Pumas 7s tiene lista para los Juegos Olímpicos de París: Rodrigo Isgró estará como reserva

A menos de un mes de los Juegos Olímpicos París 2024, se confirmó el plantel que representará a la Argentina en rugby seven, una de las especialidades en las que la delegación celeste y blanca más chances tiene de subir a un podio, es decir, de obtener una medalla. La principal novedad es el rol que ocupará Rodrigo Isgró, distinguido como el mejor jugador del mundo en 2023, que no integra la nómina de 12 jugadores pero estará entre los reservas. El mendocino tiene que cumplir tres partidos de suspensión, y en caso de una lesión de un compañero, quedará disponible recién en los cuartos de final.

“La parte más difícil como entrenador es ésta. Los Olímpicos son el sueño de todos los jugadores. Ser el que los deja afuera me cuesta. Muchas veces elegimos a los jugadores funcionales para nuestro plan y no a los mejores, y eso lo hace más difícil”, expresó con una dosis de emoción Santiago Gómez Cora en una conferencia de prensa en Casa Pumas, unos minutos después de anunciar la nómina a sus dirigidos. “Fuimos a dar la lista al medio de la cancha, que es nuestro lugar: es donde nos realizamos, donde crecemos, donde construimos. No queríamos presentaciones raras; era mirarnos a la cara en el lugar donde se forja el equipo”, agregó el entrenador. El capitán, Santiago Álvarez Fourcade, se refirió a la emoción del momento: “No somos mucho de llorar, y de repente estábamos los 15 llorando, diciéndonos cosas. Es un momento muy lindo y fuerte, como para vivirlo como grupo”.

"Lo más lindo es vivir la atmósfera", contó Santiago Gómez Cora sobre los Juegos Olímpicos, acompañado por el capitán, Santiago Álvarez Fourcade, en la conferencia de prensa en Casa Pumas. Santiago Filipuzzi

El caso Isgró le llevó dolor de cabeza a Gómez Cora en el armado del plantel. El cuyano es una de las grandes figuras del Circuito Mundial de Seven y un líder de Pumas 7s, por juego, carisma y capacidad para ocupar distintos roles. Ante la ausencia de Marcos Moneta en los últimos torneos, se desempeñó como wing; en el último torneo, de Madrid, fue la gran figura del equipo hasta la acción que desembocó en la suspensión: en la última jugada de la final, levantó a Paulin Riva cuando vio que el francés se disponía a embestirlo en un ruck, y lo enterró de manera imprudente, lo que terminó en una trifulca general y en la expulsión a Isgró. La suspensión, inicialmente de diez partidos, se redujo a cinco por buena conducta, pero no tuvo efecto la apelación de la Unión Argentina de Rugby para aminorarla aun más. Por haber protagonizado partidos de los Pumas el año pasado, podrá cumplir dos de las fechas de sanción en los encuentros contra Francia del 6 (en Mendoza) y el 13 (en Buenos Aires) de julio.

“Respecto a lo de Rodrigo hablamos e hicimos cuentas. Nosotros siempre pusimos el equipo por delante y el lema de este equipo es dar por el otro, y ninguna persona está por delante del equipo. Encarar unos Juegos Olímpicos con un jugador menos en la primera ronda es un montón y tomamos la decisión de decir que el juego manda”, explicó Gómez Cora.

Isgró, en el entrenamiento de Pumas 7s de este viernes; "ninguna persona está por delante del equipo. Encarar unos Juegos Olímpicos con un jugador menos en la primera ronda es un montón y tomamos la decisión de decir que el juego manda", justificó su exclusión parcial Gómez Cora. Santiago Filipuzzi

Más allá de la ausencia de Isgró entre los 12, el plantel no presenta sorpresas. Moneta, que se recupera de una fractura de peroné, fue incluido en la lista. Esta semana se entrenó diferenciadamente, pero luce mejor y realizó pasadas con aceleraciones. Pumas 7s contará al 100% con una de las estrellas de la especialidad, aunque el Rayo llegará con poco ritmo de juego. El otro que se entrenó por separado es Joaquín Pellandini, que sufrió una luxación en el hombro derecho en la certamen de Madrid y llegará al límite. Matías Osadczuk, con molestias en una rodilla, fue incluido en el plantel luego de mirar desde fuera el torneo de España. La decisión de excluir a Isgró de los 12 se debe también a estos inconvenientes. Pumas 7s integra un grupo en el que debería clasificarse sin problemas: sus contrincantes serán Australia, Samoa y Kenia y pasarán los dos primeros de la zona más dos de los terceros de los tres grupos. Por haber tres jugadores tocados en lo físico, el staff de entrenadores no quiso arriesgar afrontando la etapa inicial del torneo olímpico con 11 jugadores.

