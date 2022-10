Newman vs. SIC, la segunda semifinal del Top 13: dos historias opuestas, dos estilos diferentes para determinar al rival de Hindú

escuchar

En un campeonato tan extenso, este Top 13 de URBA, Hindú fue el único que logró consistencia durante todo el 2022. Con picos altos, pero también con valles y con lapsos de irregularidad, Newman y SIC se clasificaron con comodidad para las instancias decisivas y este domingo en el CASI procurarán el pasaje a la final del rugby de Buenos Aires, a partir de las 16.10, con transmisión de ESPN 2 y la plataforma Star+. Uno, persiguiendo el sueño frustrado en varias ocasiones, y el otro, intentando agrandar su exitosa historia.

Newman, un habitué en esta instancia, tiene pendiente la cuenta de sostener en los playoffs sus buenos rendimientos de las etapas regulares. Lograr plasmar su volumen de juego en partidos que suelen ser más cerrados, friccionados y de menos espacios. Después de un arranque arrollador en las primeras seis fechas del torneo entró en una meseta, aunque logró resolver los momentos adversos. “Tuvimos algunos vaivenes. Si se va todo el año muy arriba, en algún momento puede pasar. Nosotros tuvimos algunas fallas en nuestro juego y perdimos partidos inexplicables, pero sirven para aprender y para poner foco en los errores. Quizás, si se viene de un año perfecto, en el momento en que se queman los papeles uno no sabe qué hacer. Ahora estamos más preparados”, analizó Joaquín De la Vega, octavo del Cardenal.

El tercera línea se incorporó en el tramo final del torneo de URBA luego de un muy buen año en Pumas 7s, como uno de los jugadores más regulares del seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora. “Este año disfruté mucho el seven, fue una gran experiencia. Pero tenía esa sensación de que me faltaba algo y el momento entre circuito y circuito extrañaba mucho jugar con el club. Me tocó ver desde afuera la semifinal del año pasado contra CUBA y me costó mucho. Hice un balance, me sinceré conmigo mismo y donde quería estar era acá, con el club. Desde julio venía pensándolo y hablé con los entrenadores para volver después del mundial”, explicó el jugador de 24 años.

Joaquín De la Vega, de 24 años y capitán de Newman en la semifinal de este sábado, se destacó durante el año en Pumas 7s pero ahora está enfocado en el trofeo de URBA. Fabian Marelli - LA NACION

Tras la Copa del Mundo de Ciudad del Cabo, De la Vega se puso a disposición y rápidamente se ganó un lugar por su explosión, su buen manejo de la base del scrum y por ser una garantía en el line-out. Se sumó a una estructura de forwards que tratará de neutralizar a la de SIC. “Son un equipo muy duro en el pack, intentan imponerse ahí. Les gusta mucho el maul. El juego va a fluir para el que domine con los forwards. Si frenamos el punto de encuentro y dominamos los contactos en defensa, el partido va a ser favorable”, analizó el octavo, que movió a Jerónimo Ureta, una de las figuras del campeonato, al puesto de ala.

El conjunto de Benavídez mostró mejoras en un pack que promedia más de 29 años, una edad alta en un torneo plagado de jóvenes. Pero su principal valor sigue siendo la línea de backs, que anotaron 62 de los 95 tries bordós en el año. Para esta semifinal no tendrán a su capitán, Lucas Marguery, uno de los que más ritmo le dan al juego. Su lugar será ocupado por Félix Branca.

La hinchada de San Isidro Club está acostumbrada a las alegrías; esta vez el equipo no es el favorito, pero los zanjeros saben conducirse en los playoffs. LA NACION/Hernan Zenteno

Por su parte, SIC llega en un momento bajo de rendimiento. A la caída en el clásico contra CASI se agregó una ante San Luis y la angustia de un triunfo corto sobre Pucará. El conjunto zanjero no contará por con el lesionado Lucas Rocha, un jugador clave en las formaciones fijas. Tiene como punto en favor un maul demoledor y una defensa que ofrece seguridad: en los 24 partidos fue el que menos tries recibió, 51. Dos aspectos que pueden ser vitales para este encuentro. Aun sin ser el candidato más fuerte, SIC tienen fundamentos como para pelear con cualquiera.

“En 2019 llegamos con la chapa de favoritos y, si bien terminamos campeones, hacerlo así es más difícil. En ésta no vamos como favoritos, pero la encaramos con la misma intensidad”, sostuvo Carlos Pirán, uno de los campeones de hace tres años, que también sufrió la apretada caída a manos de CUBA en la final de 2021. “No hay una espina del año pasado; se gana y se aprende. Vamos a tratar de mejorar en las cosas que hicimos mal para volver a jugar la final”, agregó el centro.

Carlos Pirán rumbo a un try; ataque, defensa y veteranía en el capitán de SIC, que esta tarde afrontará su tercera final en cuatro años. Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Newman tiene algunos argumentos en los cuales puede esperanzarse. Desde el regreso del rugby post cuarentena, ganó sus tres encuentros frente a SIC: 24-19 en 2021 y 36-30 y 17-10 en 2022. Le encontró la vuelta a un oponente contra el que terminó sonriendo en el único mano a mano de la historia entre sí desde que existe el sistema de playoffs. El 6-6 de 2008 lo clasificó para la final y fue la única vez, en siete intentos, en que el Cardenal superó la barrera. Esta tarde intentará dar otro golpe.

Las formaciones de la segunda semifinal

Juan Bautista Daireaux; Jerónimo Ulloa, Felipe Freyre, Tomás Keena y Agustín Gosio; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Félix Branca; Joaquín De la Vega, Miguel Urtubey y Jerónimo Ureta; Alejandro Urtubey (capitán) y Tomás Ureta; Luciano Borio, Marcelo Brandi y Alberto Porolli. Suplentes: Francisco Montoya, Florencio Llerena, Facundo Torello, Mateo Montoya, Pablo Fortín, Mariano Urtubey, Miguel Prince y Rodrigo Pueyrredón.

Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres y Javier Urtubey

Francisco González Capdevilla; Franco Moneta, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Tomás Meyrelles (capitán), Alejo Daireaux y Andrea Panzarini; Lucas Sommer y Marcos Borghi; Benjamín Chiappe, Ricardo Macchiavello y Marcos Piccinini. Suplentes: Jacinto Campbell, Santiago Pavlovsky, Mateo Albanese, Tomás Comissatti, Bautista Viero, Juan Pedro Olcese, Francisco Calandra e Ignacio Bottazini.

Entrenadores: Eduardo González Victorica, Federico Gallo, Federico Serra y Patricio Nealon.

Árbitro : Pablo Deluca

: Pablo Deluca Cancha: CASI.

CASI. Hora: 16.10.

16.10. TV: ESPN 2 y Star+.