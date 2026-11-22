La línea entre la energía bien canalizada y la falta de control es delgada. Los Pumas lo vivieron en carne propia en París: cuando tuvieron control, compitieron de igual a igual y cuando se desbordaron, terminaron impotentes, repletos de inconductas. El 45-17 final refleja la diferencia de realidades entre una potencia en alza y una selección desorientada, con un panorama desalentador y varias encrucijadas que no logran resolver.

La indisciplina Puma es uno de los factores que explica el resultado final. “Yo levanto la mano primero: dejé a gamba al equipo y tengo que ser mejor en eso. Contra un equipo como Francia, que toman las oportunidades, te termina marcando fácil”, admitió Julián Montoya en la entrevista con ESPN tras la caída en el Stade de France. “No pudimos salir de ese loop en el segundo tiempo. Con dos tarjetas es difícil defenderse contra ellos. Cuando teníamos un penal o un knock-on para nosotros, lo revisaban y había un penal en contra y nos metían de nuevo en nuestro campo. Nunca pudimos salir de nuestro campo”, añadió el hooker.

La frustración de los Pumas contrasta con la felicidad de los franceses ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El capitán de los Pumas dejó a su equipo con 13 jugadores en un momento crítico: seis minutos antes, a los 20′ de la segunda etapa, habían expulsado a Mayco Vivas, por una imprudencia al limpiar un ruck sin los brazos y golpear en la cabeza a Maxime Lamothe. El try de Émilien Gailleton aumentó la ventaja a 26-10 y la amonestación a Montoya terminó de desmoronar a un equipo al que se le esfumó esa mentalidad ganadora que habían adquirido en los dos primeros años del ciclo Contepomi. A esa conquista la prosiguieron los tries de Tyler Duguid y Kalvin Gourgues para una victoria inobjetable. “Hicimos un buen primer tiempo, pero no alcanza. El segundo tiempo no tuvimos territorio y la indisciplina no fue buena, con las tarjetas y demás”, reflexionó Montoya.

Fue la primera expulsión de Mayco Vivas con la camiseta de los Pumas. Además, lo amonestaron en tres oportunidades en sus 48 tests internacionales. Una irresponsabilidad en un momento que terminó de cambiar la tendencia del partido. Un puesto que encima quedó sin sus principales intérpretes para el último test del año ante Escocia; Vivas será suspendido y Boris Wenger dejó la cancha lesionado en el primer tiempo. En el plantel tampoco está a disposición Thomas Gallo por una lesión en la muñeca izquierda.

Los Pumas cometieron 12 penales en París y totalizan 42 en sus tres presentaciones en noviembre. Una cifra muy alta y una tendencia preocupante: los 16 penales ante Italia y los 14 ante Irlanda son la máxima cantidad en un partido en los tres años de Contepomi al mando de la selección argentina. Ante Francia se redujo porque el scrum fue positivo, aunque el maul sigue siendo deficitario. Una mezcla de nervios y ansiedad para recuperar la pelota, que resulta contraproducente, ante una estricta Hollie Davidson, muy puntillosa para penalizar a Argentina en los rucks.

El capitán Julián Montoya fue otro de los sancionados y asumió la responsabilidad por dejar al equipo con 13 Nations Championship - Getty Images Europe

En esa indisciplina hay un número alarmante. En los últimos cuatro tests, los Pumas recibieron nueve tarjetas amarillas y una roja: Franco Molina, Lucio Cinti y Santiago Carreras ante los Wallabies, Justo Piccardo y Efraín Elías ante Irlanda, Tomás Albornoz, Joel Sclavi y Efraín Elías contra Italia, y Julián Montoya más la expulsión de Mayco Vivas ante Francia. Para contextualizar: en todo el 2024, los Pumas sufrieron siete amarillas y una roja en 12 partidos. En el 2025, seis amonestaciones y una expulsión en sus 12 tests . En este 2026 acumulan 14 amarillas y una roja en nueve encuentros.

“Nos tiramos un par de tiros en los pies con la indisciplina”, asumió Justo Piccardo. “Nos fuimos al entretiempo con la cabeza en alto, estábamos en una muy buena posición y la indisciplina nos jugó una muy mala pasada. Si jugás contra uno de los tres mejores equipos del mundo y le das esa cantidad de penales, lo vas a pagar. Se desvirtuó un poco, con muchas amarillas y demás”, añadió el mejor Puma en la noche parisina. El centro ingresó al equipo a último momento por la lesión de Santiago Chocobares y estuvo a la altura de las circunstancias.

Wenger y Alemanno van al piso contra Guillard ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Desde el dolor, Piccardo fue autocrítico con el rendimiento de los Pumas. “Volver a ver el partido va a doler, pero está bien: tiene que doler y tenemos que aprender. Genera impotencia, que duela… Pero vamos a seguir laburando. Los equipos top son así. Le das un line en las 5 y te la mandan a guardar. Les das tantos penales y te los van a hacer pagar. Así es el rugby de alto nivel, lo sabemos”.

Los Pumas entraron en un espiral negativo en el que están sumergidos y no logran salir. Les queda un partido para dar vuelta la página, en un año en el que retrocedieron varios casilleros.