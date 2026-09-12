Newman, intratable: venció a Regatas e igualó una racha histórica en el siglo XXI

Con la paciencia de un santo, Newman fue percutiendo una defensa que se fue resquebrajando y terminó cediendo ante la insistencia del mejor equipo del rugby de Buenos Aires. El último campeón goza los partidos con un rugby serio, sostenido en un ataque fluido, carreras fuertes y una defensa férrea. Luego de asegurarse la clasificación a las semifinales hace una semana, no detiene su andar ganador; el triunfo 40-17 sobre Regatas Bella Vista fue el 19° de manera consecutiva y aún restan cuatro fechas para el cierre de la temporada regular.

“Claramente no lo esperábamos”, admite Santiago Piccaluga, el head coach, cuando LA NACION le menciona la cifra de éxitos en fila. “Tenemos que disfrutarlo. Es importante entender el lugar en el que estamos, es algo extraordinario: es nuevo para el club y lo tenemos que atravesar con mucha humildad y esforzándonos para ser cada vez mejores. Ni cerca me lo esperaba, pero si trabajamos fuerte para que las cosas salgan bien”, agregó el entrenador, tras una jornada fría, ventosa y nublada en Benavídez.

Newman vs. Regatas Bella Vista Hernán Zenteno - La Nación

La victoria ante Regatas Bella Vista marcó un hito en el siglo XXI; Newman es el segundo equipo que logra ganar 19 partidos consecutivos, luego de Alumni, que lo hizo entre las temporadas 2001 y 2002, y perdió ese invicto ante el SIC. Para contextualizar, superó la larga racha de Hindú, el club más exitoso en los últimos 30 años, que cosechó 18 en el 2005 y también entre 2015 y 2016. No obstante, la serie de más encuentros invictos en este siglo sigue en poder del SIC, con 33 cotejos entre 2001 y 2003, aunque con dos empates en el medio.

El récord de Newman se agiganta con la marcada paridad que reina en la máxima categoría de la URBA, con 14 equipos en lugar de los 24 habituales hasta 2016. Fecha tras fecha se renueva y se las ingenia, con distintas herramientas, para superar a sus rivales. De los 19 éxitos, en 14 no le permitió a su adversario sumar el punto bonus defensivo.

Newman vs. Regatas Bella Vista Hernán Zenteno - La Nación

Este equipo de Newman, que en el 2025 se consagró campeón por primera vez en sus 50 años de historia, amenaza con marcar una era en el rugby de Buenos Aires. De sus últimos 37 compromisos, ganó 35. Uno de los factores decisivos es la calidad y la cantidad de jugadores en el plantel superior: es uno de los pocos clubes que realiza modificaciones estratégicas todas las fechas para dosificar las cargas físicas. En 22 jornadas nunca repitió equipo. Este sábado, por ejemplo, Gonzalo Gutiérrez Taboada, el emblema del club, tuvo descanso y observó a sus compañeros junto al staff. “Nosotros intentamos rotar mucho. Toda la planificación la hacemos en las fechas libres: vamos analizando las cargas de los jugadores y a partir de ahí rotamos. Somos conscientes que, si en un torneo tan largo un jugador juega tantos minutos seguidos, probablemente tenga un rendimiento menor al que está afuera. Es importante mantener a todos activos y motivados”, subrayó Piccaluga.

Claro está, Newman se sostiene con un plantel amplio y profundo que le permite cambiar sin resentir la estructura. La intermedia también se consagró campeona en el 2025 y hoy marcha puntera. A cuatro fechas del final, de la primera a la preintermedia E, incluida la menores de 22, se estarían clasificando a las semifinales. Los de abajo empujan a los de arriba y eso es clave para que no exista el concepto “relajación”.