A diferencia de lo sucedido en Tokio 2020, los dos hombres de reserva podrán estar en la Villa Olímpica, algo fundamental para la construcción del equipo: “Una cosa es estar en un departamento y reencontrarse en una cancha, y otra cosa es convivir, viviendo y vibrando en unos Juegos Olímpicos, con todo lo que eso implica. Van a quedarles las ganas de entrar a la cancha, pero lo más lindo es vivir la atmósfera”, indicó Gómez Cora, que detalló que puede ingresar uno solo de los dos en caso de una lesión: “Si el jugador no puede seguir, ya sea por fatiga muscular, una ruptura y no quiero mencionar más... puede ser reemplazado. Esta vez se puede cambiar de un partido a otro”.

"Muchas veces elegimos a los jugadores funcionales para nuestro plan y no a los mejores, y eso lo hace más difícil", comentó Gómez Cora sobre la constitución de la lista. Santiago Filipuzzi

En el grupo B de París 2024, Wallabies 7s, aunque de andar irregular, siempre es una amenaza. Samoa terminó anteúltimo en la temporada y descendió del circuito de seven. Y con Kenia ocurrió lo contrario: no participó en el SVNS, pero logró el ascenso para la próxima temporada. Además, en la eliminatoria de África dio la sorpresa al imponerse a Sudáfrica.

El rugby tendrá la particularidad de que la competencia comenzará antes de la ceremonia inaugural. El 24 de julio tendrán lugar los dos primeros partidos para cada equipo; el 25, el último de la rueda de grupos y la etapa de los cuartos de final. El viernes 26 no habrá actividad, por la fiesta de apertura. Y al día siguiente se definirán las medallas en el imponente Stade de France.

La nómina fue anunciada por el entrenador a sus dirigidos, reunidos en círculo en la cancha: “no somos mucho de llorar, y de repente estábamos los 15 llorando, diciéndonos cosas. Es un momento muy lindo y fuerte, como para vivirlo como grupo", reveló Álvarez Fourcade. Santiago Filipuzzi

Será la tercera cita olímpica desde la vuelta del rugby. Gastón Revol, Germán Schulz y Álvarez Fourcade serán los únicos que tendrán presencia perfecta. Moneta, Matías Osadczuk, Luciano González y Santiago Mare repetirán tras estar en Tokio 2020. Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Matteo Graziano, Pellandini y Tobías Wade harán su primera experiencia olímpica. El plantel viajará el próximo viernes a Portugal, donde efectuará la última etapa de su preparación. Apenas tres rugbiers que integraron en algún momento el seleccionado quedaron fuera de la nómina: el medio-scrum Alejo Lavayén, que había superado una rotura en una rodilla; Alfonso Latorre, que tuvo participación en un solo campeonato de la campaña, y el juvenil Facundo Pueyrredón, que actuó algún minuto en Madrid una vez que Osadczuk se lastimó.

El camino de Pumas 7s post Tokio fue brillante. El seleccionado argentino se consolidó como una potencia del seven, respetada por todos sus rivales. Su pico más alto se dio en el comienzo de esta campaña, en la que ganó tres de los primeros cuatro torneos. Eso resultó un empujón importante para que se consagrara campeón de la liga (o sea, de la porción regular de la temporada). Ahora irá a París con el sueño de la medalla dorada.

El plantel

Álvarez Fourcade, Santiago

Elizalde, Tomás

Fraga, Agustín

González, Luciano

Graziano, Matteo

Mare, Santiago

Moneta, Marcos

Osadczuk, Matías

Pellandini, Joaquín

Revol, Gastón

Schulz, Germán

Wade, Tobías

Isgró, Rodrigo (reserva)

Vera Feld, Santiago (reserva)