A cuartos de final: día perfecto de los Pumas 7s, que se clasificaron en Hong Kong

Los Pumas 7s cumplieron sus dos metas en el primer día de competencia en Hong Kong. Lograron ganar sus dos compromisos y confirmaron las señales de evolución que habían mostrado hace un mes en América del Norte. Con la goleada ante Uruguay por 40-19 sellaron la clasificación a los cuartos de final y el viernes a las 23:39 definirán el primer puesto en el choque ante Sudáfrica.

Es cierto que aún no se vieron las caras ante una potencia, pero la Argentina mostró signos de equipo maduro. En una temporada en la que les costó encontrar regularidad, con seis jugadores nuevos que se introdujeron al sistema de seven, arrancaron de la mejor manera el SVNS World Championship, el certamen de tres etapas que definirá al campeón de la temporada. En el segundo turno del primer día en Hong Kong, fueron demasiado equipo para Uruguay en el duelo sudamericano.

9️⃣🇦🇷 ¡EL 9 BRAVO QUE TIENEN LOS PUMAS 7s!



ℹ️ Pedro De Haro comenzó la jugada y la terminó con try frente a Uruguay.



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Diego Ardao, el capitán Charrúa, fue elocuente en el análisis post partido: “Hay una enorme diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2 por la fortaleza, la velocidad y las destrezas. Es lo que es, hay que seguir mejorando”. Los Pumas 7s le imprimieron mucha dinámica al juego y tomaron rápidamente la iniciativa. Lograron esa fluidez y las conexiones que los convierten en uno equipo protagonista. Tuvieron un factor determinante para controlar la primera mitad: la capacidad de Santino Zangara para recuperar pelotas en las salidas, tras los precisos kicks de Pedro De Haro. El cordobés fue una garantía en el juego aéreo y a partir de su efectividad los conducidos por Santiago Gómez Cora consiguieron la posesión.

Cuando los Pumas 7s conectan, los tries llegan solos. Luciano González Rizzoni abrió el tanteador tras un salteo de Santiago Álvarez Fourcade, un jugador fundamental para manejar los tiempos de los partidos. Pedro De Haro definió un contraataque espectacular y González Rizzoni volvió a aumentar la ventaja antes del try de Santiago Mare, uno de los experimentados que está de regreso tras recuperarse de una lesión.

🇦🇷💥 ¡LUCHO PARA ABRIR EL MARCADOR!



ℹ️ El riojano González apareció por la punta izquierda para anotar los primeros puntos del seleccionado argentino, frente a Uruguay.



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Sin las conquistas de Alfonso Chahnazaroff y Joaquín Fresnedo en los primeros minutos del segundo tiempo, la Argentina rápidamente apagó el incendio de una posible remontada y volvió a controlar las acciones. No podía faltar el try de Marcos Moneta, con su aceleración característica. También sumó uno Gregorio Pérez Pardo, de gran ingreso en el segundo tiempo para abrochar una victoria sin fisuras.

En el primer turno, los Pumas 7s superaron 38-14 a España en una de sus mejores producciones de la temporada: desde la salida y el primer try, a los 10 segundos, dominaron a la selección europea, con una actuación destacada de Marcos Moneta en su etapa n°40 en el circuito mundial. El wing anotó dos tries, al igual que Pedro De Haro, una de las revelaciones de la temporada. Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta marcaron los restantes en una jornada redonda, que deja buenas perspectivas.

Sudáfrica, el ganador de la serie regular, estuvo lejos de su potencial y peligra su clasificación. Superó 12-7 a Uruguay y luego perdió 31-12 ante España, sin punto bonus defensivo. Una derrota ante los Pumas 7s podría complicar sus chances de meterse entre los mejores ocho. Habrá que ver si Gómez Cora regula cargas para llegar más entero a los play-off o busca eliminar a un rival directo en la lucha por el título. Por lo pronto, vuelve a encontrar señales positivas en un momento clave de la temporada.