Nació el Nations Championship, con partidazos, una sorpresa y un triunfo del segundo rival de los Pumas

Ahora cada punto cuenta. Las ventanas internacionales tomaron mayor trascendencia y lo que antes era amistoso ahora suma para una tabla anual, en la que los punteros del Norte y el Sur disputarán el cetro del Nations Championship, el 29 de noviembre, en Twickenham. Nueva Zelanda e Irlanda se impusieron en dos partidazos, mientras que Japón sorprendió a Italia y Gales derrotó a Fiji.

El Nations Championship se divide en dos zonas de seis equipos. Por un lado están los europeos que integran el Seis Naciones; por el otro, los cuatro integrantes del Rugby Championship más Fiji y Japón. Este último pertenece al hemisferio Norte, pero tiene lazos en el Sur en el mapamundi de este deporte: llegó a participar en el Super Rugby mediante su franquicia, Sunwolves, y su liga local está nutrida por sudafricanos, neozelandeses, australianos y el argentino Pablo Matera. Cada equipo del Nations se enfrentará con todos los de la otra zona en julio y noviembre.

Takuro Matsunaga zafa de tackle volador de Monty Ioane; Japón empezó bien en Tokio, contra una Italia que venía entonada desde el Seis Naciones. PHILIP FONG - AFP

Japón dio la primera sorpresa de la competencia al derrotar con autoridad a Italia por 27-10. Los nipones volvieron superar a la Azzurra después de ocho años y el triunfo toma mayor preponderancia por el momento de su adversario: Italia llegó tras el mejor Seis Naciones de su historia. Y empezó ganando con un try del argentino Juan Ignacio Brex, pero se derrumbó frente a un equipo más práctico.

Síntesis de Japón 27 vs. Italia 10

Los conducidos por Gonzalo Quesada cometieron 24 pérdidas de manejo, una cifra muy elevada en este nivel, que fue alejándolos en el tanteador. Luego de su andar exitoso por el Mundial desarrollado en su país en 2019, Japón no logró aprovechar ese impulso y se estancó. Sus dos últimos encuentros con Italia habían terminado en contundentes derrotas, 42-21 en el 2023 y 42-14 en el 2024. Eso da un mayor valor a lo conseguido este sábado en Tokio, sin su entrenador, Eddie Jones, sancionado por la Unión de Japón por haber prepoteado a un árbitro.

All Blacks y Francia brindaron un gran espectáculo inaugural en el One New Zealand Stadium, de Christchurch, el escenario que se terminó de reconstruir en 2026 luego del terremoto que azotó la ciudad en el 2011. Son tiempos de cambios en Nueva Zelanda; el ciclo de Dave Rennie empezó con un 34-32 sobre Les Bleus, equipo que no tuvo a disposición a los jugadores de Toulouse y Montpellier, los finalistas del Top 14. En ese contexto, el visitante cosechó dos puntos dos bonus valiosos para la tabla, con una formación alternativa pero peligrosa. Si algo logró el preparador Fabien Galthié, eso es agrandar la base, convocando a los jugadores con mejor actualidad. Damian Penaud, el tryman histórico del Francia y ausente en el Seis Naciones por decisión táctica, regresó a la selección y antes de cumplirse dos minutos marcó un try.

El de Christchurch fue un encuentro cambiante, de ida y vuelta, en el que los dos abrieron la cancha y se lanzaron a jugar al último carril. Los All Blacks de Rennie movieron la pelota, con mucho desplazamiento, como marca el ADN neozelandés. Recuperar ese estilo es una de las premisas del entrenador que reemplazó a Scott Robertson a principio de año. La presencia de Cameron Roigard es esencial para lograr el ritmo de juego que intentan imponer los oceánicos.

