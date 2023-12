escuchar

Pasó Dubái, con los Pumas 7s a un paso de la gloria. El primer torneo del renovado SVNS, el Circuito Mundial de Seven, tuvo al seleccionado argentino como uno de los grandes animadores: remontó partidos friccionados en la rueda de eliminación directa contra Samoa y Nueva Zelanda y cayó en la final ante Sudáfrica por un cerrado 12-7. La serie se muda ahora a la tierra de los Blitzboks, para continuar la recorrido que terminará en Madrid, entre los últimos días de mayo y los primeros de junio, mientras todos tienen como gran objetivo los Juegos Olímpicos París 2024.

En el Estadio Ciudad del Cabo, escenario que fue sede del Mundial de fútbol de 2010, los Pumas 7s empezarán con la premisa de seguir siendo competitivos y pelear en los primeros puestos. Dubái fue una señal de que el seleccionado argentino ya pasó la página de la última temporada y sigue con hambre. A partir de las 5.28 del sábado intentará confirmarlo, cuando se enfrente con España, el mismo rival del estreno de hace siete días en el torneo asiático. Luego, a las 8.34 y también con transmisión por Star+, se medirá con Francia, y cerrarán el grupo B desde las 13.56 frente a Fiji. Estos últimos dos son rivales de riesgo, a pesar de que estuvieron debajo de las expectativas la semana pasada en Emiratos.

🚨 Durante el encuentro con Irlanda en el Seven de Dubai, Alejo Lavayén sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, y a causa de eso será intervenido quirúrgicamente la próxima semana.



¡Fuerza Alejo! 💪



Esta familia está con vos, y te esperamos pronto. pic.twitter.com/Z49VElLe2H — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 6, 2023

El seleccionado argentino sufrió la baja de Alejo Lavayén, que estará varios meses fuera de las canchas. El jugador del CASI sufrió una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en una de las primeras jugadas del partido contra Irlanda y la semana próxima será intervenido quirúrgicamente. Posiblemente se pierda el resto de la temporada, y habrá que esperar su evolución para ver si llega a París 2024, cita para la que faltan siete meses y medio. Uno de los jóvenes que venían adquiriendo mayor protagonismo, Lavayén fue una de las figuras de los Juegos Panamericanos de Santiago y en los próximos días iniciará su recuperación. Gastón Revol y Joaquín Pellandini son las alternativas en el puesto de medio-scrum y en el plantel el back de la Academia será reemplazado por Santiago Vera Feld, que había viajado como parte de la delegación.

El torneo de Ciudad del Cabo marcará un hito para Revol, que se convertirá en el primer jugador de la historia en cumplir 100 torneos del Circuito Mundial. “Cien es un número que incluso me sorprende, pero no deja de ser un número. Todavía estoy muy agradecido de estar disfrutando del equipo, después de lo que pasamos hace muchos años, después de estar tantas veces cerca de retirarme o de dejar el equipo”, expresó el cordobés, que debutó en el certamen de Londres hace 14 años. En diálogo con World Rugby, el medio-scrum explicó su rol en el plantel: “En los últimos tiempos he tratado de darles espacio y más protagonismo a los chicos que están en el grupo. Siento que mi papel es acompañarlos, más que guiarlos. Si es necesario, hago un aporte. Me siento un soldado con lo que represento, pero ayudo a marcar el camino para la nueva generación”, añadió.

Gastón Revol cumplirá en Ciudad del Cabo 100 certámenes del Circuito Mundial, un récord; el cordobés de 37 años apunta a llegar en sus mejores condiciones a los Juegos Olímpicos de París. X

Con 37 años, Revol viene de anotar un try decisivo en la semifinal dubaití contra Nueva Zelanda y, dada la lesión de Lavayén, volverá a tener mayor participación en la cancha. Su principal meta es llegar pleno a sus terceros Juegos Olímpicos. “Después de París no hay más seven. Se acabó. Espero que el deporte me dé ese último sueño. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograrlo”, comentó Revol, que además se refirió a su futuro: “Después de tanto tiempo, entiendo tanto sobre el juego que entrenar es algo que no voy a descartar para la siguiente etapa”.

Antes de París queda un largo camino, en el que el medio-scrum procurará ratificar que, con su experiencia, puede seguir aportando en una disciplina dominada por atletas y un promedio de edad bajo. Ciudad del Cabo es la próxima parada rumbo a París.

En plena gira del Circuito Mundial, Marcos Moneta se recibió de Licenciado en Administración de Empresas.👏



¡Felicitaciones, Mone! ⚡️#SeVenComoNunca pic.twitter.com/uLZGncxl4g — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 5, 2023