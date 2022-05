Nadie frena a Newman en el Top 13 de la URBA: con un nivel arrollador, el líder vapuleó a Pucará con 60 puntos

El equipo que tiene más puntos (214) y el que menos recibió (83). El que más tries anotó (27) y el que menos sufrió (9). Por juego, resultados, búsqueda y solidez, Newman es el mejor equipo de Buenos Aires en estas primeras seis fechas del Top 13. Un plantel que mantuvo la base y continuó con el envión que traía de 2021. Lo mostró en el imponente 60-24 sobre Pucará en Benavídez.

“Confiamos en el laburo que estamos haciendo desde el año pasado. Tuvimos un gran año y ahora estamos ratificándolo. Hay que seguir construyendo y todavía el equipo tiene un montón por mejorar y crecer”, expresó Gonzalo Gutiérrez Taboada, el estratega del puntero. Además de participación en varios ataques que terminaron en tries, el 10 aportó 20 puntos con el pie y acertó nueve de sus diez envíos a los palos. Una efectividad alta, como la que tuvo Newman cuando se posicionó en campo ajeno.

“Aprovechamos las que tuvimos, pero no me quedé con una sensación tan buena. Creo que jugamos bien, pero siento que nos costó imponernos en varios aspectos del juego. Nos costó mucho la defensa de maul. Aprovechamos las que tuvimos y por eso se dio un resultado tan abultado, pero no sé si realmente marcó lo que fue el partido”, admitió Gutiérrez Taboada, que suma 66 tantos en el torneo y marcha segundo en la tabla de goleadores, por detrás de Manuel Nogués, hombre de Atlético del Rosario y autor de 77.

Compacto de la goleada de Newman a Pucará

Cuando aceleró, el local marcó claras diferencias. No necesitó tener demasiado la pelota ni generar muchas fases. Mostró una defensa sólida y ordenada con buenos tackles, y un ataque directo con ángulos de carrera que quebraron con facilidad a un Pucará endeble, al que está costándole este inicio de temporada: después de Buenos Aires CRC, es el conjunto que más tries recibió, 23.

Felipe Freyre abrió el marcador tras una buena asistencia de Gutiérrez Taboada. El centro fue una de las figuras por su desequilibrio en ataque y su rigor en defensa. En el período inaugural también marcaron Mateo Montoya, Bautista Daireaux y Juan Lanza, para una ventaja parcial de 31-17. “El primer tiempo nos costó. Sabíamos que jugaban muy bien por fuera y se nos metieron por dentro, con algún try de maul”, manifestó Luciano Borio, uno de los más experimentados, sobre los jugadores de Burzaco.

Bautista Daireaux consigue un try frente a Germán Klubus; "dásela al 15", rogaba una bandera al costado de la cancha, en alusión al fullback de Newman. Hernán Zenteno - LA NACION

“Fue complicado el primer tiempo. Pucará nos combatió mucho con los forwards y los backs, planteó un juego de canal 3 a canal 3, en el que la defensa nuestra tenía que abrirse mucho, y corrimos un montón”, analizó Jerónimo Ureta. El segunda línea convertido en octavo volvió a tener una gran actuación, sobre todo en la pelotas aéreas, al recibir las salidas. “Me divierte el cambio de puesto. Puedo tocar más la pelota, algo me gusta y es mi fuerte. Con el scrum que estamos teniendo es más fácil”, agregó.

En la segunda etapa Newman no dio lugar a una reacción de su rival. A los 20 ́minutos ya había marcado tres tries más, vía Jerónimo Ulloa –uno de los trymen del certamen–, Borio y Lanza, que en los últimos instantes sumó otro. El hijo del ex Puma Juan Lanza logró su primer hat-trick en la primera. Pucará nunca se metió en el partido, estuvo lejos en el resultado y apenas mostró buenas señales con el maul ofensivo, con el que generó sus tres tries: dos de Demián Fernández y uno de Germán Klubus. Con grandes ausencias (Manuel Montero, Lucas González Amorosino y Tomás Buckley), está errático en este comienzo de campeonato.

Sólo el SIC, en la primera fecha, con un jugador más durante gran parte del encuentro, logró sacarle un punto de bonus defensivo al entonado Newman, que sumó 28 de las 30 unidades posibles en la tabla, o sea, 93,3%. Antes de su fecha libre, tiene una marcha casi perfecta. Con una base de varias temporadas y jóvenes que aportan energía, por ahora no se detiene ante nadie en la URBA. Los playoffs, su cuenta largamente pendiente, parecen esperarlo. Pero falta un buen rato para eso todavía.

La enormidad del segunda línea Tomás Ureta se abre paso en Benavídez; Pucará presionó en el primer tiempo a Newman, pero la segunda mitad fue demasiado despareja. Hernán Zenteno - LA NACION

Síntesis de Newman 60 vs. Pucará 24