Histórico para las Yaguaretés: el primer paso en el Championship del Circuito Mundial de Seven

Hace apenas 19 días estaban compitiendo en San Pablo, en un escenario que dista del lujoso Kai Tak Sports Park. Ésa es la nueva casa del Seven de Hong Kong, la etapa más tradicional del Circuito Mundial. Luego de un 2026 superlativo, las Yaguaretés tuvieron este jueves de Argentina, viernes del enclave asiático, su debut absoluto en la elite del seven. Se estrenaron en el SVNS World Championship, en el que procuran consolidarse en el primer nivel. En su debut perdieron por 29-14 frente a Francia, uno de los dos rivales del grupo que venían del SVNS 1, la división superior del tour.

El conjunto europeo marcó claras diferencias en la intensidad y el ritmo de juego. Cuando atacó profundo desniveló por fuera y Argentina no logró bajarle el rimo a un equipo que terminó cuarto en la temporada del SVNS 1 y supo plantarse ante Australia, una de las grandes potencias. A los 5 minutos las Yaguaretés perdían ya por 17-0, pero reaccionaron cuando ajustaron los pases. El primer try del descuento fue de Sofía González, todo un símbolo en el rugby femenino de Argentina. A sus 31 años es el gran emblema de este seleccionado, la más experimentada y la más dúctil a la hora de distribuir el juego y elegir los caminos por donde se ataca.

El try de Sofía González

👎🏻🐆 Derrota de Las Yaguaretés en su debut en la etapa de Hong Kong.



🆚🇫🇷 El seleccionado argentino cayó 29-14 frente a Francia.



⏰ Desde las 2:57hs enfrentarán a Estados Unidos



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González apoyó luego de una larga secuencia de pases y el conjunto sudamericano se fue al descanso abajo por 17-7. En la segunda etapa Josefina Padellaro, la única jugadora que se desempeña en el extranjero (AC Bobigny 93), acercó al equipo aun más. Pero Francia aprovechó un contraataque para reponer la magnitud de la ventaja y dominó el tramo final, con experiencia y oficio.

Las Yaguaretés dieron un salto exponencial en 2026. Se consagraron campeonas del Sudamericano y empezaron en el circuito en el SVNS 3, en Dubái. Allí culminaron segundas, lo que les valió la clasificación para el SVNS 2, en el que dieron el gran golpe: contra rivales con mayor rodaje, se consagraron campeonas en Nairobi, Kenia, y Montevideo, Uruguay; quedaron terceras en San Pablo y resultaron primeras en la tabla general, contra todos los pronósticos. El propio entrenador Nahuel García admitió, en un diálogo para LA NACION, que no esperaba semejante rendimiento: “Debo reconocer que el equipo dio más de lo que esperaba”, expresó.

El salteño García anticipó que el salto iba a ser grande respecto al SVNS 2. “Sabemos que puede haber momentos frustrantes, porque hay equipos más competitivos. Vamos a hacer todo lo posible para subirnos a esta intensidad y este exigencia. Es todo para ganar en términos de aprender. El objetivo es quedar entre los mejores ocho porque garantiza para la próxima temporada seis torneos contra los mejores del mundo, cosa que va requerir otra preparación”, enunció.

Compacto de Argentina 14 vs. Francia 29

La meta de las Yaguaretés es quedar en el top 8 del ranking una vez que finalicen los torneos de Hong Kong, Valladolid y Burdeos. Un desafío mayúsculo, pero no imposible. A esta primera etapa llegaron con el desgaste acumulado del SVNS 2, un viaje de más de 30 horas por parte de un plantel que no está acostumbrado a algo así y la inexperiencia de medirse con potencias. Luego de esta gira por Asia, podrán sacar conclusiones específicas de lo que van a necesitar para ser más competitivas en Europa.

El SVNS Word Championship está compuesto por 12 equipos, divididos en tres zonas de cuatro. El primero y el segundo de cada grupo y los dos mejores terceros se clasificarán para los cuartos de final, que tendrán lugar en el segundo turno del sábado. Las Yaguaretés se midieron con el cuarto del ranking y a las 2.57 de este viernes en Buenos Aires lo harán con Estados Unidos, lo que supone un desafío mayor; las norteamericanas terminaron terceras en el circuito, más cerca de Nueva Zelanda y Australia, las dos potencias que dominan la disciplina. También el viernes en Argentina, a las 22.30, pero ya en el sábado en Honk Kong, se enfrentarán con España, un rival más de su medida al que viene de superar en los últimos meses.

Al primer paso ya lo dieron. Ahora les restan adaptarse y aprender.