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Newman venció a CUBA y estiró su ventaja en el Top 14 con el talento de Gonzalo Gutiérrez Taboada
En Villa de Mayo, el campeón logró su décima victoria seguida; en la próxima fecha recuperará a los campeones del Súper Rugby Américas
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Nadie detiene su impulso. Aun en días en que no brilla, Newman encuentra soluciones para ganar y estira la brecha contra los de abajo. Con el 31-25 a CUBA en Villa de Mayo terminó la primera rueda del Top 14 de URBA como único líder, con 12 victorias en 13 fechas y una importante ventaja de 16 puntos sobre el quinto de la tabla en la máxima categoría del rugby de Buenos Aires.
El campeón, además, se da el gusto de rotar jugadores y variar a los titulares, una costumbre en los últimos años: su rico plantel y su exitoso andar le permiten modificar nombres y regular cargas físicas sin que se resienta la estructura. En el triunfo sobre CUBA ingresaron desde el banco Bautista Bosch, Rodrigo Díaz de Vivar, Benjamín Lanfranco y Beltrán Salese, que no jugaron en la intermedia. Los tres primeros son parte importante del campeón, y el último es el tryman del Top 14. Con la de este sábado, el hooker suma 11 conquistas.
Newman no lució en plenitud en Villa de Mayo. Estuvo errático en los lanzamientos, no obtuvo line-outs propios de calidad y perdió la posesión en reiteradas ocasiones. “Fue un partido irregular; sufrimos muchas pérdidas. Perdimos pelotas fáciles, con errores no forzados que un equipo como CUBA convierte en puntos”, admitió Gonzalo Gutiérrez Taboada. “Fue incómodo, pero lo sacamos adelante. Está bueno que, lejos de nuestra mejor versión, logremos ganar estos partidos”, añadió el 10, que en la semana cumplió 39 años.
Además de conservar un pie exquisito y tener en la cabeza el mapa de la cancha, el apertura no pierde explosividad y sigue marcando la diferencia al encontrar huecos en la defensa, con quiebres como el del primer try del partido, en el que le cedió la pelota a Justo Ortiz Basualdo. En este Newman que suele hacer rotar nombres, Gutiérrez Taboada es el único integrante que protagonizó todos los partidos como titular y, cuando salió reemplazado, lo hizo en los minutos finales y con el resultado resuelto.
El duelo fue tan cambiante como atractivo. Luego del try de Ortiz Basualdo, CUBA reaccionó con conquistas de sus wingers, Pedro Castro Nevares (acumula ocho en el año) y Joaquín Ezcurra, debutante absoluto. El local generó buenos movimientos en ataque con los lanzamientos de Valentín Mastroizzi, pero le faltó fineza en los últimos metros y falló en el hilera; en total perdió siete lines propios, la mayoría, en campo ajeno. Newman, en cambio, fue letal cuando atacó profundo. Los tries de Mateo Montoya, Manuel Lozano y Salese fueron similares, con percusión cerca de los rucks. “El pick and go no suele ser un punto fuerte nuestro pero en este partido salió bien”, destacó Gutiérrez Taboada.
CUBA ganó apenas cuatro de los 13 partidos de la ronda inicial y definitivamente se aleja de los que luchan arriba por alcanzar las semifinales. No obstante, creció en volumen de juego y en 2026 genera más oportunidades en ataque. Su gran estandarte sigue siendo Benito Ortiz de Rozas, siempre elusivo cuando entra en contacto con la pelota, y frente a Newman se destacó Felipe De la Vega, en una tarde especial para él, en la que se enfrentó con su hermano Joaquín. La inexperiencia para controlar los partidos, la ineficacia en las formaciones fijas y los vaivenes en la defensa le hicieron perder partidos cerrados: de las nueve derrotas en la temporada, en ocho se llevó el punto de bonus por perder por menos de siete puntos.
Newman es la contracara. La conquista de 2025 no lo relajó, sino que lo potenció y lo hace destrabar encuentros adversos. Con 12 triunfos en los 13 compromisos, se perfila como para estar nuevamente en las semifinales, cómodo con el colchón de 16 unidades sobre Alumni, el quinto. Luego de un descanso por parte de sus campeones del Súper Rugby Américas y hombres de Pampas, en la próxima fecha contará con Lucas Marguery, Faustino Santarelli y Jerónimo Ulloa. Además, Santiago Marolda, proveniente de Peñarol, jugó en la intermedia este sábado y cerró la victoria ante CUBA con un try.
Compacto del éxito de Newman en Villa de Mayo
“Estamos felices de que van a incorporarse cuatro jugadorazos para seguir agrandando el grupo. Newman viene haciendo un trabajo muy bueno en todo el plantel, que para torneos tan largos es fundamental. Los que más plantel tienen son los que más se sostienen”, destacó Gutiérrez Taboada, el líder de un equipo que, por el momento, parece andar en piloto automático.
Síntesis de CUBA 25 vs. Newman 31
- CUBA: Marcos Moroni; Joaquín Ezcurra, Marcos Eliçagaray, Felipe de la Vega (capitán) y Pedro Castro Nevares; Valentín Mastroizzi y Félix Corleto; Segundo Pisani, Benito Ortiz de Rozas y Lucas Campion; Santiago Uriarte y Santos Cayol; Francisco Garoby, Juan Pedro Garoby y Joaquín Yakiche.
- Cambios: ST, 30 minutos, Tomás Anderlic por Juan Pedro Garoby, Esteban Iribarne por Francisco Garoby y Jerónimo Vicetto por Yakiche.
- Entrenadores: Juan Capdepont, Fernando Díaz Alberdi y Gonzalo Begino.
- Newman: Juan Bautista Daireaux; Justo Ortiz Basualdo, Cruz Ulloa, Tomás Keena A y Franco Longinotti; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Nava; Paul Cardinal, Joaquín de la Vega y Mateo Montoya; Alejandro Urtubey (capitán) y Francisco Lascombes; Manuel Lozano, Fermín Perkins y Miguel Prince.
- Cambios: PT, 27 minutos, Benjamín Lanfranco A por Ortiz Basualdo; ST, 10, Bautista Bosch por Lozano, Rodrigo Díaz de Vivar por Lascombes y Beltrán Salese por Perkins, y 18, Bautista Bonasso por Urtubey.
- Entrenadores: Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza, Francisco Montoya y Patricio O’Connor.
- Primer tiempo: 6 minutos, penal de Gutiérrez Taboada (N); 8, gol de Gutiérrez Taboada por try de Ortiz Basualdo (N); 18, gol de Eliçagaray por try de Castro Nevares (CUBA); 23, try de Ezcurra (CUBA); 28, penal de Eliçagaray (C), y 34, gol de Gutiérrez Taboada por try de Montoya (N). Resultado parcial: CUBA 15 vs. Newman 17.
- Segundo tiempo: 9 minutos, gol de Gutiérrez Taboada por try de Lozano (N); 13, penal de Eliçagaray (C); 22, gol de Gutiérrez Taboada por try de Salese (N), y 39, gol de Eliçagaray por try de De la Vega (C). Amonestados: 30, Keena (N), y 35, Lanfranco (N). Resultado parcial: CUBA 10 vs. Newman 14.
- Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.
- Cancha: CUBA.
- Intermedia: CUBA 29 vs. Newman 55.
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