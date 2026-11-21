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El seleccionado argentino tiene el desafío de superarse ante uno de los mejores del mundo; el bicampeón del Seis Naciones viene de vencer a los Springboks
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Los Pumas tienen ante sí, la cruzada más exigente y por lo tanto, más difícil del año: Francia. El conjunto argentino, de temporada irregular y un bajón notorio en distintos aspectos del juego y del equipo, se enfrenta a un rival que no solo está encumbrado luego de vencer a Sudáfrica en la jornada pasada, sino que atraviesa su mejor momento. La cita, que corresponde a la última jornada de la instancia regular del Nations Championship 2026, inicia este sábado a las 17.10 (horario argentino) y es uno de los platos fuertes de una jornada a puro deporte y grandes propuestas en la Argentita.
El seleccionado albiceleste visita al bicampeón del Seis Naciones y líder de la Conferencia Norte con el objetivo de lograr una nueva victoria y terminar en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la Sur, lo que le permitiría pelear por el quinto puesto del certamen, desde luego, muy lejos de la meta inicial.
El partido, que tiene lugar en el mítico Stade de France de París con arbitraje de Hollie Davidson, se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Los Pumas acumulan 11 puntos producto de dos triunfos y tres derrotas y llega el encuentro tras superar a Italia. Se ubican terceros en la tabla de posiciones y dependen de sí misma para no caer al cuarto puesto porque la persigue Australia -visita a Gales- a solo dos unidades. En ese contexto, necesita ganar para competir luego por el quinto lugar del certamen.
Sin embargo, en esta gira por Europa, el equipo involucionó. La derrota ante Irlanda por 42-12 fue la peor actuación de este período. La mejoría ante Italia (triunfo 19-14)fue casi imperceptible y la actuación volvió a ser deficitaria; al menos se arañó un triunfo que permitió trabajar con mayor tranquilidad y, acaso, recuperar algo de confianza.
El head coach Felipe Contepomi hizo siete cambios en la formación inicial con respecto al choque con la Azzurra. Julián Montoya será el hooker y capitán en lugar de Bautista Bernasconi; Tomás Lavanini y Juan Martín González reemplazan a Pedro Rubiolo y Pablo Matera, respectivamente; Facundo Isa ingresa por Joaquín Moro; Lucio Cinti e Ignacio Mendy entran por Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente; y Gerónimo Prisciantelli, por Rodrigo Isgró.
Les Bleus lideran la clasificación del Hemisferio Norte y les urge una victoria con bonus para no depender de ningún otro resultado y entrar en la final del Nations Championship. En su última presentación derrotaron a Sudáfrica 21 a 19 y consiguieron su cuarto triunfo en el certamen.
La formación de Francia vs. Los Pumas
Titulares: Jean Baptiste Gros, Peato Mauvaka, Spilli Falatea, Florian Verhaeghe, Mickaël Guillard, Esteban Capilla, Charles Ollivon, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Kalvin Gourgues, Aaron Grangidier-Nkanang y Théo Attissogbe. HC: Fabien Galthié. Suplentes: Maxime Lamothe, Jefferson Poirot, Régis Montagne, Tyler Duguid, Cameron Woki, Grégory Alldritt, Maxime Lucu y Emilien Gailleton.
🇫🇷🇦🇷 Le dernier match de l’année à la maison 🔥— France Rugby (@FranceRugby) November 19, 2026
Les 23 Bleus qui défendront nos couleurs samedi au @StadeFrance 💪#XVdeFrance pic.twitter.com/sesGOeS7SH
La formación de los Pumas vs. Francia
- Titulares: Boris Wenger, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Juan Martín Scelzo, Facundo Isa, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Gerónimo Prisciantelli. HC: Felipe Contepomi. Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.
¡Los 23 para enfrentar a Francia! 🇦🇷— Los Pumas (@lospumas) November 19, 2026
📆 Sábado 21/11
⏰ 17:10 h (hora argentina)
🆚 Francia 🇫🇷
🏟️ Stade de France
📺 ESPN pic.twitter.com/FtPCfHitBl
El historial entre la Argentina y Francia favorece ampliamente a los europeos con 40 victorias en 56 partidos. Los Pumas ganaron 15 veces y hubo un empate. El último triunfo albiceleste de visitante fue el 22 de noviembre de 2014, 18-13 en Stade de France, el mismo escenario del test match de este sábado.
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