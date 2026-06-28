Newman venció a CUBA y estiró su ventaja en el Top 14 con el talento de Gonzalo Gutiérrez Taboada

Nadie detiene su impulso. Aun en días en que no brilla, Newman encuentra soluciones para ganar y estira la brecha contra los de abajo. Con el 31-25 a CUBA en Villa de Mayo terminó la primera rueda del Top 14 de URBA como único líder, con 12 victorias en 13 fechas y una importante ventaja de 16 puntos sobre el quinto de la tabla en la máxima categoría del rugby de Buenos Aires.

El campeón, además, se da el gusto de rotar jugadores y variar a los titulares, una costumbre en los últimos años: su rico plantel y su exitoso andar le permiten modificar nombres y regular cargas físicas sin que se resienta la estructura. En el triunfo sobre CUBA ingresaron desde el banco Bautista Bosch, Rodrigo Díaz de Vivar, Benjamín Lanfranco y Beltrán Salese, que no jugaron en la intermedia. Los tres primeros son parte importante del campeón, y el último es el tryman del Top 14. Con la de este sábado, el hooker suma 11 conquistas.

Santiago Uriarte y Francisco Garoby ya padecen la patada, que acaba de salir, del certero Gonzalo Gutiérrez Taboada, un suplicio para los adversarios en el torneo de URBA. Rodrigo Néspolo

Newman no lució en plenitud en Villa de Mayo. Estuvo errático en los lanzamientos, no obtuvo line-outs propios de calidad y perdió la posesión en reiteradas ocasiones. “Fue un partido irregular; sufrimos muchas pérdidas. Perdimos pelotas fáciles, con errores no forzados que un equipo como CUBA convierte en puntos”, admitió Gonzalo Gutiérrez Taboada. “Fue incómodo, pero lo sacamos adelante. Está bueno que, lejos de nuestra mejor versión, logremos ganar estos partidos”, añadió el 10, que en la semana cumplió 39 años.

Además de conservar un pie exquisito y tener en la cabeza el mapa de la cancha, el apertura no pierde explosividad y sigue marcando la diferencia al encontrar huecos en la defensa, con quiebres como el del primer try del partido, en el que le cedió la pelota a Justo Ortiz Basualdo. En este Newman que suele hacer rotar nombres, Gutiérrez Taboada es el único integrante que protagonizó todos los partidos como titular y, cuando salió reemplazado, lo hizo en los minutos finales y con el resultado resuelto.

Mateo Montoya festeja su try, que Newman necesitó para vencer a CUBA en Villa de Mayo; el defensor de la corona no jugó lo bien que puede, pero aun así su rugby le alcanza en algunos partidos. Rodrigo Néspolo

El duelo fue tan cambiante como atractivo. Luego del try de Ortiz Basualdo, CUBA reaccionó con conquistas de sus wingers, Pedro Castro Nevares (acumula ocho en el año) y Joaquín Ezcurra, debutante absoluto. El local generó buenos movimientos en ataque con los lanzamientos de Valentín Mastroizzi, pero le faltó fineza en los últimos metros y falló en el hilera; en total perdió siete lines propios, la mayoría, en campo ajeno. Newman, en cambio, fue letal cuando atacó profundo. Los tries de Mateo Montoya, Manuel Lozano y Salese fueron similares, con percusión cerca de los rucks. “El pick and go no suele ser un punto fuerte nuestro pero en este partido salió bien”, destacó Gutiérrez Taboada.

CUBA ganó apenas cuatro de los 13 partidos de la ronda inicial y definitivamente se aleja de los que luchan arriba por alcanzar las semifinales. No obstante, creció en volumen de juego y en 2026 genera más oportunidades en ataque. Su gran estandarte sigue siendo Benito Ortiz de Rozas, siempre elusivo cuando entra en contacto con la pelota, y frente a Newman se destacó Felipe De la Vega, en una tarde especial para él, en la que se enfrentó con su hermano Joaquín. La inexperiencia para controlar los partidos, la ineficacia en las formaciones fijas y los vaivenes en la defensa le hicieron perder partidos cerrados: de las nueve derrotas en la temporada, en ocho se llevó el punto de bonus por perder por menos de siete puntos.

Franco Longinotti tacklea a Benito Ortiz de Rozas y salta Félix Corleto; CUBA suele perder los encuentros cerrados. Rodrigo Néspolo

Newman es la contracara. La conquista de 2025 no lo relajó, sino que lo potenció y lo hace destrabar encuentros adversos. Con 12 triunfos en los 13 compromisos, se perfila como para estar nuevamente en las semifinales, cómodo con el colchón de 16 unidades sobre Alumni, el quinto. Luego de un descanso por parte de sus campeones del Súper Rugby Américas y hombres de Pampas, en la próxima fecha contará con Lucas Marguery, Faustino Santarelli y Jerónimo Ulloa. Además, Santiago Marolda, proveniente de Peñarol, jugó en la intermedia este sábado y cerró la victoria ante CUBA con un try.

Compacto del éxito de Newman en Villa de Mayo

“Estamos felices de que van a incorporarse cuatro jugadorazos para seguir agrandando el grupo. Newman viene haciendo un trabajo muy bueno en todo el plantel, que para torneos tan largos es fundamental. Los que más plantel tienen son los que más se sostienen”, destacó Gutiérrez Taboada, el líder de un equipo que, por el momento, parece andar en piloto automático.

Síntesis de CUBA 25 vs. Newman 31