Pampas volvió a CASI, venció a la lluvia y a Yacaré XV y afirmó el dominio argentino en el Super Rugby Americas

El escenario fue novedoso. Por primera vez en el 2024 Pampas pudo hacer de local en la cancha de CASI, el lugar que estaba establecido para ser su casa en todo el año. Pero recién en la octava fecha pudo estrenar ese escenario en la temporada, por las imperfecciones que había en el terreno de juego durante el verano. En una noche lluviosa, el equipo de Buenos Aires siguió solidificando sus bases: el triunfo por 22-12 sobre Yacaré XV lo afianza en la punta del Super Rugby Americas. Pero será igualado por Dogos XV este domingo si el cuadro cordobés superare con punto de bonus a American Raptors.

Pampas fue eficiente con la pelota, sólido en defensa y contundente a la hora de marcar. Con un terreno difícil para manejar la pelota, no se lanzó a jugar como en fechas anteriores, pero cuando lo hizo, lastimó. “Tenemos una idea de juego que el clima no favoreció, pero hay que amoldarse a todas las situaciones. Ellos son muy físicos y por momentos se nos hizo cuesta arriba, pero lo sacamos adelante y nos llevamos una victoria”, analizó Manuel Nogués, que aprovechó su oportunidad. Por primera vez llevó la camiseta 10, que hasta entonces siempre había utilizado Joaquín De la Vega Mendía, y fue uno de los puntos altos del equipo.

A los tres minutos quebró la defensa y apoyó junto a una bandera, y a los 27 encontró un hueco y volvió a facturar. “El equipo me respaldó muchísimo y eso hace que pueda expresarme en la cancha. Realmente estaba esperando este momento. Pero lo mío pasa a segundo plano; estoy contento por el grupo. El trabajo está dando sus frutos”, resaltó el apertura, que además sumó dos conversiones.

Manuel Bernstein gana en las alturas, con ayuda de sus compañeros; de todos modos, el line-out fue deficitario en Pampas, que también estuvo frágil en el scrum en la octava fecha. Emiliano Raimondi

Con 25 años, Nogués es uno de los más experimentados en un plantel de jóvenes. Ésta es su segunda participación en el torneo sudamericano, luego de que formara parte del plantel de Peñarol en el 2021; sus brillantes actuaciones en Atlético del Rosario en el Top 13 de 2022 y el Top 12 del 2023 lo reubicaron en el radar de la UAR. Además de hacer sus tries, utilizó muy bien el pie en las patadas al touch, aunque las condiciones no le permitieron lanzar el juego como pretendía. “Me quedaron esas oportunidades y las aproveché. Quedarse con los tries es un poco egoísta en un deporte tan colectivo. Hoy, si tengo que sacarme el sombrero, lo hago por los forwards, porque defendieron muchísimo en el primer tiempo y los rivales no pudieron entrarnos”, agregó. El pack fue clave para contener los embates de Yacaré XV, que intentó perforar con el maul; en la primera mitad lo logró mediante Axel Zapata. Pampas fue efectivo cada vez que ingresó a la zona roja, y además de vulnerar con los tries de Nogués, facturó por medio de Justo Piccardo, luego de una buena intervención de Jerónimo Ulloa.

La segunda mitad fue friccionada y luchada al límite, en un encuentro que tuvo cinco tarjetas amarillas y 29 penales. Cada punto de encuentro fue una batalla y en eso sobresalió Nicolás D’Amorim, clave para robar pelotas en los rucks y poner adelante a su equipo. “Se complicó mucho; la pelota estaba difícil. Pero fuimos fieles a lo que queremos hacer. Hay que ser más inteligentes en algunos momentos, como en la salida del campo propio. Con errores y aciertos, cerramos una buena actuación”, destacó el tercera línea formado en Hindú.

Dos de los aspectos que deberá ajustar el conjunto de Buenos Aires son el line y el scrum, formaciones que lo encuentran frágil, entre vaivenes, y que no le permiten sacar diferencias más amplias. También, la disciplina. “Es algo por mejorar en el torneo. El line es difícil con la lluvia, y no concretamos los que tuvimos en ataque. Teníamos que corregir en la disciplina para llevarnos el partido. Hablamos de eso en el entretiempo: cedimos muchísimos penales. Así no se puede jugar”.

Una acción de fútbol en un cara a cara de centros: Ramiro Amarilla patea frente a Justo Piccardo; el back de Pampas consiguió un try. Emiliano Raimondi

Yacaré XV descontó sobre el final con un try de Joaquín Lamas, uno de los tantos argentinos que forman parte del equipo paraguayo. Los conducidos por el tucumano Ricardo Lefort dilapidaron sus oportunidades en el primer tiempo y luego se desinflaron. De todos modos, están bien perfilados para luchar por un lugar en las semifinales y el próximo fin de semana tendrán un partido clave contra Selknam.

Los chilenos perdieron varias piezas importantes post Mundial de Francia, lo mismo que Peñarol, bicampeón, que cayó frente a Cobras Brasil XV por 25-19 y agudiza su crisis: acumula apenas dos victorias en siete encuentros, y el éxodo de jugadores al exterior fue grande.

En este contexto, los equipos argentinos marcan un claro dominio en la competencia. Si Dogos XV obtuviere el domingo todos los puntos en juego ante American Raptors, igualará a Pampas en lo más alto de la tabla. Aún con un largo camino por recorrer, ambos son los grandes favoritos.

Síntesis de Pampas 22 vs. Yacaré XV 12

Pampas: Benjamín Elizalde; Santiago Pernas A , Bruno Heit, Justo Piccardo y Jerónimo Ulloa; Manuel Nogués e Ignacio Inchauspe; Joaquín Moro, Nicolás D’AmorIm y Manuel Bernstein (capitán); Marcelo Toledo y Eliseo Fourcade A ; Estanislao Carullo, Ramiro Gurovich y Matías Medrano.

Juan Manuel Leguizamón. Yacaré XV: Ramiro Moyano; Arturo López, Ramiro Amarilla, Sebastián Urbieta y Juan González; Joaquín Lamas y Juan Cruz Strada; Nicolás Parada Heit, Felipe Puertas A y Juan Cruz Rachel; Mariano Garcete (capitán) y Lucio Anconetani; Rolando Portillo, Axel Zapata y Ezequiel Reyes.

Gianfranco Parodi. Entrenador: Ricardo Le Fort.

Ricardo Le Fort. Primer tiempo: 3 minutos, try de Nogués (P); 21, gol de Lamas por try Zapata (YXV); 27, gol de Nogués por try de Piccardo (P), y 35, gol de Nogués por try propio (P). Amonestados: 6, Puertas (YXV); 16, Fourcade (P), y 20, Pernas (P). Resultado Parcial: Pampas 19 vs. Yacaré XV 7.

Gonzalo de Achával (Argentina). Cancha: Club Atlético de San Isidro.