Maxime Lucu juega desde el piso; el gran medio-scrum francés fue eclipsado por su colega neozelandés Cameron Roigard (9) y fue crítico: "Aún necesitamos desarrollar algunas respuestas automáticas para competir contra los mejores del mundo". SANKA VIDANAGAMA - AFP

En el primer test del año el jugador de Hurricanes mostró que es uno de los mejores medio-scrums del mundo y eclipsó a Maxime Lucu, otro de los grandes en esa posición. Entre las novedades del nuevo ciclo está el cambio de apertura: Ruben Love, de extraordinario nivel en el Hurricanes campeón del Super Rugby Pacific, asumió ese rol, relegando a un histórico, Beauden Barrett, y a la espera del regreso de Richie Mo’unga, que estará disponible recién en noviembre. Damian Mckenzie, otro contendiente por la camiseta 10, se paró como fullback y se complementó con Love para lanzar ataques.

Compacto de Nueva Zelanda 34 vs. Francia 32

Francia quedó cerca de obtener su primera victoria contra All Blacks como visitante desde 2009, pero al menos un try de Matthieu Jalibert en el tramo final le dio dos unidades de bonus, interesantes en el grupo que componen las selecciones del Seis Naciones. “Aún necesitamos desarrollar algunas respuestas automáticas para competir contra los mejores del mundo. Queríamos un punto de partida y lo conseguimos, pero no fue suficiente. Aun así, nos llevamos de este partido dos puntos, lo cual es un buen comienzo. Ahora tenemos que trabajar en esos detalles para salir victoriosos en nuestro próximo compromiso, en Australia”, puntualizó Lucu, el capitán ante la ausencia, por lesión, de Antoine Dupont.

Tadhg Furlong seguirá de largo frente a la zancadilla de Angus Bell, con apoyo de Jamison Gibson-Park; Irlanda superó ajustadamente a Australia en Sídney, en otro muy buen partido. DAVID GRAY - AFP

Por su parte, Irlanda logró un valioso 33-31 contra Australia en otro choque atractivo de ida y vuelta, en el Allianz Stadium, de Sídney. Sin mostrar su mejor versión, el Trébol tuvo ímpetu y personalidad para responder a cada golpe y ganó en un final dramático: a tres minutos del cierre pasó al frente con un try de Thomas Clarkson y una conversión de Sam Prendergast. En la última pelota, Ben Donaldson falló un penal de larga distancia que le habría dado la victoria al país que albergará el Mundial el año que viene.

Resumen de Australia 31 vs. Irlanda 33

A su vez, Fiji tiene una desventaja respecto a sus rivales en el Nations Championship: tanto en julio como en noviembre jugará todos los partidos en terreno ajeno. Lo hará por cuestiones logísticas; ese es el precio que paga por participar en el torneo de elite, organizado por el Seis Naciones y SANZAAR. En su estreno, cayó por 39-24 a manos de Gales en el Cardiff City Stadium. El Dragón viajará este domingo a la Argentina para el cruce de la próxima semana, que será en San Juan.

La fuerza sudafricana se corporiza en Andre Esterhuizen, que soporta la presión de los ingleses Henry Pollock, Guy Pepper y Asher Opoku-Fordjour; el campeón mundial empezó con un 45-21 en Johannesburgo. Themba Hadebe - AP

El sábado inaugural del Nations Championship tuvo dos cruce más. Se cerró con el que los Pumas perdieron contra Escocia en Córdoba por 47 a 38, y justo antes se dio uno de los más atractivos. En él, Sudáfrica ratificó su condición de favorito, con una victoria por 45-21 frente a Inglaterra en Ellis Park. Los bicampeones del mundo no pasaron sobresaltos en un encuentro en el que perdieron a Siya Kolisi, su capitán, por una lesión en un isquiotibial, y a Eben Etzebeth, uno de sus referentes, por un golpe en la cabeza, pocos minutos antes del kick-off.

Compacto de Sudáfrica 45 vs. Inglaterra 21

En Johannesburgo los Springboks fueron contundentes en el partido en el que Cheslin Kolbe y Damian Willemse cumplieron 50 caps internacionales. En cambio, los ingleses siguen envueltos en dudas: sufrieron la quinta derrota consecutiva, que abarca parte de un Seis Naciones como para el olvido. La próxima semana recibirán a Fiji y en la subsiguiente visitarán a los Pumas en Santiago del Estero.