Puso el corazón y conquistó el título que le faltaba en sus ocho décadas de historia. Una semana después de la celebración en el clásico y de la conquista del Top 10 cordobés, Villa Warcalde volvió a ser una fiesta. Su fortaleza inquebrantable permitió a Tala torcer el rumbo en un desafío por demás exigente y doblegar a Newman, el monarca del rugby de Buenos Aires. En una final apasionante, el conjunto cordobés se repuso de un parcial adverso (6-15) y superó al León de Benavídez por 25-22 para levantar el trofeo del 29º Nacional de Clubes.

Triple corona en la temporada y sueño cumplido. Luego de dos experiencias negativas, con las caídas en los encuentros decisivos de 2006 y 2017 (ante el SIC e Hindú, respectivamente), Tala liberó su grito contenido de campeón y se proclamó como el mejor equipo del país.

Facundo Ortiz, apertura y goleador de Tala Prensa UAR

Con esta consagración, bajó el telón de dos temporadas extraordinarias, en las que sumó cuatro títulos: bicampeón del Top 10, campeón del Torneo del Interior y campeón del Nacional. En estos dos años (2025/2026), el club de Villa Warcalde afrontó un total de 57 partidos en los cinco certámenes en los que intervino (dos locales, otros tantos Del Interior y el Nacional), y el saldo es deslumbrante: 45 victorias, un empate y 11 derrotas.

Newman tuvo un comienzo impetuoso; los forwards pisaron fuerte y Lucas Marguery y Gonzalo Gutiérrez Taboada condujeron con prestancia para darles ritmo a los movimientos. Esa intensidad tomó de sorpresa a los cordobeses, y en una acción punzante desequilibró Cruz Ulloa. Así, a dos minutos del kick-off, el León de Benavídez marcó la primera ventaja (7-0).

En el aire: Agustín de Vertiz y Marolda (Newman) Prensa UAR

Desde el fondo, Agustín de Vértiz puso adelante a Tala, que de a poco avanzó en el terreno. En una de esas aproximaciones, el goleador Facundo Ortiz tuvo la oportunidad de descontar con un penal (3-7). Gutiérrez Taboada sumó con otro penal, pero el anfitrión prosperó en confianza, aunque no le alcanzó para marcar en el in-goal. Primero fue Manuel Arroyo el que no llegó a apoyar, y después, Lautaro Simes cometió un knock-on sobre la meta.

La paridad rotuló las acciones. Y después de los instantes de supremacía cordobesa, llegó otro momento de Newman, cuya imponente virtud fue conservar el control ante la resistencia de su adversario. En una progresión de 14 fases, Juan Bautista Daireaux dejó solo a Jerónimo Ulloa para que el wing anotara la segunda conquista (15-6). La pausa, entonces, encontró al Cardenal como dominador (15-6), a partir de su consistencia y su precisión.

Uno de los tríes del hooker Lucas Bredanini para Tala Prensa UAR

Las ocasiones desperdiciadas en el capítulo inicial no limitaron a Tala, que tras el reinicio salió decidido por la recomposición. Y fue el pack, con su energía, el que abrió el camino: luego de un line-out, el hooker Lucas Bredanini se zambulló a partir del avance del maul. Los números se acomodaron (15-13) para el local, pero una nueva distracción lo perjudicó. Un penal de Gutiérrez Taboada pegó en el palo, y al rebote lo capturó Benjamín Lanfranco y consiguió la tercera conquista.

El tanteador adverso (13-22) motivó la reacción de los dueños de casa. Nuevamente con la fórmula de line y maul, Bredanini logró un doblete, y poco después, en un ataque un algo desordenado, Díaz habilitó con un kick a Simes y el segunda línea decretó la remontada. Tala pasó a ganar por primera vez (25-22), a falta de un cuarto de hora para el epílogo.

Los jugadores de Tala RC, con la copa del Nacional de Clubes Prensa UAR

Esa recomposición envalentonó al cuadro blanco y negro, que se aferró al resultado y se ocupó de cuidarlo con el alma. Su adversario no se resignó, e incluso cuando tuvo un penal factible en favor decidió buscar el line y no patear a los palos (el empate habría forzado un alargue). Pero en su búsqueda el Bordó chocó con la robustez cordobesa.

Eso sí, en la última acción quedó la duda de si el árbitro Federico Longobardi debió otorgar un penal en su favor. Como fuera, ya no quedó tiempo y los dueños de casa se abrazaron a la gloria. “Este título significa todo. Nos faltaba esta copa y la conseguimos. Es una locura. ¡Somos el rey de copas!”, exclamó eufórico Enzo Avaca apenas consumada la conquista. Tala es campeón, el mejor en el nivel nacional. Y merecido.

Síntesis de Tala 25 vs. Newman 22