La indisciplina costó cara. En un lapso de pocos segundos, Argentina perdió el control, algo inusual en un equipo al que le sobra templanza para manejar los momentos de los partidos. Primero, Rodrigo Isgró, ingresando de manera imprudente a un ruck, y luego Matías Osadczuk, tackleando a un jugador que no tenía la pelota. Dos tarjetas amarillas casi simultáneas en el seven son casi imposibles de aguantar en este nivel. Irlanda aprovechó su superioridad numérica, no se desesperó y superó a Argentina en los cuartos de final de Los Ángeles. El conjunto europeo venció por 24-14 y puso punto final a la serie de 18 victorias, la más larga en la historia del seleccionado argentino, que ya no puede levantar una cuarta copa en fila.

El desgaste físico es otro de los factores que explican la derrota de Pumas 7s, que venía superar unas horas antes al mismo rival (26-14, en el desenlace de la zona A). “Hay un cansancio que se está sintiendo, por eso están costándonos tanto los partidos”, había advertido Santiago Gómez Cora post victoria en la etapa de grupos. Y de alguna manera se vio un equipo desgastado, que cometió infracciones evitables. Fue un encuentro de cuartos de final friccionado, de balón muy disputado en los rucks. El mejor argentino fue Santiago Mare, que recuperó dos pelotas en esa formación y anotó el segundo try del seleccionado. El primero fue marcado por Isgró, que en la gira por América del Norte estuvo lejos de ese nivel estelar que suele ofrecer.

El try de Rodrigo Isgró

💪🇦🇷 Isgró apareció en el lugar indicado, se cortó y apoyó ante Irlanda.





Con el 14-5 parcial del primer tiempo, por las conversiones de Joaquín Pellandini, Argentina tenía el control, hasta que perdió el foco. Primeramente, con la amonestación a Isgró, correctamente aplicada. “Jugamos mal, nos apuramos. Nos descontrolamos dos minutos y nos costó carísimo. No me gusta perder ni al Backgammon... pero era ilógico el momento que estaba viviendo el equipo. Veníamos de 18 partidos invictos, tres títulos. Nos formamos con derrotas en las raíces; ese bambú japonés está bien plantado. En algún momento íbamos a perder; de cualquier manera me habría molestado. Esto va a dejarnos muchas enseñanzas para manejar mejor los momentos de los partidos”, resaltó Gómez Cora.

Un minuto después de la sanción a Isgró llegó la de Osadczuk, más discutible: el jugador formado en SITAS tackleó a un rival que no poseía la pelota, pero en plena defensa. “Podés cobrar penal, pero no amarilla. Amarilla es cuando hay una acción desleal... Mati no fue a buscarlo cuando soltó la pelota, sino que ya lo tenía encuadrado. Deberían revisar un poco eso, porque una amarilla condiciona el destino de un partido o un campeonato”, se quejó Gómez Cora en diálogo con ESPN, aunque también admitió falencias propias. “Con dos menos es muy difícil. Es culpa nuestra que nos hayamos descontrolado. Debimos tener más templanza, jugar territorialmente y no ir a marcar puntos, porque ahí perdimos la posesión. No quiero caer en el referí; fue mucho más nuestro que lo que puede haber hecho el referí”.

La conquista de Santiago Mare

💪🇦🇷 ¡Rugby del bueno en Los Ángeles!



Mare estuvo imparable y apoyó en el ingoal de Irlanda.





Terry Kenedy fue la figura de Irlanda, un seleccionado que viene con un crecimiento. Escolta a Argentina en la temporada y el domingo procurarán su primer trofeo. Cuenta con un fixture accesible para ir en busca de esa coronación; en las semifinal se medirán con la Francia de Antoine Dupont, antes de que en la otra llave se enfrenten España y Gran Bretaña.

Argentina irá por el quinto puesto de Los Ángeles, a las 20.58 (transmitirán Fox Sports y Star+) frente a Fiji. Perdió por una lesión en un acromio clavicular a su capitán, Santiago Álvarez Fourcade, y hay que esperar el diagnóstico de Luciano González, que salió dolorido por un golpe en la mano derecha. Pumas 7s intentará cerrar con una sonrisa una gira que, aun con esta derrota, deja un saldo muy positivo en lo deportivo.

El try definitorio, de Jordan Conroy

🇮🇪 Jordan Conroy se escapó por la punta y firmó el try que puso cifras definitivas al triunfo de Irlanda por 24-14 ante #LosPumas7s, en los Cuartos de Final del Seven de Los Ángeles.





Síntesis de Pumas 7s 14 vs. Irlanda 24

Argentina: Luciano González, Germán Schulz y Rodrigo Isgró; Joaquín Pellandini y Santiago Mare; Marcos Moneta y Matías Osadczuk.

Luciano González, Germán Schulz y Rodrigo Isgró; Joaquín Pellandini y Santiago Mare; Marcos Moneta y Matías Osadczuk. Suplentes: Santiago Vera Feld, Tobías Wade, Gastón Revol, Agustín Fraga y Mateo Graziano.

Entrenador: Santiago Gómez Cora.

Irlanda: Niall Comerford, Gavin Mullin y Harry McNulty; Terry Kennedy y Billy Dardis; Chay Mullins y Jordan Conroy.

Niall Comerford, Gavin Mullin y Harry McNulty; Terry Kennedy y Billy Dardis; Chay Mullins y Jordan Conroy. Suplentes: Mark Roche, Sean Cribbin, Matthew McDonald, Connor O’Sullivan y Ed Kelly.

Primer tiempo: 5 minutos, gol de Mare por try de Isgró (A); 7, try de Kennedy (I), y 9, gol de Pellandini por try de Mare (A). Resultado parcial: Argentina 14 vs. Irlanda 5.

5 minutos, gol de Mare por try de Isgró (A); 7, try de Kennedy (I), y 9, gol de Pellandini por try de Mare (A). Argentina 14 vs. Irlanda 5. Segundo tiempo: 3 minutos, try de Conroy (I); 5, gol de Roche por try propio (I), y 7, gol de Roche por try de Conroy (I). Amonestados: 1, Isgró (A), y 2, Osadczuk (A). Resultado parcial: Argentina 0 vs. Irlanda 19.

3 minutos, try de Conroy (I); 5, gol de Roche por try propio (I), y 7, gol de Roche por try de Conroy (I). 1, Isgró (A), y 2, Osadczuk (A). Argentina 0 vs. Irlanda 19. Estadio: Dignity Health Sports Park, de Los Ángeles.

Dignity Health Sports Park, de Los Ángeles. Árbitro: Jéremy Rozier (Francia).