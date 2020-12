A Jerónimo De La Fuente le tocó reemplazar en la capitanía a Pablo Matera Crédito: VillarPress

Los Pumas igualaron con Australia luego de desperdiciar una ventaja de siete puntos y un hombre de más en los últimos 20 minutos. De todas maneras, los acontecimientos de los últimos días hacen que el equipo argentino valorice de otra forma el resultado: "De la semana no quiero hablar, me quedo con el equipo, con como sentimos el equipo. La gente que de verdad nos quiere está alentándonos y eso es lo que valoramos", señaló Jerónimo De la Fuente, el encargado de asumir la capitanía ante los Wallabies en reemplazo de Pablo Matera.

"Nos hubiese gustado ganar para cerrar esta gira, que fue una de las mejores que me tocó vivir. No nos va a entrar una bala, somos muy autocríticos, pero sabemos corregir los errores. Es la Argentina que queremos: que todos apoyemos a la selección nacional. Ojalá tengamos un país unido", pidió.

Además, apuntó a la resistencia que mostraron los Pumas durante el partido: "En la defensa teníamos que poner el cuerpo y el hombro y volvió a aparecer. Debutaron muchos chicos y estamos felices por lo que estamos formando. Este debe ser el piso de los Pumas", contó, y describió la nueva realidad deportiva: "Tenemos que acostumbrarnos a jugar con el que sea. Se trató de una semana atípica, tuvimos apenas un día y medio para sacar las jugadas. Se hizo áspero porque nos enfrentábamos ante Australia y por lo que pasó en la semana".

Y en el balance, el capitán recordó: "Nos propusimos dar todo desde el primer minuto, desde aquel 7 de agosto en que nos fuimos de nuestras casas, Así lo hicimos en cada entrenamiento y partido; implicaba dar todo y era nuestro motor".

Ledesma: "Hubiese sido justo si ganábamos"

El empate 16-16 ante Australia le dejó un sabor agridulce a Mario Ledesma. Los dos puntos terminan por redondear la mejor actuación del equipo argentino desde que ingresó en 2012 en el concierto con las potencias del sur. Del otro lado, el entrenador entendió que algunas decisiones arbitrales inclinaron la cancha a favor de los locales y lo privaron de la victoria.

Fue el segundo empate consecutivo ante los australianos. La diferencia: en el primero en Newcastle los Pumas remontaron un resultado adverso sobre el final para igualar 15-15. Esta vez, desperdiciaron una ventaja de siete puntos y la expulsión de un rival en los últimos 20 minutos del partido.

"Así como el primer partido nos lo podríamos haber llevado y hubiese sido injusto, hoy hubiese sido justo", afirmó Ledesma a ESPN. "La cantidad de penales de un lado y del otro es llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que era un cuerpo arbitral de Australia. Hay decisiones que no fueron para nuestro lado que yo pensé que eran así. Me hubiese dolido mucho que perdiéramos este partido. Creo que no merecíamos perder. Habíamos preparado muchas cosas en la semana, queríamos jugar más. Le dije a Bauti (Delguy) en la semana que me debía un try, y me lo dio. Hubo momentos que faltó calma, que no usamos bien el pie. Pero el denominador común de este equipo es la defensa. Se sintió muy cómodo contra equipos que atacan muy bien".

Mario Ledesma analizó el partido y la estado general de los Pumas con miras al futuro Crédito: VillarPress

Como en todo el certamen, los Pumas se afirmaron en la defensa y buscaron capitalizar los escasos avances de que dispusieron. Quedan en el debe cuestiones como la obtención, la salida del campo propio con el pie y la conservación de la pelota. "Cuando nos juntamos con los europeos hace cuatro semanas era difícil encarar todas las piezas y entonces hicimos hincapié en la defensa, que sabíamos que nos iba a poner en partido", justificó el head-coach. "Hoy estábamos preparados para hacer un mejor partido, pero las condiciones no ayudaron".

El empate cobra una dimensión mucho mayor cuando se lo pone en contexto de una semana convulsionada, que comenzó con las críticas por el tibio homenaje a Maradona, explotó con la difusión malintencionada de comentarios repudiables de integrantes del equipo y continuó con un fuerte enfrentamiento con la dirigencia. En el medio había que preparar un partido ante una potencia mundial como Australia, sedienta de terminar bien el año. De la adversidad, una vez, emergió la entereza del equipo.

"Fue una semana muy, muy difícil. Desde el domingo para acá hubo una montaña rusa emocional", continuó Ledesma. "Lo mejor de todo es que el grupo se sintió muy unido y esto cada vez lo cerraba más. Yo les conté el otro día que tuvimos una noche del miércoles que los jugadores le entregaron cosas muy lindas al staff. Pablo (Matera) habló muy bien, Nico Sánchez, toda la gira fue tremendo. Todas las cosas que dijo fueron con propósito, tenían que ver con el equipo. Al más mínimo detalle estuvo súper atento, al tipo que estaba mal, levantarlo. Cuando tenés los líderes así, el resto del equipo camina. Cubo (Cubelli), Guido (Petti), Juli (Montoya)... Me saco el sombrero por los líderes".

Domingo Miotti reemplazó a Sánchez y estuvo a la altura Crédito: VillarPress

Ledesma aceptó su parte en los errores que desembocaron en esta situación y valoró los esfuerzos que está haciendo el rugby argentino por cambiar algunas cuestiones. "Nosotros también nos equivocamos", aceptó. "Tratamos de hacer las cosas bien, lo que pasa es que hablamos todo el tiempo de valores, entonces cuando te equivocás te caen un poco más duro. Estamos tratando de mejorar las cosas que se hacen mal en los clubes, en el seleccionado. Hemos pedido muchísimas disculpas, a veces sin justificación. Lo que está buenísimo es que es impresionante cómo iban cargando de nuevo las pilas los chicos esta semana. Hablamos todo el tiempo de nutrirnos de energía y nunca más cierto que esta semana".

A la hora de hacer un balance de lo que fue este Personal Tri-Nations, la única actividad de los Pumas en 2020, Ledesma rescató la confianza y la autoexigencia: "Las palabras que más salieron (del grupo) son confianza, que viene de la mano de creer mucho en lo que hacemos y llevarlo a la cancha, y después hacerse cargo, que tiene que ver con lo que hacemos, pero también demandarle al de al lado que haga su trabajo. En inglés le dicen accountability. Los chicos son muy exigentes con ellos mismos".

Finalmente, rescató el hecho de haber hecho debutar con la celeste y blanca a cinco jugadores en cuatro partidos (Santiago Chocobares, Santiago Grondona, Domingo Miotti, Lucas Paulos y Francisco Gorrissen), aunque se encargó de resaltar al resto de los jóvenes que completaron el amplio plantel de 45 y no tuvieron acción. "Se ven los que entraron hoy, pero tenemos un montón de chicos muy talentosos", dijo Ledesma. "Los chicos que quedaban afuera de los 23 se entrenaban más, para que a pesar de no jugar siguieran progresando. Son todos productos del rugby argentino, de los clubes, de las academias. Me pone muy contento que se haga visible acá".

