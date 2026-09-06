Pablo Matera, tras el 28-28 con Australia: “Te querés matar por la cantidad de oportunidades que tuvimos”

La bronca le brotaba por los ojos. No había ninguna copa en juego, ni siquiera puntos por repartir. Pero Pablo Matera no se conforma con otra cosa que ganar. Los Pumas levantaron el rendimiento respecto a la semana previa y, con una mayoría de jugadores de recambio y dos debutantes, empataron en 28 con Australia, que llegó a Mendoza con el equipo completo. “Hoy fue otra la cara del equipo, pero me habría gustado ganar”, sostuvo el tercera línea ante las cámaras de televisión. Cada una de sus respuestas tuvo intrínseco un lamento por no haber cerrado el año rugbístico en la Argentina con una victoria.

¿Qué alejó a los Pumas, esta vez, del triunfo? La respuesta del capitán fue tan cruda como certera: “Si te ponés a pensar, te querés matar por la cantidad de oportunidades que tuvimos. Hubo varias”.

Fueron seis las ocasiones en que los Pumas cruzaron la línea de 22 metros y volvieron a su campo con las manos vacías. Una carencia que viene sufriendo la selección desde hace tiempo, y que fue notoria en el primer test match de la serie, en Jujuy, y que se repitió en Mendoza. Siete días atrás, el recuento había llegado a siete, lo que, sumado a la eficiencia diametralmente opuesta del rival, en definitiva resultó determinante para el resultado final.

Nicolás Roger fue titular por primera vez ante un equipo del Tier 1, pero no estuvo acertado en la conducción. Marcelo Aguilar

“En las pelotas que sacamos afuera con los backs subían a presionarnos muy fuertemente; a las tres que sacamos afuera, las perdimos”, abundó Matera. “No quiero entrar en detalles. Tenemos que estar más finos en esos momentos, disminuir los errores no forzados. Este es un equipo joven, todavía hay mucho por delante y mucho por mejorar”.

Según estadísticas del sitio RugbyPass, 49% del tiempo en que los Pumas tuvieron la pelota estuvieron sobre la franja de 22 del campo ajeno. Cada uno de los cuatro tries exigió un trabajo descomunal. En cambio, Australia consiguió sus cuatro conquistas de manera expeditiva: la posesión en el último sector de la cancha se limitó al 39% del tiempo en que manejó la pelota. Y eso que esta vez la defensa argentina en situación extrema fue mucho mejor que la del sábado previo.

El medio-scrum Simón Benítez Cruz jugó los tres partidos de la ventana como titular, pero no termina de afianzarse; atrás, Matera. Marcelo Aguilar

La última acción del partido refleja la falta de claridad que evidencia el equipo en los últimos metros. A los 33 minutos, el propio Matera recuperó una pelota por intermedio de una pesca que frustró un ataque del visitante y ganó un penal. Con dificultad, los argentinos se quedaron con el balón en el line-out y empezaron a avanzar corto mediante los forwards. Cruzaron la línea de 22, pero Australia se mantuvo firme y la Argentina empezó a retroceder. Hasta que en un momento optaron por abrir la pelota afuera. Claro, todavía eran dos jugadores menos por las tarjetas amarillas a Santiago Carreras y Lucio Cinti. Así, Rodrigo Isgró quedó aislado y el ingresado Charlie Cale pescó e inició un contraataque que por poco no costó el partido para los Pumas.

“Nos faltó un poco más de precisión en los últimos metros, en que podríamos haber marcado, y podría haber sido otro el resultado”, reconoció también el entrenador Felipe Contepomi. “Cuando uno habla de [falta de] experiencia, es real. La experiencia se logra pasando por estas situaciones. Muchos de estos chicos, que están haciendo sus primeros pasos, van a adquirir esa experiencia con partidos”.

Un arranque de Rodrigo Isgró, que jugó frente a su público; el mendocino fue uno de los puntos altos de los Pumas frente a los australianos. Prensa UAR

Esta carencia de criterio en la zona de definición se dio varias veces. Un inicio favorable a los argentinos, por ejemplo, no llegó a trasladarse al tanteador. A los dos minutos, tras un free-kick en un scrum, Joaquín Moro (volvió a tener un gran rendimiento) fue hacia adelante y quedó a pocos centímetros del try, pero luego la pelota fue a una punta y la pescó el segunda línea John Caham. A los seis, tras ganar un penal con el scrum, Nicolás Roger desvió el kick por la línea de touch in-goal. Sobre el final del primer tiempo, tras remontar un 0-14, los Pumas tenían inercia como para pasar al frente y jugaron varios minutos en extremo ataque, pero tras otra buena embestida de Moro, Simón Benítez Cruz abrió la pelota a las manos de un adversario.

En la segunda mitad hubo dos jugadas similares, antes de la ya descripta del final: a los 8 le pescaron una pelota a Guido Petti Pagadizábal y a los 11 se la trabaron arriba a Faustino Sánchez Valarolo. No se cuenta la acción en que Ignacio Ruiz (otro que volvió a aprovechar sus minutos) terminó con la pelota sobre el in-goal pero sin apoyarla, ya que había ventaja de penal y en la jugada siguiente sí llegó el try.

Santiago Carreras pierde la pelota, tackleado por Filipo Daugunu; la entrega de la posesión por parte de los argentinos se repitió en los últimos metros de la cancha. Gustavo Garello - AP

“No me quedo contento, porque queríamos terminar con una victoria estas cinco semanas juntos. Pero estoy muy orgulloso”, agregó Matera, la gran figura del encuentro. “Estoy muy orgulloso de todos los chicos. De los de primera convocatoria a los Pumas, y de los más viejos también, que tuvieron que laburar el doble. Se armó un grupo humano muy lindo. Hubo mucho laburo. El equipo siempre intentó mejorar. Ahora, a terminar juntitos y mirar adelante”.

De nuevo capitán ante la ausencia de Julián Montoya, Matera no sólo fue el argentino más destacado en Mendoza, sino también el mejor de esta serie de tres partidos que los Pumas afrontaron sin 17 jugadores de primera línea. A los 33 años, el tercera línea surgido de Alumni volvió a mostrar que, cuando está bien físicamente, es importantísimo con la pelota y sin ella.

Compacto de los Pumas 28 vs. Australia 28

“Cada oportunidad de ponerse la camiseta es única y sigo viviéndola como la primera”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. “Y más en estas semanas, que son tan especiales. Tenemos a Mateo [Soler] y a Facu [Cardozo] que se pusieron la camiseta por primera vez; hace recordar cuando estaba uno en esa posición. Es una llama que nunca se apaga. Entraron muy bien, trajeron mucha energía para ir a buscar el triunfo. Sin dudas, fue una semana muy especial al margen del resultado”.

Después de estos tres compromisos, el staff de entrenadores tendrá conclusiones positivas como para rescatar, especialmente en el plano individual. Al mismo tiempo, la victoria sigue siendo esquiva (un éxito en seis partidos). Y no hay nada que le guste más a Pablo Matera que ganar con la camiseta de los Pumas.