Se empieza a bajar la persiana de la temporada del rugby internacional de selecciones. El epicentro es Twickenham, la catedral del rugby inglés, que este viernes dejó ver varios huecos en las tribunas, en dos duelos que confirman el dominio de los europeos en la primera versión del Nations Championship: Irlanda derrotó por 38-14 a Australia y consiguió el 5º lugar, e Italia derrotó a Fiji por 23-21 y escapó del último puesto.

Irlanda reafirma sus mejoras en el 2026, tras dos años a los tumbos, con una evolución palpable desde el Seis Naciones que se sostuvo en este certamen. Tras la contundente derrota a manos de Francia en el torneo europeo, ganó 10 de los 11 encuentros, de la mano de un grupo de jugadores experimentados que subsisten y varios jóvenes que irrumpieron y están afianzándose en el primer nivel. Entre ellos está Sam Prendergast, una de las apuestas post Mundial Francia 2023, que coronó una gran serie de noviembre.

Sam Prendergast patea y pone a jugar a Irlanda en el Nations Championship, donde su selección vapuleó a la de Australia en Twickenham Alastair Grant - AP

El apertura de 23 años creció en el manejo de los tiempos del juego de su equipo. Aún con margen de mejora, adquirió cierta madurez para tomar decisiones correctas. Frente a los Wallabies se lo observó muy participativo en los ataques y preciso en los lanzamientos en un seleccionado que construyó la victoria de menor a mayor. Irlanda mpezó sin posesión y un try abajo, pero en sus primeras incursiones golpeó y derrumbó el espíritu de un rival que no reaccionó. Los tries de Robbie Henshaw y Nick Timoney lo pusieron al frente antes del entretiempo con un parcial de 17-7.

Una asistencia de Prendergast a Robert Baloucoune (otra de las buenas apariciones en el Trébol) en el inicio de la segunda etapa le dio un envión al conjunto conducido por Andy Farrell, que se hizo fuerte en defensa: completó 214 tackles y concedió apenas ocho penales. Andrew Porter (24), Tadhg Beirne (23), Ronan Kelleher (22) y Timoney (20) fueron los líderes en el rubro defensivo.

Irlanda se quedó con el triunfo ante Australia en el Nations Championship, en Twickenham; un triunfo sólido, sin festejos desmedidos Alastair Grant - AP

Australia no encontró los caminos, fue excesivamente frontal en los últimos metros y se topó con una pared verde. Con el pasar de los minutos fue perdiendo energía. Por cierto, la falta de intensidad fue una constante en los primeros dos partidos de la fecha final; jugar cuatro fines de semana consecutivos en este nivel produce un desgaste imposible de disimular.

Los Wallabies continúan en un rendimiento decreciente a prácticamente diez meses de ser los anfitriones del Mundial. En su primer año al mando de la selección, Les Kiss no consigue engranar rendimientos regulares consecutivo. Tampoco logra consolidar una pareja de medios confiable. Esta vez empezaron Carter Gordon y Kalani Thomas, y en el segundo tiempo el entrenador recurrió a un veterano, Kurtley Beale, como centro. Pronto a cumplir 38 años, el polifuncional back regresó al plano internacional luego de cinco temporadas. Un reflejo de la actualidad de una selección que no encuentra el rumbo y cerró la temporada con seis victorias, seis derrotas y un empate.

Lo mejor del triunfo de Irlanda

El inicio del fin de semana de finales, que terminará el domingo con el choque entre Francia y Sudáfrica, que determinará al campeón, continúa una línea de dominio de las selecciones del norte: en los duelos mano a mano del Nations Championship tienen un saldo favorable de 24-14, con cuatro encuentros por jugar. Una cifra que resuena y se explica a partir del bajo rendimiento de los Wallabies y los Pumas, las secuelas que dejaron los cuatro enfrentamientos entre los All Blacks y los Springboks y las deficiencias de Japón y Fiji, los invitados a la fiesta. Fiji, por ejemplo, jugó los seis partidos del grupo en condición de visitante. También se justifica desde la evolución de los equipos del Seis Naciones, la mayoría en línea ascendente. Como Irlanda, que en 2027 buscará romper la pared de los cuartos de final en una Copa del Mundo.

Síntesis de Irlanda 38 vs. Australia 14

Irlanda: Hugo Keenan; Robert Baloucoune, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey y Jacob Stockdale; Sam Prendergast y Jamison Gibson-Park; Josh van der Flier, Nick Timoney y Ryan Baird; Tadhg Beirne (capitán) y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Rónan Kelleher y Andrew Porter.

