AMA informó que ya comunicó sus hallazgos al gobierno georgiano y puso en duda la credibilidad del sistema antidopaje del país. “Es evidente que la AMA ha perdido la confianza en el programa antidopaje de la GADA y que las autoridades competentes deben introducir ahora cambios de gran calado”, señaló el organismo.

Georgia ocupa un lugar consolidado en el rugby internacional, aunque fuera del círculo de las potencias tradicionales. La selección participó en todas las Copas del Mundo desde 2003 y dominó en los últimos años el Rugby Europe Championship, la principal competencia continental fuera del tradicional torneo de las Seis Naciones.

El próximo Mundial, que se jugará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027 en Australia, contará por primera vez con 24 seleccionados. Georgia ya tiene asegurada su participación y está encuadrada en el grupo B, junto a Sudáfrica, Italia y Rumanía.

Mientras se esperan las sanciones disciplinarias, el seleccionado georgiano afrontará además compromisos inmediatos en el calendario europeo. El equipo disputará la final del Rugby Europe Championship 2026 ante Portugal, en un contexto deportivo ahora atravesado por uno de los mayores escándalos recientes del rugby internacional.

Agencia AFP