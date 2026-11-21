Un triunfo demoledor. Inapelable. Inglaterra lo ganó de punta a punta y sometió durante los 80 minutos a un rival vencido, sin reacción. Como si el mazazo sufrido hace una semana ante Gales lo hubiera noqueado y todavía no pudo despertar. El categórico triunfo por 37-12 fue la mayor goleada ante los All Blacks y los deja con chance de jugar la final de la primera edición del Nations Championship: necesitan que Francia no le gane con punto bonus a los Pumas, en uno de los encuentros que cierra la sexta fecha, a partir de las 17.10 (hora argentina). En simultáneo, Escocia vapuleó a Escocia por 67-5 en Edimburgo en otro de los cruces.

Una muestra de autoridad de Inglaterra, que sigue dando señales de reacción tras una primera mitad de 2026 fatídica, en la que tambaleó el entrenador Steve Bortwick. Tras un Seis Naciones decepcionante y un inicio de Nations Champions en el que perdió ante Sudáfrica, logró su quinta victoria consecutiva: aplastó a Fiji y superó con lo justo a Argentina en julio y en noviembre mostró su mejor versión, con derrotas contundentes ante Australia, Japón y ahora Nueva Zelanda.

Scott Barrett es la cara de la decepción de los All Blacks, que cayeron en Londres ante Inglaterra por la Nations Championship Agencia AFP - AFP

Fue una jornada emotiva en Londres, con un conmovedor homenaje a Lewis Moody, el campeón del mundo en el 2003 que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. El ex tercera línea ingresó solo a la cancha y se unió al plantel para enfrentar el haka; entre los jugadores se alinearon en forma de V, una situación que ya habían preparado en otros enfrentamientos ante los All Blacks, como la semifinal del Mundial 2019.

Como en aquella copa del mundo, Inglaterra salió a buscar a su rival con ferocidad, pero también con orden y buenos lanzamientos. Fue el dueño absoluto del primer tiempo con el 80% del territorio y más del 70% de posesión. Le sacó la pelota a un rival desconectado y, a pesar del dominio, lo perdonó. Henry Slade, Jack van Poortvliet y Bean Earl apoyaron los tries del 19-5 parcial, pero la Rosa tuvo muchas situaciones para aumentar la ventaja. Ingresó en nueve oportunidades a los 22 metros rivales y en seis de ellas se volvió sin puntos. Nueva Zelanda, en su única incursión en campo rival, sumó de a cinco a través de Ethan de Groot.

El neozelandés Damian McKenzie no puede contener al inglés Ben Earl, quien apoyará el try en el partido por la última fecha de grupos de la Nations Championship ap - AP

Los All Blacks fueron una sombra del equipo que supieron ser este mismo año con Dave Rennie. Si bien perdieron la serie ante los Springboks, dieron señales positivas, evolucionaron en su juego y lograron buenos triunfos ante Francia, Irlanda, Escocia y Australia. El golpazo sufrido ante Gales el último fin de semana pudo haber golpeado fuerte a una selección que extrañó el ímpetu y la rebeldía de Ardie Savea, su capitán y mejor jugador.

En Londres, el equipo lució vencido y bajó los brazos cuando todavía quedaba media hora por jugar. No vendió cara la derrota en un encuentro en el que Beauden Barrett celebró su test internacional número 150. Es el primer back en la historia del rugby en alcanzar esa cifra. Deberá esperar que Sudáfrica no sume ni un punto bonus en su visita a Irlanda para terminar punteros de la Zona Sur.

El inglés Greg Fisilau acelera con la pelota en el partido de la Nations Championship entre su selección y la neozelandesa, en Londres Agencia AFP - AFP

Los jugadores de impacto de Inglaterra energizaron al equipo y hasta subieron la intensidad. Sobre todo, los ingresos de Ellis Genge y George Martin, dos forwards que impusieron su rigor físico con la pelota. Ben Earl coronó una actuación descomunal como octavo y fue elegido mejor jugador del partido en una tarde en la que la Rosa se volvió a ilusionar, con un juego integral, distinto a los últimos años. Las titularidades de Fin Smith, Seb Atkinson y George Furbank le dan un mayor volumen de juego y un abanico de opciones para lanzarse a jugar por afuera.

Con la victoria y el punto bonus, Inglaterra sabe que Irlanda no podrá alcanzarlo por la diferencia de tantos a favor. Ahora depende de los Pumas: necesita que Francia no le gane a la selección argentina con el punto bonus que otorgan los cuatro tries. Las miradas estarán del otro lado del Canal de la Mancha, en París, a partir de las 17.10.

Lo mejor de Inglaterra vs. All Blacks

La síntesis

Inglaterra: George Furbank; Will Joseph, Tommy Freeman, Henry Slade, Seb Atkinson y Cadan Murley; Fin Smith y Jack van Poortvliet; Ben Curry, Ben Earl y Ollie Chessum; Alex Coles y Maro Itoje (capitán); Joe Heyes, Jamie George y Fin Baxter.

Cambios: ST: 12 minutos, Luke Cowan-Dickie, Ellis Genge, Will Stuart, George Martin y Greg Fisilau por George, Baxter, Heyes, Coles y Curry; 15, Marcus Smith por Fin Smith; 23, Ben Spencer por van Poortvliet; 26, Henry Pollock por Murley.

Entrenador: Steve Borthwick.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Will Jordan, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett y Josh Moorby; Damian McKenzie y Cam Roigard; Peter Lakai, Wallace Sititi y Tupou Vaa’i; Fabian Holland y Scott Barrett; Fletcher Newell, Codie Taylor y Ethan de Groot.

Cambios: 12 minutos, George Bower por de Groot y Rieko Ioane por Jordan; 15, Anton Segner por Vaa´i y Asafo Aumua por Taylor; 23, Leicester Fainga’anuku por Lienert-Brown y Pasilio Tosi por Newell; 26, Cortez Ratima por Roigard y Richie Mo’unga por Beauden Barrett.

Entrenador: Dave Rennie.

Primer tiempo: 4 minutos, try de Slade (I), 31, gol de Fin Smith por try de van Poortvliet (I); 35, gol de Fin Smith por try de Earl (I); 38, try de de Groot (NZ).

Segundo tiempo: 2 minutos, try de Chessum (I); 11, gol de McKenzie por try de Beauden Barrett (NZ); 16, penal de Marcus Smith (I); 22, gol de Marcus Smith por try de Atkinson (I); 80, penal de Marcus Smith (I).

Árbitro: Nic Berry, de Australia.

Estadio: Allianz Twickenham Stadium.