Newman vs. Regatas Bella Vista Hernán Zenteno - La Nación

Ante Regatas, a Newman le costó casi media hora destrabar la defensa rival. El visitante se puso arriba rápidamente con un try de Santiago Cordero, pero luego le costó hilvanar secuencias en ataque producto de su line deficitario. El local marcó sus 40 puntos en un lapso de 26 minutos. Cuando Joaquín De la Vega rompió el cero, empezaron a acumularse las situaciones. Juan Bautista Daireaux, tras un pase de Francisco Lascombres y Bautista Bosch, dejaron a su equipo arriba 21-10 al entretiempo. Jerónimo Ulloa aumentó la diferencia al comienzo de la segunda etapa, mientras que Beltrán Salese marcó el suyo de casi todas las fechas; el hooker acumula 20 en la temporada e igualó a Beltrán Landivar, de Regatas, como el trymen del certamen. Rodrigo Díaz de Vivar ingresó en el segundo tiempo y le puso el broche a una goleada categórica que pudo haber sido por mayor diferencia. Florencio Llerena, reemplazante de Gutiérrez Taboada, manejó a la perfección el ritmo de su equipo y aportó 10 puntos con el pie.

Lo mejor del partido

El próximo sábado habrá fecha libre, la última de la temporada regular. Mientras CASI, Alumni y SIC, Hindú y Los Tilos luchan cabeza a cabeza por los tres lugares restantes de las semifinales, Newman sigue a su ritmo. Crece en el juego, se consolida como candidato y le quedan cuatro partidos más para afianzar las bases de cara a los play-off. “No teníamos el objetivo numérico de clasificar, si de mejorar. Este era un año muy importante porque empezamos donde nunca habíamos empezado. Volvimos a conectar con el trabajo, el esfuerzo y las cosas se fueron dando. De acá a fin de año lo más importante es disfrutar: seguir disfrutando del juego y saber que hay aspectos en los que podemos dar más”, resumió Piccaluga, la cabeza de un equipo que ya es historia.

La síntesis del partido

Newman: Juan Bautista Daireaux; Justo Ortiz Basualdo, Simón Prince, Benjamín Lanfranco y Jerónimo Ulloa; Florencio Llerena y Lucas Marguery; Jerónimo Ureta, Joaquín de la Vega y Mateo Montoya (capitán); Francisco Lascombes y Pablo Cardinal; Bautista Bosch, Beltrán Salese y Miguel Prince.

Cambios. ST: Rodrigo Díaz de Vivar por De la Vega; 11′, Teófilo Mackinlay por Salese, Alejandro Urtubey por Cardinal y Santiago Marolda por Ortiz Basualdo; 20′, Isidro Bosch por Miguel Prince y Luciano Borio por Bautista Bosch, y 37′, Lucas Nava por Marguery y José Hardoy por Llerena.

Entrenadores: Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O’Connor.

Regatas Bella Vista: Santiago Cordero; Felipe Rugolo, Francisco Pisani, Juan Cruz Corso y Enrique Camerlinckx; José De la Torre y Marcos Joseph; Tomás Sanguinetti, Felipe Camerlinckx (capitán) y Lucas Gobet; Marcelo Toledo y Valentín Sanguinetti; Bautista Solveyra, Beltrán Landívar y Diego Torres Agüero.

Cambios. PT: 39’, Tomás Castro Feijoo por Solveyra. ST: 11′, Agustín García Campos por Toledo; 17′, Fabrizio Cebrón por Torres Agüero, y 22′, Mateo Camerlickx por Corso y Justo Camerlinckx por De la Torre.

Entrenadores: Joaquín y Matías Fernández Gil, Matías Bodino, Santiago Camerkinckx y Fernando Tamburrino.

Primer tiempo: 6 minutos, gol de De La Torre por try de Cordero (R); 29′, gol de Llerena por try de De La Vega (N); 32′, gol de Llerena por try de Daireaux (N); 39′, penal de De la Torre (R), y 42′, gol de Llerena por try de Bosch (N). Resultado parcial: Newman 21 vs. Regatas 10.

Segundo tiempo: 1′, gol de Llerena por try de Ulloa (N); 10′, gol de Llerena por try de Salese (N); 15′, try de Díaz de Vivar (N); 39′, gol de Justo Camerlinckx por try de Rugolo (R). Resultado parcial: Newman 19 vs. Regatas 7.

Amonestados: 9′, Gobet (R), y 32′, Díaz de Vivar (N).

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Intermedia: Newman 45 vs. Regatas 10

Cancha: Newman.