Hugo Keenan; Robert Baloucoune, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey y Jacob Stockdale; Sam Prendergast y Jamison Gibson-Park; Josh van der Flier, Nick Timoney y Ryan Baird; Tadhg Beirne (capitán) y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Rónan Kelleher y Andrew Porter. Cambios: ST: 13 minutos, James McNabney por van der Flier; 14, Ciaran Frawley por Baloucoune; 16, James Ryan por McCarthy; 19, Bundee Aki por Henshaw; 23m, Tom Stewart por Kelleher y Tomas Clarkson por Furlong, y 34, Tom O´Toole por Porter y Nathan Doak por Gibson-Park.

ST: 13 minutos, James McNabney por van der Flier; 14, Ciaran Frawley por Baloucoune; 16, James Ryan por McCarthy; 19, Bundee Aki por Henshaw; 23m, Tom Stewart por Kelleher y Tomas Clarkson por Furlong, y 34, Tom O´Toole por Porter y Nathan Doak por Gibson-Park. Entrenador: Andy Farrell.

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y James Ramm,; Carter Gordon y Kalani Thomas; Carlo Tizzano, Rob Valetini y Tom Hooper; Jeremy Williams y Josh Canham; Allan Alaalatoa (capitán), Brandon Paenga-Amosa y Isaac Kailea.

Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y James Ramm,; Carter Gordon y Kalani Thomas; Carlo Tizzano, Rob Valetini y Tom Hooper; Jeremy Williams y Josh Canham; Allan Alaalatoa (capitán), Brandon Paenga-Amosa y Isaac Kailea. Cambios: PT, 29 minutos, Kurtley Beale por Jorgensen. ST: 4, Angus Bell por Kailea; 13, Josh Nasser por Paenga-Amosa, Taniel Tupou Alaalatoa, Harry Wilson por Valetini y Fraser McReight por Tizzano; 23, Lachlan Shaw por Canham, y 34, Teddy Wilson por Thomas.

PT, 29 minutos, Kurtley Beale por Jorgensen. ST: 4, Angus Bell por Kailea; 13, Josh Nasser por Paenga-Amosa, Taniel Tupou Alaalatoa, Harry Wilson por Valetini y Fraser McReight por Tizzano; 23, Lachlan Shaw por Canham, y 34, Teddy Wilson por Thomas. Entrenador: Les Kiss.

Primer tiempo: 22 minutos, gol de Gordon por try de Williams (A); 25, gol de Prendergast por try de Henshaw (I); 37, gol de Prendergast por try de Timoney (I), y 42, penal de Prendergast (I). Resultado parcial: Irlanda 17 vs. Australia 7.

22 minutos, gol de Gordon por try de Williams (A); 25, gol de Prendergast por try de Henshaw (I); 37, gol de Prendergast por try de Timoney (I), y 42, penal de Prendergast (I). Irlanda 17 vs. Australia 7. Segundo tiempo: 3 minutos, gol de Prendergast por try de Baloucoune (I); 15, gol de Gordon por try de Thomas (A); 33, gol de Prendergast por try de James McNabney (I), y 40, gol de Prendergast por try de James McNabney (I). Resultado parcial: Irlanda 21 vs. Australia 7.

3 minutos, gol de Prendergast por try de Baloucoune (I); 15, gol de Gordon por try de Thomas (A); 33, gol de Prendergast por try de James McNabney (I), y 40, gol de Prendergast por try de James McNabney (I). Irlanda 21 vs. Australia 7. Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia).

Nika Amashukeli (Georgia). Estadio: Twickenham, Londres.

Ange Capuozzo resiste el tacle del fijiano Iosefo Masi durante un avance de la selección de Italia en el Nations Championship, en Twickenham, por el noveno puesto Alastair Grant - AP

Italia derrotó a Fiji y evitó el último lugar

La selección entrenada por Gonzalo Quesada se desquitó ante Fiji y logró su primera victoria en la competencia. Con el triunfo por 23-21 cortó una racha de seis derrotas seguidas y terminó con una sonrisa, aunque con cierta preocupación por un nivel pobre en todo el torneo. Un plantel diezmado por las lesiones en noviembre, pero que no terminan de justificar un estancamiento que frena la evolución que había evidenciado la Azzurra desde la asunción de Quesada.

Compacto de Italia 23 vs. Fiji 21

Los errores de Fiji (sufrió 20 pérdidas), la puntería de Tomasso Allan y el trabajo en el piso de Manuel Zuliani, Ross Vincent y Lorenzo Cannone fueron las claves de un triunfo apretado ante un adversario que en varios tramos mostró un rugby desfachatado, fiel a su estilo. El tercer try de la tarde apoyado por Kitione Salawa es una obra de arte, digo del ADN fijiano.