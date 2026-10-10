Newman venció a CASI en San Isidro y su impresionante campaña tiene 90% de efectividad

El campeón luce gallardamente la corona que tanto le costó conseguir. Cincuenta años, toda su vida. Y ahora, orgulloso y señorial, se pasea a ritmo firme y sostenido por todas las canchas del rugby de Buenos Aires. Exhibe autoridad y elegancia a cada paso. Nada ni nadie logra detenerlo. No hay adversario que lo amedrente, barrera que lo frene, ni obstáculo complejo de superar. Marcha holgado. Y con estilo. Recogiendo aplausos del público propio y admiración de los hinchas ajenos.

Es Newman, el mejor equipo del año -de varios años, en rigor, por más que se haya consagrado recién en la temporada pasada–, que en la penúltima fecha de la etapa regular del Top 14 de URBA venció por 37-27 al encumbrado Atlético de San Isidro, como visitante. La Academia, escolta pero ahora a la par de Alumni en puntos, se sitúa a 22 del líder, un abismo de diferencia. Llegó con el espíritu fortalecido al encuentro con el Cardenal tras su impactante victoria en el clásico sobre SIC. Pero con Newman no pudo. Nadie puede.

Cada sábado termina con alegría para el campeón de Buenos Aires, después de un triunfo y una exhibición de alto rugby. Manuel Cortina - LA NACION

¿Podrá alguno en lo que resta de la competencia? Los playoffs, por cierto, son distintos a la rueda regular, pero eso que tanto le costaba a Newman ya fue quebrado. El equipo bordó había perdido cinco partidos eliminatorios seguidos por un punto; en 2025 mandó a la papelera de reciclaje esa deuda y se coronó más que merecidamente.

La victoria de este sábado en la Catedral es la número 24 en las 25 fechas, y la 22ª consecutiva, del vigente campeón. En lo que se lleva jugado del torneo de 2026, una sola vez Newman salió cabizbajo de una cancha. Sucedió lejos en el tiempo, cuando por la tercera jornada San Isidro Club consiguió derrotarlo por 37-10 en Benavídez. Aquel traspié advirtió al León, que luego de ese 28 de marzo puso en fila a todos los rivales hasta este récord de efectividad en el Top 14. Que incluye un récord de puntos, estos 108 sobre 120 posibles, con una impresionante proporción de 90%.

Tiene tanta holgura la campaña de Newman que ahora es difícil identificar titulares y suplentes. Pablo Elías - LA NACION

Clasificado semifinalista con cinco fechas de anticipación (34-19 a La Plata en Gonnet, por la 21ª), a partir de eso rota jugadores, para cuidar a todos. Hay una idea, una planificación, una convicción. Y, por supuesto, un plantel rico en calidad y cantidad que le permite hacer cambios y seguir funcionando como un relojito. En Newman no se cansan de decir que esto no es un suceso repentino, una mera racha ni una camada especial de jugadores, sino que es fruto de un largo proceso.

Compacto de CASI 27 vs. Newman 37

Queda una jornada regular, en la que Newman recibirá a CUBA. Le restan unos pasos, los más importantes, para una nueva consagración. La modalidad de playoffs lo obliga a revalidar sus pergaminos. Cuando llegue el momento de las semifinales deberá volcar en la cancha su rugby contundente y estético para volver a coronarse. Falta. Por el momento, el campeón desfila glamorosamente, con autoridad y elegancia a cada paso.