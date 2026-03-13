Los Pumas 7s, de estreno: el circuito de Seven llega por primera vez a Nueva York

En Manhattan, perdidos entre una multitud, los jugadores disfrutan en Times Square y pasean en sus momentos libres. La segunda semana de las giras suelen bajar la intensidad. La recuperación y el descanso post torneo es primordial para llegar al 100% al otro fin de semana. Por primera vez en la historia, el SVNS arribará a Nueva York, en el último torneo de la serie regular antes de las tres etapas finales. Los Pumas 7s abrirán el torneo ante Fiji, el sábado a partir de las 11. Transmite Disney+.

La ciudad más poblada de los Estados Unidos albergará la sexta etapa de una temporada de extrema paridad en lo más alto de la tabla de posiciones. Argentina le cederá el título de ganador de la serie regular que obtuvo en 2024 y 2025 a Fiji o Sudáfrica, los dos que llegan con posibilidades: ambos acumulan 86 puntos y el que finalice más alto en Nueva York se adjudicará el trofeo que premia al más constante. Después habrá tres etapas finales (Hong Kong, Bordeaux y Valladolid) en el que arrancarán todos de cero junto a los cuatro mejores del SVNS 2 y coronará al campeón de la temporada. El ganador no tendrá riesgos de descenso.

Martiniano Arrieta y Pedro de Haro en Times Square, el corazón de Nueva York @pedrodeharo10

En el Sports Illustrated Stadium, la casa de los New York Red Bulls en la MLS, Los Pumas 7s tendrán una oportunidad más para pulir detalles de cara a las finales, el objetivo principal en esta temporada marcada por la renovación del plantel y el recambio. Con algunas señales positivas de mejora en Vancouver, el segundo torneo en América del Norte será una buena medida para subir otro escalón en el juego y crecer en confianza.

Argentina marcha sexto en el ranking, con un solo torneo en el que superaron la fase de grupos (Ciudad del Cabo). Este sábado debutará a las 11 ante Fiji, uno de los protagonistas, que sin embargo tuvo baches en su rendimiento hace una semana. De hecho, los Pumas 7s lograron derrotarlos en fase de grupos y también sucumbieron ante España en las semifinales. Si bien en un torneo de ocho equipos todos los rivales son de riesgo, Santiago Gómez Cora puede estar conforme con la zona que le tocó a su equipo. A las 14.18 (hora de la Argentina) se medirán ante España y a las 16.52 cerrarán el grupo ante Gran Bretaña. Los únicos dos rivales que están por debajo de Argentina en el ranking, aunque España viene de jugar la final en Vancouver y es un dolor de cabeza para estos Pumas 7s; de los últimos seis enfrentamientos, ganaron cinco.

Los Pumas 7s en Times Square

El torneo de Vancouver dejó un nuevo lesionado en una temporada en la que sufrieron varias bajas en distintos tramos. Valentín Maldonado fue desafectado del plantel por una lesión en la rodilla izquierda, luego de un ruck en la semifinal por el quinto puesto ante Nueva Zelanda. El forward de 20 años regresó a Córdoba para realizarse evaluaciones médicas y conocer la gravedad de la lesión. Eliseo Morales, que quedó afuera en Vancouver, lo reemplazará en el plantel de 13.

Estados Unidos es uno de los países que fue mutando de sede, pero se mantuvo como un destino inalterable desde 2004, año en el que se disputó en Los Ángeles y Argentina celebró su primer título de su historia en el circuito. En el 2007 se mudó a San Diego (los Pumas 7s ganaron el torneo en el 2009), en el 2010 a Las Vegas, en el 2020 regresó a Los Ángeles y ahora será el turno de Nueva York. Los Ángeles será el escenario de los Juegos Olímpicos en el 2028, el gran evento del rugby seven. Todos apuntan a explotar en ese momento.

Luciano González, de los Pumas 7s, a punto de convertir un try en la etapa de Vancouver World Rugby (Zach Franzen)

La premisa para Nueva York será confirmar los pequeños avances que se vislumbraron en Vancouver. La eficacia de las salidas en ataque mostró mejoras, un aspecto fundamental para obtener más posesión. Aún sin la contundencia ideal, el ataque logró mayor fluidez, con Santiago Álvarez Fourcade como cerebro pensante, con el desequilibrio que generan las figuras de Luciano González y Marcos Moneta, y el crecimiento de jóvenes como Santino Zangara y Pedro De Haro. La templanza para manejar los momentos calientes de los partidos se debería corregir con el correr de los torneos. La experiencia es invaluable en el seven y Nueva York será otra prueba para dar otro paso al frente.