Se respiró otro ambiente en Cardiff. El batacazo de Gales sobre los All Blacks de siete días atrás renovó la ilusión de un país de rugby, que volvió a congregar a sus hinchas en el mítico Principality Stadium. Sin embargo, no aprovechó el envión. Australia se impuso por 29-26, cortó una serie de cuatro derrotas y superó a Argentina al saltar al tercer puesto del grupo Sur. Francia y Sudáfrica lucharán por la corona del Nations Championship.

Los Wallabies le pusieron freno al impulso del Dragón en un partido en el que prevalecieron su jerarquía ofensiva y su eficacia; en sus nueve ingresos a los 22 metros ajenos anotó cuatro tries, mientras que el local entró 20 veces a la zona roja y marcó la misma cantidad. El penal de Carter Gordon a siete minutos del final liquidó el encuentro, más allá de un descuento de Ryan Elías sobre el cierre. “Esta semana logramos que nuestro ataque funcionara y eso nos ayudó a anotar puntos”, señaló Harry Wilson, el capitán oceánico, que salió reemplazado a pocos minutos del final.

Gran try de Gales desde un line-out

El país que recibirá la Copa del Mundo el año que viene necesitaba imperiosamente una victoria para cortar esa racha de caídas en fila. “Ganar hoy nos da mucha confianza para la semana que viene y queremos terminar con fuerza. Queremos salir a la cancha y conseguir una victoria para cerrar el año con un broche de oro y dar un gran salto hacia 2027”, agregó el octavo.

Los australiano llegaron estar al frente por 19-7 gracias a tries de Taniela Tupou, Brandom Paenga-Amosa y Max Jorgensen. Pero el local, con su orgullo y apoyado por un público efervescente, lo dio vuelta en pocos minutos, con conquistas de Dewi Lake y Blair Murray, esta último, una joyita: se juntaron los tres del fondo con un quiebre de Louis Rees-Zammit, hubo un pase a Josh Adams y una asistencia de este al talentoso fullback, que levantó a la gente en varias intervenciones durante el partido. No obstante, el visitante se puso al frente nuevamente a través de Len Ikitau, para empezar a definir la victoria en la fría noche de Cardiff.

Compacto de Gales 26 vs. Australia 29

Con la derrota de los Pumas a manos de Francia, los conducidos por Less Kiss treparon a la tercera ubicación del Sur y lucharán por el quinto puesto general del Nations, frente a Irlanda. En su primera realización, el torneo que solamente cruzó a conjuntos de un hemisferio con equipos del otro, evidencia supremacía de las selecciones de la Zona Norte: en total consiguieron 22 triunfos contra 14 del Sur en los 36 partidos de la fase de grupos. Además, hubo 170 tries y 1150 puntos de los equipos del Seis Naciones contra 139 conquistas y 963 tantos de sus adversarios. En noviembre, la superioridad del Norte se agrandó, con 13 victorias y 5 caídas.

🏉 NATIONS CHAMPIONSHIP 2026 | ROUND 6 RESULTS



THE NORTHERN SERIES IS COMPLETE!



Six rounds done and dusted! With the Northern Series wrapped up, all eyes now turn to next weekend's finals, where the overall champions will be crowned.#NationsChampionship #RugbyUnion… pic.twitter.com/AXryTS6NXf — Two Halves (@twohalves2h) November 22, 2026

El próximo fin de semana se emparejarán respectivamente selecciones de las dos zonas, según el puesto en su grupo. Habrá seis enfrentamientos en tres días en Londres; la final será protagonizada por Francia y Sudáfrica, el domingo 29 a las 13.40 de Argentina. Ese día, a partir de las 10.10, los Pumas se medirán con Escocia, también cuarto, pero del grupo del Norte, por el séptimo puesto general. La fecha decisiva será abierta el viernes a las 13.40 por Italia y Fiji, los peores del campeonato. Volverán a verse las caras luego de seis días, tras el triunfo del conjunto isleño por 21-16 sobre los conducidos por Gonzalo Quesada, que este sábado dispuso el estreno de Domingo Miotti; el tucumano salió lesionado. También el viernes, pero desde las 17.10, Irlanda se enfrentará con Australia por el quinto lugar.

En el sábado 28 Gales jugará contra Japón a las 10.10. El duelo servirá como antesala de otro plato fuerte en Twickenham: Inglaterra, el local, volverá a confrontar con Nueva Zelanda, una semana después de la mayor goleada de su historia a los hombres de negro. Un gran desafío como para reafirmar su crecimiento de noviembre. La Catedral del Rugby será el escenario de las definiciones del Nations Championship, en el cierre del año internacional en el que anotará su nombre Francia o Sudáfrica como primer campeón.