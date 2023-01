Pumas 7s dio un golpe en el tablero: venció a Fiji en el Seven de Hamilton y es semifinalista

escuchar

Audacia en ataque, oportunismo en la definición y una defensa granítica debe tener un equipo para superar a Fiji en seven. Es lo que tuvo esta mañana del domingo neozelandés Pumas 7s, al derrotar con claridad a uno de los mejores del Circuito Mundial, que marca la diferencia con físico y con destrezas técnicas cuando sus jugadores se pasan la pelota. Y que en la última jornada del Seven de Hamilton contó con un gran apoyo en las tribunas del estadio FMG. El seleccionado argentino se impuso por 19-10 a los isleños en los cuartos de final y avanzó a la semifinal que lo enfrentará con Estados Unidos poco tiempo después.

En el cuarto torneo del circuito, Argentina quedó entre los cuatro mejores de una etapa por primera vez en la temporada. Compitió de igual a igual en el contacto, pero la historia había empezado mal cuando Jeremaia Matana había quedado solo en una punta. Si bien Fiji está en un proceso de recambio, tiene la mayor cantera de jugadores de seven, por naturaleza y por cómo sienten el rugby. Pero Pumas 7s no perdió el foco, tuvo la pelota y lastimó.

El try de Luciano González vs. Fiji

En primera instancia, vía Agustín Fraga, un definidor letal. El jugador de CUBA terminó una buena jugada en una punta, e igualó la puntería de Santiago Vera Feld. En la última acción del primer tiempo, Marcos Moneta se predisponía a anotar, pero le anularon el try por un pase adelante previo.

En la segunda mitad, Pumas 7s no cedió protagonismo. Luciano González marcó a pura potencia, una característica del riojano. Dos minutos más tarde llegó la revancha de Moneta, que quedó en una situación de dos contra dos con mucho espacio. El wing, que venía de ser el héroe en la victoria contra Canadá, jugó por primera vez como titular desde su vuelta y estuvo a la altura. Argentina se reposicionó muy rápidamente y no permitió a Fiji tomar inercia en los ataques. Y el segundo try de Matana sirvió solamente para decorar el marcador final.

La conquista de Moneta

Después de caer en los cuartos de final en sus últimos cinco torneos, incluida la Copa del Mundo, los conducidos por Santiago Gómez Cora finalmente superaron esa barrera, y van por más. Es la tercera vez que Argentina alcanza una semifinal en el Circuito Mundial de Seven en Nueva Zelanda, una tierra que siempre le fue esquiva. A esa instancia había llegado apenas en 2005 y 2009.

Enfrente estará Estados Unidos, un rival que está lejos de las potencias e intenta recuperar su más alto nivel. En los últimos tres enfrentamientos Pumas 7s se impuso por 42-24, 31-5 y 36-0. A partir de las 23.12 los argentinos procurarán otra victoria, para meterse en la definición en un torneo en el que Nueva Zelanda, el local, y Francia jugarán la otra semifinal.